«Базель» — «ЛАСК». 07.08.19. Прогноз и ставки на матч

«Базель» – ЛАСК. 07.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. 3-й квалификационный раунд

«Базель» – ЛАСК

Базель. Стадион: «Санкт Якобс Парк». 07.08.2019. 21:30 (МСК)

В среду пройдет противостояние серебряных призеров национальных чемпионатов соседствующих стран – Швейцарии и Австрии. А именно между «Базелем» и ЛАСКом. Сумеет ли «Базель» обеспечить комфортное преимущество перед ответной игрой или ЛАСК вцепится в шанс прорваться в 4-й раунд квалификации ЛЧ?

Форма «Базеля»

«Базель» начал свой еврокубковый путь со 2-го квалификационного раунда, сенсационно переиграв ПСВ за счет голов на выезде. В первом матче «Базель» упустил ничью в концовке матча в Эйндховене и уступил со счетом 2:3, а в ответной игре «Базель» также вырвал победу в концовке – 2:1, чего оказалось достаточно для выхода в следующий раунд. Причем победный мяч забил голландский нападающий Рикки ван Волфсвинкел.

Во внутреннем чемпионате «Базель» сыграл 3 игры и одержал 2 победы и потерпел 1 поражение. Причем «Базель» дома проиграл обидчику «Спартака» 6-летней давности «Санкт-Галлену», который является середняком первенства, со счетом 1:2. Хотя на ту игру Марсель Коллер выпустил полурезервный состав из-за предстоящего ответного матча против ПСВ. А в прошлом туре «Базель» реабилитировался победой в гостях над будущим соперником «Спартака» в Лиге Европы «Туном» со счетом 3:2. На игру с «Туном» «Базель» играл в более оптимальном составе, но по сравнению с игрой против ПСВ половина основы не вышла на поле. Исходя из этого можно сделать вывод, что Лига чемпионов приоритетнее внутреннего первенства.

Форма ЛАСКа

ЛАСК – это представитель австрийской Бундеслиги, завершивший прошлый сезон на 2-м месте, пропустив вперед себя только неудержимого гегемона австрийского футбола последних лет «Ред Булл Зальцбург». Нынешний сезон ЛАСК начал с 2 побед в 2 играх. Сначала был переигран «Альтах» – 2:0, а затем небезызвестная питерскому «Зениту» «Аустрия» – 3:0. Как вы могли заметить, ЛАСК еще не израсходовал весь запал и обязательно навяжет борьбу «Базелю». Поэтому списывать со счетов этот малоизвестный австрийский клуб мы не рекомендуем

Коэффициенты букмекерских контор

Ставки и прогнозы

Из-за безызветсности австрийского клуба на международной арене «Базель» является явным фаворитом встречи. За победу хозяев букмекеры дают коэффициент 1,58. Но мы считаем, что ЛАСК недооценивают, хотя он начал сезон очень мощно. Поэтому мы готовы предложить вам следующую ставку –





Прогноз редакции на матч Базель — ЛАСК

А для вас тоже стал откровением тот факт, что команда со второго места австрийского чемпионата начинает путь в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда? В этом году наше удивление вызвал ЛАСК, который проведет двухматчевое противостояние с “Базелем” за право выйти в следующий раунд. Швейцарцы лихо начали сезон, оставив за бортом самого престижного европейского турнира голландский ПСВ — 4:4 по сумме двух матчей, но “Базель” в гостях забил на один гол больше. ЛАСК впервые в новейшей истории оказался настолько близок к групповому этапу Лиги чемпионов, но получится ли противостоять опытному “Базелю”?

Ориентировочные составы на матч Базель – ЛАСК:

"Базель" (4-2-3-1): Омлин — Кюмарт, Альдерете, Альварес Баланта, Джака — Штокер, Фрай — Видмер, Зуффи, ван Волфсвинкель — Аети

Не сыграют: —

ЛАСК (4-4-2): Шаглер — Висенгер, Рамсебнер, Траунер, Ренне — Мичор, Холланд, Ранфтль, Клаусс — Тетте, Фризер

Не сыграют: —

Прогноз на матч Базель – ЛАСК:

“Базель” хорош, швейцарцы сумели загонять ПСВ, продемонстрировав при этом яркую игру и обилие голевых моментов. “Красно-синие” уже вкатились в сезон, но и еврокубкового опыта то у них в разы больше, чем у соперника. Причем не только у клуба, но и у футболистов. За “Базель” выступают форвард Рикки ван Волфсвинкел, успевший поиграть на всех уровнях и во всех турнирах, полузащитники Валентин Штокер и Фабиан Фрай, которые являются старожилами команды. Как нам кажется, “Базель” на классе снимет вопрос о победителе противостояния уже в первом матче. Наш прогноз — победа хозяев с форой (-1) с коэффициентом 1,83.

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Базель

Базель прошел ПСВ в прошлом раунде, сенсация ли эта ? Ну пожалуй что неожиданность , так как швейцарский коллектив не заставлял о себе говорить в положительном ключе последние пару лет. Что бросается сейчас в глаза , так эта мягко говоря, скромная игра швейцаров в обороне. Суммарно четыре поединка альпийцы уже провели в этом сезоне, два в чемпионате страны, два в лиги чемпионов. И ни одного матча на ноль в оборона так и не отыграла , пропустив суммарно уже СЕМЬ мячей, за четыре поединка, эта явно многовато получается ! Но эта проблема у команды собственно появилась не именно в этом сезоне, эта достаточно привычное состояние Базеля, пропускать регулярно… Если в чемпионате страны эта не так страшно, так как получается на атаке выезжать, то вот на еврокубковой атаке, где атака уже не так уверенно себя чувствует, а оборона продолжает проваливаться, эта приводит уже к не самым приятным последствиям….

ЛАСК

ЛАСК пробует свои силы в лиги чемпиононв ! Естественно волнительно эта для команды ! Но, с соперником я бы сказал что повезло ! Мог бы кто-то и более серьезный попасться австрийскому коллективу в первом же для них отборочном раунде. В австрии уже стартовал чемпионат, для ЛАСКа старт сезона получается ну просто блестящем ! Фёкламаркт в матче кубка страны разнесли 6-2, а затем, в стартовом туре чемпионата,2-0 обыграли Альтах. Стартанули так стартанули ! Теперь остается еще так же резво в лиги чемпионов начать ! У ЛАСКа есть очень впечатляющая статистика, всего в 2019 году команда провела на данный момент 29 поединков, тут все вместе считается и чемпионат страны, и кубок, и товарищеские матчи , и всего в одном матче команда ушла с поля без забитого мяча. 14 апреля, в матче чемпионата страны ,сыграли 0-0 с Санкт-Пёльтеном, и все, эта единственный матч в 2019 году когда ЛАСК не забивал . Учитывая что сейчас уже август, статистика очень даже впечатляющая !

Прогноз

Мой выбор в данном матче пал на ставку : ЛАКС забьет ! Команда очень результативная, и атакующая ! А в соперниках у них дырявый Базель , который на сухо в обороне играет крайне редко. Поэтому гол гостей в данном матче смотрится вполне логичной ставкой !

«Базель» — «ЛАСК». Прогноз на матч 7 августа. Лига Чемпионов УЕФА

Мой прогноз

Предлагаем прогноз наших экспертов на поединок Лиги чемпионов, в котором 7 августа «Базель» принимает австрийский ЛАСК. Смогут ли гости удержать натиск титулованного швейцарского клуба? – ищите ответ в нашем материале.

Базель

20-кратный чемпион Швейцарии — «Базель» — в минувшем сезоне занял вторую строчку, а в новом турнире стартовал с поражения и двух побед. В последнем туре FCB обыграли «Тун» (3:2).

В первом туре квалификации Лиги чемпионов этого сезона в соперники «красно-синим» достался ПСВ, который швейцарский клуб успешно прошел, выиграв по сумме двух встреч, а мы дали правильный прогноз на эту игру.

Прогноз на

матч

«Базель» ‒ ЛАСК 7 августа

7 августа в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов швейцарский «Базель» принимает австрийский ЛАСК. Встреча начнётся в 21:00 мск.

«Базель»

«Базель» сотворил первую еврокубковую сенсацию нынешнего сезона, выбив на прошлой стадии голландский ПСВ по сумме двух матчей. Сначала красно-синие уступили в гостях 2:3, поведя в счёте на 79-й минуте, но умудрились дважды пропустить на 89-й и 93-й. Затем дома швейцарцы добились победы 2:1, забив победный гол на 68-й минуте и получив путевку в третий квалификационный раунд благодаря двум выездным мячам.

В стартовавшем чемпионате Швейцарии «Базель» после трёх туров занимает вторую строчку. Красно-синие одержали две победы, переиграв в гостях «Сьон» 4:1 и «Тун» 2:3, но дома уступили «Санкт-Галлену» 1:2.

ЛАСК

По итогам прошлого сезона ЛАСК стал вторым в австрийской Бундеслиге, но в отбор к ЛЧ вступает только сейчас. При этом в новом чемпионате Австрии чёрно-белые уже отыграли два тура, одержав победу над «Альтахом» 2:0 дома и в гостях разгромив «Аустрию» 3:0. Кроме того, перед стартом чемпионата ЛАСК успел пройти стадию 1/32 Кубка Австрии, одолев «Фёркламаркт» 6:2.

Надёжный прогноз на матч «Базель» ‒ ЛАСК

«Базель» регулярно играет в групповых стадиях еврокубков и в этой паре выступает в качестве фаворита. Амбиции швейцарцев подтверждает и результат предыдущей стадии квалификации, где красно-синие смотрелись довольно неплохо и выбили один из сильнейших клубов отборочного турнира. Что касается австрийцев, то у них менее опытный состав и не такая богатая история еврокубковых баталий, плюс много травмированных: матч гарантированно пропустят полузащитники Ох Ин-Пью и Фабиан Бенко, а также форвард Доминик Райтер. В таких условиях «Базель» наверняка добьётся домашней победы, заиграть которую с коэффициентом 1,50 можно в БК «1хСтавка».

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