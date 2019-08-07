Прогноз, ставки и коэффициенты Ивашка — Монфис (07.08.19)

И.Ивашка

У Ильи в этом сезоне игра не пошла, вылетел из топ 100 и сейчас занимает 125 строчку рейтинга ATP. На харде имеет довольно плохую статистику 15 побед и 17 поражений. В Монреале он прошел квалификацию, а в 1/32 финала в двух сетах закрыл Сун-Ву Квона (7:6,6:4).

Г.Монфис

Гаэль занимает 20 строчку рейтинга ATP. Показывает свой лучший теннис в этом сезоне,что доказывает победа в Роттердаме. На харде имеет статистику 16 побед и 3 поражения. Обладает превосходной подачей и отличным приемом, хорошо играет на задней линии. В последней игре одолел канадца Полански в трех сетах, со счетом (7-6;3-6;3-6). Монфис полностью пропустил травяной сезон и сейчас постарается наверстать упущенное. Я считаю, что 20 строчка, для него не показатель и в скором времени он это докажет.

Прогноз

Я считая, что Монфис без труда одолеет беларусского теннисиста, все таки опыта на таких турнирах больше у Гаэля, поэтому предлагая поставить Ф2(-3.5)

«Илья Ивашка» — «Гаэль Монфис». Прогноз на матч 7 августа. ATP

Мой прогноз

7 августа в Монреале состоится поединок между Ильей Ивашкой и Гаэлем Монфисом. Чем закончится это противостояние? — читайте в нашем прогнозе.

Илья Ивашка

Из-за травмы Ивашка слишком много потерял, но сейчас белорус пытается вернуть себе былые позиции. В мировом рейтинге он все еще 125-й, но игра Ильи не соответствует его месту. Возможно, скоро он будет снова в топ-100.

В основную сетку Монреаля представитель Беларуси попал из квалификации. Обыграв Ллойда Харриса (5-7, 6-4, 6-2) и Йосихито Нисиоку (6-4, 6-3), Ивашка квалифицировался в первый раунд соревнований. Этот барьер он преодолел, так как нанес поражение корейцу Квону (7-6, 6-4).

«Илья Ивашка» — «Гаэль Монфис». Прогноз на матч 7 августа. ATP

Мой прогноз

7 августа в Монреале состоится поединок между Ильей Ивашкой и Гаэлем Монфисом. Чем закончится это противостояние? — читайте в нашем прогнозе.

Илья Ивашка

Из-за травмы Ивашка слишком много потерял, но сейчас белорус пытается вернуть себе былые позиции. В мировом рейтинге он все еще 125-й, но игра Ильи не соответствует его месту. Возможно, скоро он будет снова в топ-100.

В основную сетку Монреаля представитель Беларуси попал из квалификации. Обыграв Ллойда Харриса (5-7, 6-4, 6-2) и Йосихито Нисиоку (6-4, 6-3), Ивашка квалифицировался в первый раунд соревнований. Этот барьер он преодолел, так как нанес поражение корейцу Квону (7-6, 6-4).