Прогноз Гарин — Изнер (07.08.19), ставки и коэффициенты

К.Гарин

Подавляющее количество очков Гарин завоевал на грунтовых турнирах. Как не отметить турнир в Мюнхене и победу над Александром Зверевым. Но хард…Всего седьмой поединок предстоит чилийцу в 2019 году, в четырех из которых он оказывался слабее. Да и уровень противников…Лондеро, Фратанджело…Против профильного соперника, соперника с мотивацией…Есть ли шансы? Когда нет опыта подобных выступлений на самом высоком уровне? Я сильно сомневаюсь что удастся зацепиться хотя бы за сет.

Д.Изнер

Стандартные коэффициенты при игре американца. И подобную минусовую фору в 2,5 гейма можно увидеть часто. Способен ли Джон взять одну подачу противника за два сета? Вполне! Особенно после крайне неудачно проведенных турниров в Атланте и Вашингтоне. В нынешнем сезоне американский гигант не смог выиграть ни одного титула, провалил ТБШ и Мастерсы. В общем, мотивации у Изнера зашкаливает. А тут еще и соперник, в игре которого намечается явный кризис и у которого в последнее время отвратные результаты.

Прогноз

Как минимум, коэффициенты на победу Изнера подозрительные. Букмекеры отталкиваются от последних матчей американца, кажется, именно сейчас не особо обращая внимание на то, с кем Джону предстоит играть. Здесь не будет долгих розыгрышей, подача у Гарина не такая сильная, да, силен на задней линии, все что нужно — заставить Изнера передвигаться. На чужой чилиец не возьмет ничего. А вот удастся ли отстоять свою? Сильно сомневаюсь. Победа Джона в двух сетах. Вполне себе предсказуемая.