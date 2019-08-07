Прогноз редакции на матч Краснодар — Порту

«Краснодар» — «Порту». 07.08.19. Прогноз и ставки на матч

Букмекеры: 72% ставок сделано на победу «Порту» над «Краснодаром»

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Краснодар» примет «Порту». Начало матча запланировано на 20:00 МСК 7-го августа.

сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу Порту – 72% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 7% ставок, как и на победу Краснодара принято 21% ставок.

«Быки» очень серьёзно подготовились к дебюту в главном еврокубке, проведя едва ли не самую интересную трансферную кампанию в РПЛ. Мураду Мусаеву потребуется время, чтобы встроить в команду многочисленных новичков, но первые результаты уже видны. Если сезон начался для «Краснодара» с поражения в Грозном (0:1), то в последующих трёх турах бронзовый призёр взял семь очков, в том числе выстояв в гостях у «Зенита» (1:1).

«Порту» тоже летом серьёзно обновился, но пока не демонстрировал свой потенциал в официальных матчах. В каком-то смысле у «Краснодара» даже будет преимущество, ведь «драконы» не были в боевых условиях уже более двух месяцев. Зато у них теперь есть Зе Луиш, который стал одним из самых громких приобретений клуба в межсезонье. Бывший форвард «Спартака» прекрасно знает «быков», и его советы очень помогут команде.

Мнение экспертов БК «Лига Ставок» о матче Краснодар – Порту:

«Порту» — постоянный участник еврокубков, так что опыта ему не занимать. «Краснодар» же впервые почувствует вкус Лиги чемпионов, отчего у многих игроков могут банально затрястись коленки. Хозяевам крайне важно удачно стартовать, чтобы в ответной встрече уверенности в своих силах было больше. Португальский клуб станет очень серьёзным соперником, но «быкам» по силам с ним справиться как минимум дома. Удастся ли ему?

Краснодар — Порту 7 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Оба клуба открывают для себя еврокубковый сезон. Согласно регламенту победитель этой пары пройдёт в квалификационный раунд плей-офф Лиги чемпионов, а проигравшая команда отправится в групповой этап Лиги Европы.

О матче

«Краснодар» впервые в своей истории играет в главном европейском турнире. Право на участие он добился благодаря бронзовым медалям чемпионата России. «Порту» занял 2-е место в национальном чемпионате. Португальцы 16 лет подряд выступают в Лиге чемпионов и ни разу не останавливались на столь низкой стадии. Худшим результатом за эти 16 лет для «Порту» является невыход из группового этапа. В этой встрече нет явного фаворита. На победу хозяев коэффициент располагается в районе 3, в то время как на гостей он составляет порядка 2,5. А вот по сумме двух матчей победу букмекеры предрекают португальцам. Так на проход «Порту» котировки букмекерских контор находятся в районе 1,4, в то время как на российский клуб они составляют примерно 3,1.

Статистика для ставок

В 8 из 9 последних матчей в еврокубках «Краснодар» пропускал минимум 1 гол. В 9 из 10 матчах «Порту» в еврокубках они поражали ворота соперника. Поставить на то, что и в этой встрече гости забьют, можно за коэффициент порядка 1,4.

Из 13 последних матчей российского клуба в еврокубках в 10 в стартовые 45 минут забивался хотя бы 1 гол. В 3 последних матчах португальцев в еврокубках в 1-м тайме всегда забивался минимум 1 мяч. При таких раскладах интересно смотрится пари на то, что и в этом матче в первой сорокапятиминутке будет хотя бы 1 гол. Котировки на подобное пари располагаются в районе 1,4.

Ставки на игроков

Новичок «Порту» нападающий Зе Луиш играя за «Спартак» забивал в ворота «Краснодара» в трёх матчах подряд. Поставить на продолжение результативной серии африканца в матчах против краснодарцев можно за коэффициент порядка 3,3.

«Краснодар» — «Порту». Прогноз на матч 7 августа. Лига Чемпионов УЕФА

Мой прогноз

«Краснодар» в прошлом сезоне был очень хорош – команда Мурада Мусаева долгое время считалась претендентом на чемпионский титул, но выступления в плей-офф Лиги Европы помешали «быкам» качественно провести второй круг. Летом «Краснодар» серьезно усилился и явно рассчитывает на проход в групповой этап, однако соперник у него очень непростой.

«Порту» в прошлом сезоне проиграл чемпионство «Бенфике» — «быки» добрались до плей-офф Лиги Чемпионов и не выдержали борьбы на два фронта. Летом «драконы» продали нескольких своих ключевых игроков, но вряд ли после этого они стали значительно слабее.

Прогноз редакции на матч Краснодар — Порту

Самым интересным матчем квалификации Лиги чемпионов для российского болельщика, безусловно, станет противостояние “Краснодара” и “Порту”. “Быки” впервые в своей истории пробились в отборочный этап главного европейского турнира и сразу угодили на злющих португальцев, которые каждый год слушают гимн Лиги чемпионов. Интересно, что сперва “Краснодару” выпало киевское “Динамо”, но так как УЕФА разводит российские и украинские команды, то пришлось тащить еще один шарик.

Ориентировочные составы на матч Краснодар – Порту:

“Краснодар” (4-3-3): Сафонов — Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес — Камболов, де Вильена, Кабелла — Вандерсон, Игнатьев, Намли

Не сыграют: —

"Порту" (4-5-1): Вана — Пепе, Маркано, Вилсон Манафа, Теллес — Данилу Перейра, Сержиу Оливейра, Баро, Диас, Корона — Соарес

Не сыграют: —

Прогноз на матч Краснодар – Порту:

“Порту” — один из главных поставщиков качественных футболистов в топ-чемпионаты. И это трансферное окно не стало исключением. Состав “драконов” летом покинули Эдер Милитао, Оливер Торрес, Ясин Браими, Эктор Эррера, Фелипе. На смену им пришли экс-спартаковец Зе Луиш, Иван Маркано, когда-то выступавший за “Рубин”, японец Сея Накаджима, ярко выступивший на Кубке Америки. Начало сезона — наилучший момент, чтобы использовать уязвимость “Порту” после обновления команды. Португальцы еще не провели ни единой официальной игры в этом сезоне. Чемпионат начнется ровно между играми с “быками”. Команда Мурада Мусаева в премьер-лиге набирала от игры к игре и в домашнем матче нет серьезного повода переживать по поводу результата. “Краснодар” победит и, надеемся, что не пропустит. “Париматч” дает коэффициент 2,95 на победу хозяев. Играем его!

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Как завершится исторический матч «Краснодара» в Лиге чемпионов?

«Краснодар»

В среду, 7 августа, «Краснодар» на своем поле будет принимать «Порту» в рамках первого матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Начало матча — в 20:00 мск. Прогноз на



В прошлом сезоне команда финишировала на третьем месте, набрав одинаковое количество очков со вторым «Локомотивом» — 56. «Быки» воплотили мечту своих болельщиков и привезли в город Лигу чемпионов.





В межсезонье краснодарцы приняли участие в Кубке Матч Премьер, в котором одержали три победы в трех матчах. Что касается новичков, то клуб подписал из голландского чемпионата хавбеков Намли и де Вилену, из Португалии перешел полузащитник Кайо. Ушли из клуба Каборе и Перейра.









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Новый чемпионат команда начала не очень успешно, но затем удалось реабилитироваться. Подопечные Мурада Мусаева одержали две победы при одной ничьи и одном поражении. Сначала «быки» уступили «Ахмату» (0:1), что стало настоящей сенсацией.





Затем были победы над «Уфой» (3:2) и «Сочи» (3:0), а также главное событие минувшего тура — выезд в гости к «Зениту». Питерцы в родных стенах чаще били по воротам, но краснодарцы открыли счет на 80-й минуте, а затем очень досадно упустили победу в добавленное время — 1:1.





Это будет дебютное выступление «Краснодара» в Лиге чемпионов, что несоизмеримо с опытом предстоящего соперника.







«Порту»



Команда в прошлом сезоне чемпионата Португалии активно боролась за чемпионство, но в итоге на двва очка отстала от «Бенфики» и завоевала лишь серебряные медали.









Для «драконов» выступление в Лиге чемпионов — явление абсолютно привычное. Более того, болельщики вряд ли рассматривают даже возможность вылета команды на стадии квалификации, ведь за последние 16 лет худшим результатом «Порту» был невыход из группы.





Например, в прошлом сезоне ЛЧ команда сумела выиграть свою группу, выйти в плей-офф, а там разобраться с «Ромой» и пробиться в четвертьфинал. Уже на этой стадии португальцев остановил будущий чемпион турнира «Ливерпуль» — 0:2 и 1:4.





Португальский гранд традиционно работает на продажу своих звезд. Весной в «Реал» за 50 миллионов евро ушел Эдер Милитао, а Фелипе был продан «Атлетико» за 20 миллионов.









Из новичков стоит выделить трансфер форварда «Спартака» Зе Луиша, а также хавбека сборной Японии Сея Накадзимы. Также команду пополнили колумбийцы Луис Диас, Матеус Урибе и аргентинский голкипер Агустин Марчесин.





В последних товарищеских поединках 16 июля подопечные Сержиу Консейсау одолели «Фулхэм» (1:0) и 27 июля уступили «Монако» (0:1).







Прогноз



На победу «Краснодара» в этом матче букмекеры дают коэффициент 2.75, на ничью — 3.25, а на успех «Порту» — 2.60.









На стороне хозяев — игровая практика, ведь сезон в России уже стартовал. «Порту», в свою очередь, является более опытным еврокубковым бойцом, но здесь же может иметь место недооценка российской команды.





Ожидаем, что на забитой домашней арене «Краснодар» пойдет вперед и обязательно сможет забить, но при этом португальцы наверняка достигнут той же цели. Ставим на то, что обе команды забьют за 1.81.