Прогноз Албот — Пелья (07.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз редакции на матч Албот — Пелья

В парном разряде на турнире в Монреале у Албота не заладилось, так как в первом же круге он вылетел в союзе с Хачановым. Зато в одиночке Раду показал хороший уровень игры, в первом раунде одолев Жиля Симона. Французу не удалось взять даже сета. Теперь на пути молдавского теннисиста Гвидо Пелья, которого можно считать фаворитом этой пары и явным претендентом на 1/8 финала. Ведь сам аргентинец выбил в прошлом матче Давида Гоффена, который был посеян под 15-ым номером.

Статистическое превью на матч Раду Албот — Гвидо Пелья:

За последние 5 матчей Пелья проиграл дважды. Поставить на поражение Гвидо можно с коэффициентом 2,16

Последние 3 победы Албот одержал со счетом 2:0. Поставить на победу Раду со счетом 2:0 можно за 3,58

Статистика личных встреч Раду Албота и Гвидо Пельи:

В 2015-ом году теннисисты провели свой единственный очный матч, победу в котором одержал Гвидо Пелья. По итогам трех сетов аргентинец переиграл Раду Албота. Поединок проходил в рамках Челленджера в Бразилии

Прогноз на матч Албот — Пелья:

За выход во второй раунд первенства в Монреале Албот заработал около 40 тысяч долларов, что можно считать неплохим результатом за победу в одном матче. Требовать от организаторов большего будет чрезмерно наглым решением, ведь Раду и так выжил из себя максимум возможностей. Гвидо Пелья должен стать его палачом и отправиться далее по турнирной сетке в погоне за баблом. Мы не будем рисковать в этой встрече и поставим на победу аргентинца 1,70