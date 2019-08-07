Прогноз, ставки и коэффициенты Торпедо — Динамо Москва (07.08.19)

Прогноз на матч «Торпедо» – «Динамо» (03.08.2019)

Хоккей. Товарищеский матч.

«Торпедо» – «Динамо»

Арена: «Нагорный» (Нижний Новгород, Россия)

03.08.2019. 13:00 МСК.

В минувшем сезоне хоккеисты «Торпедо» уступили «Динамо» все четыре очные встречи. Смогут ли подопечные Дэвида Немировски прервать эту неудачную серию в играх с «бело-голубыми»? Мы считаем, что нет!

«Торпедо»: грандиозные перемены в составе

В минувшем сезоне нижегородцы героически сражались за выход в полуфинал Восточной конференции, однако уступили «Барысу» в седьмой игре и завершили выступление в турнире. В межсезонье состав нижегородцев покинули сразу три лидера, которые одним рейсом отправились в Магнитогорск: Станислав Галимов, Владимир Галузин и Денис Паршин. Завершили свою карьеру в «Торпедо» и легионеры Мэтью Боди, Энди Миле и Роберт Саболич. Зато пополнили стан «автозаводцев» сразу 16 (!!!) игроков, среди которых следует выделить голкипера Андерса Линдбека, а также полевых Станислава Бочарова, Павла Варфоломеева, Пола Щехуру, Игоря Левицкого и Джордана Шрёдера. Очевидно, что в нынешнем сезоне «Торпедо» будет не похоже на себя же образца минувшего года, тем интереснее будет следить за командой Дэвида Немировски.

«Динамо»: без Кагарлицкого, но с Шипачёвым

Прошлый чемпионат для «Динамо» начался крайне неудачно, однако затем на пост главного тренера вернулся Владимир Крикунов, привёл в норму все дела, вывел «бело-голубых» в плей-офф и даже прошёл барьер первого раунда в лице «Йокерита». В межсезонье москвичи в очередной раз столкнулись с юридическими сложностями, однако это не помешало собрать боеспособный коллектив. Да, в СКА ушёл Дмитрий Кагарлицкий, однако удалось сохранить Вадима Шипачёва, а также подписать таких исполнителей, как Михаил Григорьев, Дмитрий Огурцов, Кирилл Лямин и Андре Петерссон. В целом у Владимира Крикунова в распоряжении очень крепкий коллектив, с которым можно решать серьёзные задачи.

История личных встреч между «Торпедо» и «Динамо»

В рамках КХЛ команды провели между собой 38 очных встреч. На счету нижегородского клуба 16 побед, а в 22 случаях сильнее были москвичи. В минувшем сезоне соперники встречались четыре раза, и все четыре раза победу праздновали хоккеисты «Динамо» – 4:3, 3:2, 3:1 и 4:1.

Ставки и прогнозы от профессионалов

По ходу прошлого сезона хоккеисты «Торпедо» так и не нашли способа обыграть «Динамо», поэтому все четыре победы одержали именно «бело-голубые». В межсезонье москвичи произвели точечные усиления, поэтому много времени, чтобы сыграться им не понадобится. А вот «автозаводцы» изменились колоссально, поэтому ожидать от них с первых матчей качественных действий не стоит. Гости должны быть ближе к победе, а сделать ставку на



Прогноз на матч «Торпедо» – «Динамо» (07.08.2019)

Хоккей. Кубок губернатора Нижегородской области.

«Торпедо» – «Динамо»

Арена: «Нагорный» (Нижний Новгород, Россия)

07.08.2019. 19:00 МСК.

Хоккеисты «Торпедо» и «Динамо» уже встречались между собой четыре дня назад, и тогда победу одержали нижегородцы. Смогут ли подопечные Владимира Крикунова взять реванш в предстоящей игре? Мы считаем, что да!

Форма команды «Торпедо»

В прошлом сезоне хоккеисты «Торпедо» выбыли из розыгрыша Кубка Гагарина уже в первом раунде плей-офф, уступив «Барысу» в седьмом матче. Не самое яркое выступление побудило руководство клуба провести серьёзные кадровые изменения в составе, где полностью обновилась вратарская бригада, поменяли многих легионеров, а также постарались просто омолодить состав. В текущей «предсезонке» нижегородцы уже успели сыграть один матч против московского «Динамо», однако в той игре приняло участие не так много новобранцев, однако некоторые из них успели себя проявить: половину встречи «на ноль» сыграл Андерс Линдбек, а Джордан Шрёдер открыл счёт в матче. Итоговый результат – 2:1, победа «Торпедо».

Форма команды «Динамо»

После возвращения в московский клуб Владимира Крикунова, дела «Динамо» пошли в гору, поэтому руководство приняло решение, что легендарный наставник продолжит работу с коллективом. Неплохо была проведена и трансферная работа: состав «бело-голубых» усилили Михаил Григорьев, Кирилл Лямин, Дмитрий Огурцов, Андре Петерссон, а главным успехом межсезонья является сохранение в команде Вадима Шипачева. В стартовом матче «предсезонки» многие лидеры не попали в заявку, а единственную шайбу в составе «Динамо» забил Иван Муранов, который вышел в первой тройке с Семёном Понкратовым и Владиславом Михайловым. Да, москвичи потерпели поражение от «Торпедо» (1:2), но в сильнейшем своём составе они способны гораздо на большее.

История личных встреч между «Торпедо» и «Динамо»

В рамках КХЛ команды провели между собой 38 очных встреч. На счету нижегородского клуба 16 побед, а в 22 случаях сильнее были москвичи. В минувшем сезоне соперники встречались четыре раза, и все четыре раза победу праздновали хоккеисты «Динамо» – 4:3, 3:2, 3:1 и 4:1.

Ставки и прогнозы от профессионалов

В минувшем сезоне хоккеисты «Торпедо» никак не могли совладать с «бело-голубыми»: все четыре матча завершились поражением нижегородцев. Да, в стартовом поединке нынешней «предсезонки» подопечные Дэвида Немировски всё же смогли прервать эту неудачную серию, однако москвичи вышли без лидеров, а в предстоящем поединке все они, вероятно, выйдут на лёд. Кроме того, когда соперники проводят две встречи за такой короткий период, как правило, они оказываются совершенно противоположными. Всё это говорит в пользу ставки на