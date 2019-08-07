Прогноз и ставки Синякова — Свитолина (07.08.19)

Прогноз редакции на матч Синякова — Свитолина

В последнее время Свитолина показывает не самые лучшие результаты, но зачем ей это надо? Ведь Элина и так входит в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок года по версии Forbes. Известное издание оценило годовой доход украинской теннисистки в шесть миллионов долларов. Синяковой до таких результатов далеко, но зато ее шансы на победу могут быть вполне весомыми в этой паре. Не стоит бояться статуса Свитолины, ведь за ним плохая форма и частые поражения.

Статистическое превью на матч Катерина Синякова — Элина Свитолина:

За последние 5 матчей Свитолина проиграла два раза. Поставить на поражение Элины можно за 3,35

Последние 2 победы Синякова одержал со счетом 2:1. Поставить на победу Катерины со счетом 2:1 можно за 6,86

Статистика личных встреч Катерины Синяковой и Элиной Свитолиной:

Ранее теннисистки уже встречались дважды. Оба поединка Свитолина выиграла со счетом 2:1. Впервые Элина и Катерина встретились в 2017-ом году, а во второй раз в 2018-ом

Прогноз на матч Синякова — Свитолина:

В первом круге молодая чешка обыграла американку Дэниель Коллинз, но этот результат вряд ли можно считать серьезным. А вот победа над Свитолиной уже будет значить многое. Элина обладает огромным потенциалом, но редко использует его в этом сезоне. Украинка крайне нестабильна и от нее можно ожидать практически чего угодно. Мы думаем, что все-таки Элина должно проходить дальше, но один сет отдаст сопернице. Ставим на П2 со счетом 2:1 за 3,81