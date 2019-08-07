Прогноз и ставки Циципас — Гуркач (07.08.19)

Прогноз редакции на матч Циципас — Гуркач

Никого не удивит информация, что Циципас прилетел на турнир в Монреаль в одном частном самолете с Ником Кирьосом. С недавних пор грек и австралиец стали друзьями. Но что в этой банде забыл Даниил Медведев? Неожиданно! В любом случае, каждый из них прибыл в Канаду за победой и если они встретятся на корте, ни о какой дружбе не может быть и речи. Как было недавно в сражении между Стефаносом и Ником. А Гуркач вообще даже не приятель, поэтому ему можно разорвать без угрызения совести.

Статистическое превью на матч Стефанос Циципас — Хуберт Гуркач:

За последние 5 матчей Циципас проиграл два раза. Поставить на поражение Стефаноса можно за 2,93

Последние 3 победы Циципас одержал со счетом 2:0. Поставить на победу Стефаноса со счетом 2:0 можно за 2,06

Статистика личных встреч Стефаноса Циципаса и Хуберта Гуркача:

Ранее теннисисты встречались уже трижды. Все три матча ушли в актив Стефаноса Циципаса. Первая игра прошла в 2018-ом году, а последние две в 2019-ом. За февраль этого года грек встретился с поляком дважды

Прогноз на матч Циципас — Гуркач:

Но если Циципас главный талант Греции, то кто же составит ему конкуренцию в этой роли со стороны Польши? Конечно же, это будет Хуберт Гуркач. Поляк еще также молод, но уже успел громко заявить о себе. Однако, уровень игры теннисистов предельно разные, ведь польский игрок ни разу не становился победителем в этой паре, хоть встреч в последнее время и было предостаточно. Мы думаем, что за полгода ничего не изменилось и Стефанос снова одержит победу. Ставим на П1 со счетом 2:0 за 2,06