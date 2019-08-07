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Запись от Авг 7, 2019 в 20:36 · by 0

«Хачанов» — «Вавринка». 08.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз на
матч
Карен Хачанов — Стэн Вавринка 7 августа

7 августа в Монреале состоится матч турнира АТР.

Прогноз на матч Карен Хачанов — Стэн Вавринка

Россиянин не слишком удачно отыграл на траве и вылетел уже в третьем круге Уимблдона, проиграв 0-3 Баутисте-Агуту, а в Вашингтоне ничего не получилось против Тсонга — 1-2 при подавляющем преимуществе француза. Очевидно, что Карен далёк от оптимальной формы: двигается медленно и тяжело, быстро устаёт, плохо подходит к мячам, а это всё сказывается на качестве ударов. За неделю, что прошла после вылета в столице США, точно ничего не изменится.

Стэн, наоборот, капитально возвращается в элиту: дальний проход на «РГ», сносный теннис на траве и хороший дебют в Монреале — лёгкие 2-0 против Димитрова. Швейцарец дважды выигрывал «Шлемы» на резине, обожает это покрытие, прекрасно понимает отскоки, а сейчас открыто заявляет, что собирается бороться за титул на предстоящем US Open. В арсенале страшная по силе подача, плотные выстрелы с задней линии, идеальная игра под сеткой и убойные ответы с приёма. Для победы над неоптимальным Хачановым этого более чем достаточно.


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«Хачанов» — «Вавринка». 08.08.19. Прогноз и ставки на матч

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