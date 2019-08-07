Прогноз Пол — Фоньини (08.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз редакции на матч Пол — Фоньини

Перед турниром в Монреале Фоньини провел совместную тренировку с Домиником Тимом, которая должна пойти итальянцу на пользу. Такой обмен опыта может получить далеко не каждый, ведь австриец один из лучших теннисистов мира. Но Томми Полу далеко даже до уровня Фабио, ведь американец только начинает свою карьеру и пока что не успел отличиться чем-то весомым. Зато заметно, как с каждым первенством молодой игрок прибавляет, так что его путь в теннисе обещает быть весьма интересным. В этот раз мы ожидаем его прогресса.

Статистическое превью на матч Томми Пол — Фабио Фоньини:

За последние 5 матчей Фоньини проиграл дважды. Поставить на поражение Фабио можно с коэффициентом 2,22

За последние 3 победы Пол лишь однажды не отдал сопернику сет. Поставить на победу Томми со счетом 2:1 можно за 4,65

Статистика личных встреч Томми Пола и Фабио Фоньини:

Ранее теннисисты не встречались

Прогноз на матч Пол — Фоньини:

Пол прошел уже два круга квалификации, причем его соперники по отборочному этапу были сильней, чем оппонент по основной сетке. Сперва Томми выбил Алексея Попырина и Ричардаса Беранкиса, а затем уже и канадца Шнера. Сейчас Фоньини станет для него первым серьезным противником в Монреале, поэтому неизвестно, как он справится с таким давлением. После Уимблдона Фабио провел уже три первенства, так что итальянец находится в хорошей физической форме и не должен сдавать назад. Ставим на П2 со счетом 2:0 за 2,52

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Т.Пол

Томми Пол занимает лишь 128 позицию в мировом рейтинге, но проводит неплохой для себя хардовый сезон. Он пробился во вторые раунды турниров в Атланте и Вашингтоне, а теперь сумел пробиться во второй круг Мастерса в Монреале.

Пол переиграл в квалификации Алексея Попырина и Ричардаса Беранкиса, а затем в первом круге, ему достался соперник, переживающий далеко не лучшие времена — Брейден Шнур, который не сумел навязать даже минимальную борьбу. Главный недостаток теннисиста — это нестабильность. Пока ему этого явно не хватает и ожидать этого от него в игре против сильного соперника очень трудно.

Ф.Фоньини

Для Фоньини этот турнир только начался, т.к. он получил седьмой посев. Нельзя сказать, что предыдущий турнир выдался удачным для теннисиста, ведь он вылетел уже во втором круге. Однако, проиграл он успешно выступающему в последнее время Тэйлору Фрицу, который вышел в финал двух предыдущих турниров.

Прогноз

Безусловно, старт фаворита не может радовать, однако класс и опыт должны сделать своё дело. Предлагаю победу Фабио.

Т.Пол

Как бы сказать, так чтобы не обидеть. Пол способен выигрывать на ошибках соперников, когда те в самой простой ситуации бьют в аут, но неспособен выигрывать за счет собственных грамотных действий. Парень только ворвался в тур, но много ли он выиграл чтобы против Фоньини предлагать на него коэффициент чуть больше двух? Много ли было по настоящему значимых побед? Нет… Обычный теннисист уровня челленджеров. С какими-то претензиями на будущее. Много ли было подобных? Огромное количество…

Ф.Фоньини

Не вижу смысла говорить о предыдущих матчах итальянца. Тут во главе мотивация. Хотя, черт возьми, о какой мотивации говорить в 35 лет. Ты либо показываешь свой уровень, либо просто вылетаешь в первом-втором круге. Выигранный Мастерс весной этого года наглядно показал — если итальянец элементарно показывает свой теннис обыграть его довольно сложно. Влететь от ноунейма в первом же раунде — глупо да и только. По уровню своего тенниса Фабио конечно же превосходит соперника…А что дальше?

Прогноз

Дальше — уверенная победа. Если не в двух, то в трех сетах обязательно. Полу нужно элементарно перебегать оппонента. А бегать по корту он и правда не любит. Да, у итальянца бывают проблемы на собственной подачи, но это в противостоянии с аля Карено-Буста. Удивлен коэффициентами букмекеров. В этой игре все предельно ясно. Ясно в двух сетах. Предположу победу Фабио. Было бы глупо надеяться на другой исход…