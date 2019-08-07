Прогноз Башакшехир — Олимпиакос (07.08.19), ставки и коэффициенты

Привезет ли «Олимпиакос» из Турции приемлемый результат?

«Истанбул» Башакшехир

В среду, 7 августа, в первом матча третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов турецкая команда «Истанбул Башакшехир» на своем поле примет греческий «Олимпиакос». Начало встречи — в 20:45 мск. Прогноз на



«Истанбул Башакшехир» по итогам минувшего чемпионата Турции занял второе место, уступив первому «Галатасараю» всего лишь два очка.





«Оранжевые» долгое время лидировали в турецком первенстве, но не выдержали чемпионской гонки и позволили «золотисто-красным» не только себя догнать, но и перегнать.









После завершения чемпионата Турции (еще в конце мая) подопечные Окана Бурука затем проводили только товарищеские матчи, в которых только раз победили при двух ничьих и двух поражениях.









Как раз в последнем спарринге они встречались с греческим АЕКом, и эта встреча закончилась вничью со счетом 0:0.





В минувшем евросезоне стамбульцы принимали участие в Лиги Европы, где на стадии 3-го отборочного раунда были выбиты английским «Бернли» — 0:0 и 0:1 ОТ.







«Олимпиакос»



«Олимпиакос» также стал серебряным призером в своем внутреннем чемпионате. Пирейцы уступили пять очков ПАОКу.









В отличии от своего предстоящего противника, «легенды» в этом розыгрыше Лиги чемпионов уже успели пройти один квалификационный раунд.





Календарь и таблица Лиги чемпионов





На предыдущей стадии отбора «красно-белые» выбили чешскую «Викторию». В Плзене команды расписали безголевую ничью, а в Греции «Олимпиакос» разгромил своего оппонента со счетом 4:0.









44-кратный чемпион Греции в прошлом евросезоне добрался до 1/16 финала Лиги Европы, где был выбит киевским «Динамо». В Греции команды сыграли 2:2, а в Украине динамовцы победили 1:0.







Прогноз на «Истанбул Башакшехир» — «Олимпиакос»



В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Истанбул Башакшехира» — 2.40, победа «Олимпиакоса» — 3.35, ничья — 3.10.





Прогнозируем, что более опытный еврокубковый боец «Олимпиакос» сможет привезти из Турции приемлемый для себя результат.





Башакшехир — Олимпиакос 07.08.2019

Башакшехир — Олимпиакос 07.08.2019

06.08.2019 20 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на первый матч полуфинала квалификации Лиги Чемпионов, в котором между собой сыграют Турецкий Башакшехир и Греческий Олимпиакос. Эта встреча пройдет в Стамбуле на стадионе «Имени Фатиха Терима» в предстоящую среду. Начало матча назначено на 20:45 по московскому времени.

П1 (2.38) Х (3.10) П2 (3.30) Башакшехир Олимпиакос Лига Чемпионов. Квалификационный раунд. Полуфиналы. Первый матч «Стадион имени Фатиха Терима». Стамбул 07.08.2019 20:45



Ориентировочные составы на матч Башакшехир — Олимпиакос

Башакшехир : Башакшехир: Гюнок; Епуряну, Атама, Клиши, Кайчара; Кахвечи, Азубуйке, Вишча, Туран; Робиньо, Кривелли. Олимпиакос : Олимпиакос: Жосе Са; Семеду, Цимикас, Пападопулос, Бухалакис, Вальбуэна, Гильерме, Поденсе, Элабделлауи; Масурас, Герреро.



История личных встреч

История личных встреч между Башакшехиром и Олимпиакосом не знает ни одного поединка. Предстоящая игра станет первой в противостоянии данных коллективов.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Башакшехир в прошлом сезоне занял вторую строчку в первенстве Турции, уступив чемпиону Галатасараю всего два очка. Однако, Башакшехир проповедует оборонительный футбол и имеет большие проблемы в атаке, несмотря на звездные имена в передней линии. Во время предсезонной подготовки Башакшехир выглядел очень слабо, уступив 1:5 Боруссии М и сыграв вничью с Фортуной и АЕКом. Но, темперамент Турецких болельщиков заставит эту команду пойти вперед в предстоящей встрече.

Вот только, Олимпиакос подходит к этому противостоянию с позиции силы. На прошлой стадии квалификации Греки без особых проблем расправились с Викторией Пльзень, обыграв её со счетом 4:0 по сумме двух встреч. И хоть Олимпиакос и является преимущественно домашним клубом, он вряд ли допустит поражения в Турции. Для этого у Греков есть абсолютно все необходимое.

Прогноз: Олимпиакос не проиграет эту встречу. Но результативной она точно не станет.

Интересные факты перед матчем

Олимпиакос не знает поражений уже 18 матчей кряду. За 6 последних поединков Олимпиакос пропустил только два мяча.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Башакшехир — Олимпиакос, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Башакшехир — Олимпиакос Ставка: Непроигрыш Олимпиакоса (Х2) Коэфф: 1.61 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Башакшехир — Олимпиакос Ставка: Тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5) Коэфф: 1.62 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)



Истанбул Башакшехирспор — Олимпиакос. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги чемпионов (07.08.2019)

Истанбул Башакшехирспор — Олимпиакос. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги чемпионов (07.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов Истанбул Башакшехирспор — Олимпиакос состоится в среду 7 августа в 20:45 (МСК) на стадионе Фатих Терим. В этой игре букмекеры отдают предпочтение Истанбулу, оценив вероятность его победы чуть ниже 50%. В прошлом сезоне турецкий клуб имел все шансы на то, чтобы стать чемпионом своей страны, но финишировал только вторым. В Лиге чемпионов он дебютировал в 2017 году, когда в третьем отборочном раунде прошел Брюгге (ничья 3:3 на выезде и победа 2:0 дома), а в отборочном плей-офф проиграл Севилье (поражение 1:2 дома и ничья 2:2 в гостях). В прошлом сезоне он в Лиге чемпионов не играл. Сейчас Истанбул готовится провести свой первый официальный матч в новом футбольном году. А вот его соперник уже провел пару поединков.

Олимпиакос стартовал со второго отборочного раунда и оказался сильнее чешской Виктории — ничья 0:0 в гостях и победа 4:0 дома. В прошлом сезоне, как и Истанбул, Олимпиакос не играл в Лиге чемпионов, а годом ранее он дошел до групповой стадии, но выступил неудачно — всего одно очко в компании с Барселоной, Ювентусом и Спортингом. Победа над Викторией в этом розыгрыше турнира позволила грекам прервать семиматчевую безвыигрышную серию в Лиге чемпионов, в ходе которой они потерпели пять поражений и дважды сыграли вничью, а в четырех матчах не забивали ни одного гола. На выезде Олимпиакос не выиграл ни одного из четырех предыдущих поединков, потерпев три поражения. А из восьми последних матчей вдали от дома он выиграл только два и проиграл пять раз. Несмотря на это, эксперты сайта считают, что Олимпиакос избежит поражения в Турции. Более того, он вполне может добиться победы и потому выгодной будет ставка на его выигрыш с нулевой форой.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Истанбул Башакшехирспор — Олимпиакос:

Победа Истанбула — 2.25, ничья — 3.14, победа Олимпиакоса — 3.17.

Истанбул Башакшехирспор — Олимпиакос. Прогноз на матч (Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, первый матч, 7 августа):

Победа Олимпиакоса с форой (0). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.50). Чуть менее высоко котируется победа Истанбула 1:0 (коэффициент 6.50). Ставки на выигрыш Олимпиакоса с форой (0) принимаются с коэффициентом 2.39.

Прогноз на

матч

«Истанбул Башакшехир» ‒ «Олимпиакос» 7 августа

Содержание:

«Истанбул Башакшехир»

«Олимпиакос»

Надёжный прогноз на матч «Истанбул» ‒ «Олимпиакос»

Прогноз редакции на матч Истанбул Башакшехир — Олимпиакос

Страсть, эмоции и огонь. Если бы мы придумывали афишу к двухматчевому противостоянию “Истанбула” и “Олимпиакоса” в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, то она была бы именно такой. Вы представляете, насколько горячо будет и в Турции, и в Греции во время этих игр? “Истанбул” в прошлом сезоне лидировал большую часть первенства, но на финише пропустил вперед “Галатасарай”, матч в Лиге чемпионов станет для них первым официальным в новом сезоне. “Олимпиакос” начал свой путь со второго раунда, выбив из турнира чешскую “Викторию Плзень” — 4:0 по сумме двух встреч.

Ориентировочные составы на матч Истанбул – Олимпиакос:

“Истанбул” (4-5-1): Гюнок — Бехич, Кайсара, Шеджу, Джан Кавечи -Текдемир, Вишча, Кривелли, Гульбрандсен, Понк — Робиньо

Не сыграют: —

"Олимпиакос" (4-2-3-1): Са — Мериа, Цимикас, Элабделлауи, Масурас — Поденсе, Семеду — Бухалакис, Гильерме, Вальбуэна — Герреро

Не сыграют: —

Прогноз на матч Истанбул – Олимпиакос:

И “Олимпиакос”, и “Истанбул” объединяет тот факт, что национальные чемпионаты в их странах стартуют только в конце августа. Однако греки уже провели две встречи, и физическая форма “красно-белых” не вызывала ни одного вопроса. Напротив, пиренейцы забили все 4 гола в ворота “Виктории” во втором тайме второго матча. О кондициях “Истанбула” говорить не имеет смысла. Но там, где не добегут турецкие игроки, помогут свои же болельщики. “Истанбул” – “Олимпиакос” – это не только борьба команд, но и сражение фанатов. Кто лучше? В этом противостоянии мы поставим на ничью с коэффициентом 3,3. Все будет решаться в Греции.