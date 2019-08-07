«Векич» — «Кузнецова». 08.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Векич — Кузнецова

Кузнецова восстанавливается только после травмы и естественно, не набрала еще своих кондиций. В первом круге данного турнира, она сыграла свой первый матч на излюбленном покрытии и выиграла в двух сетах у китайской представительницы Ван Ху в двух сетах.

Второй тур для россиянки будет намного сложнее, ведь теннисистка входит уже в ТОП-25 и с такими соперницами очень сложно будет играть Кузнецовой. Но, Светлана боец, и без боя данный матч точно не проиграет.

Статистическое превью на матч Донна Векич – Светлана Кузнецова:

Кузнецова проиграла четыре из пяти последних игр. Поражение Светланы в этом матче оценивается в 1,39

Векич три из четырех последних игр играет не более двух сетов. Поставить на точное количество сетов два можно за 1,54

Статистика личных встреч Донны Векич – Светланы Кузнецовой:

Три раза теннисистки играли между собой. 2-1 ведет Кузнецова.

Прогноз на поединок Векич – Кузнецова:

Векич на данное время занимает 24 место в рейтинге и это самое лучшее достижение за всю ее карьеру. Теннисистка выиграла два титула серии WTA и на данное время, любая кто против нее играет, опасается игры хорватки на задней линии.

Донне всего-то 23 года, вся карьера у нее еще впереди и выиграть Кузнецову, вполне даже под силу хорватской теннисистки. Букмекеры настолько в нее верят, что дают совсем небольшой коэффициент на ее победу (1,39). Мы согласимся, что Векич должна выигрывать, но не через низ. Наш прогноз: ТБ 19,5 за 1,74