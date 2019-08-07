Прогноз и ставки Мария — Осака (08.08.19)

Прогноз на

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Татьяна Мария — Наоми Осака 8 августа

8 августа в Торонто состоится матч турнира WTA.

Прогноз на матч Татьяна Мария — Наоми Осака

Немка наглухо проваливает сезон и за полгода скатилась вниз на 30 позиций. Зимой Татьяна перенесла операцию, плохо подготовилась, поэтому сейчас еле двигается, вообще не успевает за мячами и сливает всем на свете, кто хоть как-то умеет махать ракеткой. В Торонто Мария проскочила квалификацию, воспользовавшись совсем смешной сеткой, а дальше удачно хлопнула Чжэн Сайсай, которая накануне слишком устала в парном матче.

Наоми хорошо начала, оформила много дальних проходов в начале года, но последние два месяца не складываются: «РГ» — вылет в третьем круге, Уимблдон — в первом же. Перед Монреалем японка не играла больше месяца, а тренировалась в США на харде, проводила спарринги и закладывала базу на US Open. Сейчас у Осаки определённо будут проблемы с точностью, но зато она окажется гораздо подвижнее Марии, а это важнее: за полчаса японка пристреляется и в итоге легко доведёт матч до победы.

Прогноз: победа Наоми Осаки со счётом 2-0 по партиям за коэффициент 1,65 в БК «Леон»

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Прогноз редакции на матч Мария — Осака

Вторая ракетка мира Наоми Осака начинает данный турнир со второго круга и противостоять ей будет Татьяна Мария, которая набрала отличный ход в игре и в Торонто и выиграла уже три матча подряд. Сначала, на этапе квалификации она не оставила шансов канадке Слис и Нао Хибино, обыграв соперниц в двух сетах, а затем, в первом круге одолела Чжэн Сайсай с таким же счетом 2:0. Посмотрим, сможет ли Мария оставить “за бортом” вторую ракетку мира или Осака будет ее не по зубам!

Статистическое превью на матч Татьяна Мария – Наоми Осака:

Мария выиграла три игры подряд. Поставить на очередную победу немецкой теннисистки можно за 4,27

Осака два матча подряд проигрывает со счетом 0:2. Поставить на то, что японская теннисистка проиграет так в третий раз можно за 7,52

Статистика личных встреч Татьяны Марии – Наоми Осаки:

Дважды теннисистки играли между собой. Счет встреч 1-1

Прогноз на поединок Мария – Осака:

Осака в последний раз на харде играла в конце марта текущего года. Это и может стать основной проблемой японской теннисистки, ведь практика на данном покрытии отсутствовала, а вот соперница ее провела уже три матч на этих кортах и полностью акклиматизировалась.

Осака является действующим победителем Открытого Чемпионата США и чтобы грамотно к нему подготовится, нужно сейчас усердно тренироваться. Матч для японки точно лёгким не получится. Наш прогноз: ТБ 18,5 за 1,68