7 августа в Монреале состоится матч турнира АТР.

Россиянин не слишком удачно отыграл на траве и вылетел уже в третьем круге Уимблдона, проиграв 0-3 Баутисте-Агуту, а в Вашингтоне ничего не получилось против Тсонга — 1-2 при подавляющем преимуществе француза. Очевидно, что Карен далёк от оптимальной формы: двигается медленно и тяжело, быстро устаёт, плохо подходит к мячам, а это всё сказывается на качестве ударов. За неделю, что прошла после вылета в столице США, точно ничего не изменится.

Стэн, наоборот, капитально возвращается в элиту: дальний проход на «РГ», сносный теннис на траве и хороший дебют в Монреале — лёгкие 2-0 против Димитрова. Швейцарец дважды выигрывал «Шлемы» на резине, обожает это покрытие, прекрасно понимает отскоки, а сейчас открыто заявляет, что собирается бороться за титул на предстоящем US Open. В арсенале страшная по силе подача, плотные выстрелы с задней линии, идеальная игра под сеткой и убойные ответы с приёма. Для победы над неоптимальным Хачановым этого более чем достаточно.

Stan Wawrinka

Карен Хачанов — Стэн Вавринка. 07.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Теннис. Coupe Rogers. 1/16 финала.

Карен Хачанов (Россия) — Стэн Вавринка (Швейцария).

Монреаль, Канада. 07.08.2019. 19:00 МСК.

В рамках 1/16 финала теннисного турнира серии 1000, который в эти дни проходит в Монреале, 8-я ракетка мира, Карен Хачанов, сразится с 22-м номером рейтинга ATP, Станисласом Вавринкой. Будущие соперники дважды играли в туре, оба раза на харде и в обеих встречах Вавринка всухую, со счётом 2:0 обыгрывал Карена. В Москве в 2018 году и в начале текущего сезона в Дохе.

К.Хачанов

Карен Хачанов в этом году очень сильно прогрессирует — на данный момент Карен располагается на 8-ой строчке рейтинге АТР, что является пиком его нахождения в рейтинге. Однако назвать российского теннисиста хардовиком язык просто не поворачивается — в 10-ти последних матчах на быстром покрытии Хачанов проиграл 7 раз, что, естественно, результат далеко не лучший. К тому же, в течение 8-ми последних месяцев Карен дважды проиграл Вавринке, и оба раза на харде, первый раз в Санкт-Петербурге, второй — в Дохе. Достаточно показательным стал матч с Цонгой в Вашингтоне, который россиянин проиграл, хотя сейчас Жо пребывает далеко не в лучшей форме, уверен, в этом поединке Хачанову ничего не светит…

С.Вавринка

Вавринка же располагается на 22-ой строчке в рейтинге АТР, в Монреале Стэн уже успел провести первый свой поединок — в нем Вавринка переиграл Григора Димитрова. Стоит отметить тот факт, что Вавринка достаточно неплох на харде в последнее время — Стэн в 15-ти последних поединках на быстром покрытии швейцарец победил 10 раз, уверен, что сегодня номинальный гость вновь имеет все шансы на успех. Уверен, что сегодня Вавринка сможет уверенно переиграть Хачанова, все-таки хард — покрытие для швейцарца достаточно удобное, да и история личных встреч с Хачановым у Стэна достаточно положительная…

Прогноз

Как мне кажется, Хачанов в этом матче не имеет никаких шансов на успех. Вавринка на харде достаточно неплох в последнее время, а вот Хачанов на твердом покрытии не очень хорош — победа швейцарского теннисиста!

Прогноз редакции на матч Хачанов — Вавринка

Начинаются матчи второго круга на Мастерсе в Монреале. В этом поединке сойдутся Карен Хачанов и Стэн Вавринка. Россиянин сейчас выше в рейтинге, чем швейцарец. Карен идет на восьмой строчке, а Вавринка — на 22-ой. При этом статус игроков всё-таки противоположенный: Стэн является обладателем трех Шлемов, а у Карена пока что в активе только один значимый турнир — титул на Мастерсе в Париже в 2018 году. В этом году у россиянина не задался старт сезона, который включал множество поражений от явно слабых соперников в первых кругах разных турниров. Выделялся на этом фоне Индиан-Уэллс, где Карен в очередной раз дал бой Рафаэлю Надалю, но вновь не дотянул до победы. Сегодня матч с еще одним топовым игроком, который очевидно легким быть не может.

Статистическое превью на матч Карен Хачанов — Стэн Вавринка:

Стэн Вавринка последние два из четырех своих матчей проиграл. Поставить на его поражение от Хачанова можно за 2,10.

Карен Хачанов последние три из четырех своих матчей завершил на ТБ 23,5. Поставить на ТБ 23,5 и в этом матче можно за 1,90.

Статистика личных встреч Карен Хачанов — Стэн Вавринка:

В очном противостоянии ведёт Стэн Вавринка со счетом 2-0. Последнюю личную встречу он выиграл со счетом 7:6, 6:4 в 2019 году. Матч проходил на турнире в Дохе на харде.

Прогноз на поединок Хачанов — Вавринка:

Для Карена это будет первый матч на турнире, а на прошлой неделе он проиграл стартовый матч Цонге в трех сетах. Отметим, что матчи против Вавринки складываются для Хачанова очень плотно. Россиянин и швейцарец сыграли за это время четыре сета, три из которых завершились на тай-брейках. Наш прогноз — ТБ 23.5 за 1.90.