Прогноз Чорич — Маннарино (07.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз редакции на матч Чорич — Маннарино

В предыдущем матче против Гоевчика у Чорича возникли серьезные проблемы, ведь Петер взял сет и претендовал на победу в этом противостоянии. Однако, Борна совладал с собой и отправил немца куда подальше. Теперь на пути хорвата будет не менее бойкий Адриан Маннарино, который в 1/32 финала легко разобрался с казахстанским теннисистом Михаилом Кукушкиным. Кажется, что нас ожидает примерно равный бой, хоть Чорич и считается явным фаворитом.

Статистическое превью на матч Борна Чорич — Адриан Маннарино:

За последние 5 матчей Чорич проиграл дважды. Поставить на поражение Борны можно с коэффициентом 2,79

Последние 2 победы Маннарино одержал со счетом 2:0. Поставить на победу Адриана со счетом 2:0 можно за 4.65

Статистика личных встреч Борны Чорича и Адриана Маннарино:

Теннисисты провели друг против друга уже три очных матча. Все три поединка ушли в актив Маннарино. Последняя игра между Адрианом и Борной прошла в Хертогенбосе в июне этого года

Прогноз на матч Чорич — Маннарино:

Молодой хорват младше своего визави на 10 лет, но несмотря на такую разницу в возрасте, Чорич сумел завоевать зрительскую любовь и славу, тогда как Маннарино пользуется популярностью исключительно на территории Франции. Хотя, и там есть теннисисты выше уровнем. Очевидно, что Борна обладает уникальным талантом, который в каждом удобном случае старается продемонстрировать на корте. Мы поставим в этой игре на победу Чорича со счетом 2:1 за 3,74. Все-таки Адриан должен дать жару.