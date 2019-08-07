Прогноз, ставки и коэффициенты Сочи — Авангард (07.08.19)

Прогноз на матч Сочи – Авангард

В этой паре букмекеры отдают примерно равные шансы на победу одной и другой команды но я же не полезу в угадывания победителя матча а возьму индивидуальный Тотал команды гостей больше двух с половиной шайб за хороший кафицент с высокой вероятностью прохода события, у команды гостей есть кому забивать шайбы и надеюсь что мой вариант ставки пройдёт и общая победы матче будет так же за командой родом из Омска .

Прогноз на матч «Сочи» – «Авангард» (07.08.2019)

Хоккей. Sochi Hockey Open.

«Сочи» – «Авангард»

Арена: «Шайба» (Сочи, Россия)

07.08.2019. 19:30 МСК.

ХК «Сочи» – лидер Sochi Hockey Open, и в случае победы над «Авангардом» команда станет победителем домашнего предсезонного турнира. Смогут ли подопечные Сергея Зубова справиться с этой задачей? Мы считаем, что нет!

Форма команды «Сочи»

Сочинцы идут по дистанции Sochi Hockey Open весьма стабильно и совершенно отказываются терять очки. Стартовый поединок сложился для подопечных Сергея Зубова очень тяжело, долгое время южане проигрывали, по ходу третьего периода смогли сравнять счёт, а в серии буллитов вырвали победу. Удивительно, но самым простым для «леопардов» оказался поединок против СКА, в котором они повели – 2:0, пропустили в третьем периоде однажды, после чего довели дело до победы. В прошлом матче сочинцы также открыли счёт, но в третьей двадцатиминутке прижались к своим воротам и позволили олимпийской сборной России перевести дело в овертайм, где южане всё же вырвали победу. Как итог, три игры, три выигрыша с одинаковым счётом – 2:1.

Форма команды «Авангард»

У действующего вице-чемпиона страны ситуация ровно противоположная. В первом же матче турнира они противостояли «Локомотиву» и к завершению второго периода уступали – 0:3, после чего смогли забить лишь один гол престижа. По схожему сценарию проходила и игра против олимпийской сборной России, когда «Авангард» к началу второй двадцатиминутки уступал – 0:3, однако подопечные Боба Хартли смогли собраться, сравняли счёт, но затем всё же пропустили ещё раз и проиграли – 3:4. Таким образом, на данный момент «ястребы» не имеют ни одного очка на турнире и занимают последнее место.

История личных встреч между «Сочи» и «Авангардом»

В рамках КХЛ команды провели между собой девять очных встреч. На счету южан пять побед, а омичи были сильнее в четырёх поединках. Ощутимая разница заброшенных шайб при этом на стороне «ястребов» – 31:16. В минувшем сезоне соперники встречались дважды, и оба раза победу праздновали хоккеисты «Сочи» – 3:2 и 4:2.

Ставки и прогнозы от профессионалов

«Сочи» идёт по дистанции турнира со стопроцентным показателем, а «Авангард» до сих пор не смог набрать ни одного очка. Казалось бы, ну какая здесь может быть интрига? А она есть! Для подопечных Сергея Зубова предстоящий поединок станет вторым за два дня, при этом уже накануне они выглядели немногим свежее олимпийской сборной России, которая играла третий матч за три (!!!) дня. Коллектив Боба Хартли, напротив, имел выходной, во время которого хоккеисты могли спокойно разобрать свои ошибки, восстановиться и в полной готовности вновь броситься в бой. Исходя из этого, фаворитами являются именно «ястребы», а сделать ставку на