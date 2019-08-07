Прогноз, ставки и коэффициенты Остапенко — Павлюченкова (07.08.19)

Прогноз редакции на матч Остапенко — Павлюченкова

Обе теннисистки пребывают в так называемой “кризисной яме”. Остапенко так вообще молодая, ей всего 22 года. В 20-летнем возрасте она была седьмой в рейтинге, а на данное время находится на 88 строчке. Неужели выиграв “Ролан Гаррос” латвийская теннисистка дошла до пика своей карьеры? Если это действительно так, то обидно за нее, ведь латыши возлагали огромные надежды на эту спортсменку.

Что-то в игре Елены нужно менять, иначе тот азарт, рвение, с которым Остапенко играла раньше, пропадет и она станет одной из победительниц ТБШ, а ведь можно выиграть еще и не один.

Статистическое превью на матч Елена Остапенко – Анастасия Павлюченкова:

Павлюченкова проиграла четыре из пяти последних матчей. На очередное поражение россиянки можно поставить за 1,77

Остапенко проиграла три из пяти последних матчей. Поражение Елены в этом поединке оценивается в 2,05

Статистика личных встреч Елены Остапенко – Анастасии Павлюченковой:

История противостояний насчитывает четыре игры. 3-1 ведет Остапенко

Прогноз на поединок Остапенко – Павлюченкова:

Павлюченкова неплохо начала данный сезон, но вот в последнее время ее игра оставляет желать лучшего. Только посмотрите, она проиграла шесть матчей подряд, в том числе и Остапенко на грунте даже не проиграла, а “пролетела”. Так что в этом поединке, очень сложно будет переломить проигрышную серию Павлюченковой и скорее всего, ее поражения продолжатся. Наш прогноз: победа Остапенко за 1,77