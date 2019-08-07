Прогноз и ставки Коринтианс — Гояс (08.08.19)

Прогноз редакции на матч Коринтианс — Гояс

В перенесенном матче седьмого тура Бразилейрао встретятся “Коринтианс” и “Гояс”. “Бонусные” три очка здорово могут помочь обеим командам. “Тимао” в случае успеха поднимутся на пятую строчку в турнирной таблице, а “попугаи” могут взлететь с 12-й на седьмую позицию. “Гояс” после возобновления чемпионата провел 4 игры, две из них завершились нулевой ничьей, а еще две — крахом с одинаковым счетом 1:6. Поусердствовали “Фламенго” и “Сантос”. Из-за разгромных поражений у “зеленых” ужасная разница забитых и пропущенных мячей — “-7”. Хуже только у команд с самого дна турнирной таблицы.

Ориентировочные составы на матч “Коринтианс” — “Гояс”

"Коринтианс" (4-4-2): Кассио — Жиль, Авелар, Фагнер, Маноэл — Педриньо, Габриэль, Урсо, Сорноса — Вагнер Лав, Клейсон

Не сыграют: —

"Гояс" (4-3-3): Тадеу — Вас, Жеоване, Кевин, Ф.Яго — Джефферсон, Сена, Марлоне — Барсия, Кайке, Майкл

Не сыграют: —

Прогноз на матч “Коринтианс” — “Гояс”

Но мало что предвещает улучшение статистики “Гояса”. “Коринтианс” в нынешнем первенстве провел шесть матчей в родных стенах, не потерпев ни единого поражения, и пропустил только два гола — от атакующего “Фламенго” и мощного “Палмейраса”. Нынешний “Гояс” нельзя поставить в один ряд с вышеперечисленными командами. Но и стоит отметить скудную атаку “Коринтианса” — “Тимау” лишь пять раз радовали своих болельщиков голами. Доставка мяча в переднюю линию — главная проблема клуба из Сан-Паулу. Поэтому мы сыграем тотал меньше 2,5 с коэффициентом 1,64.

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Коринтианс-СП

«Коринтианс» сейчас переживает хорошие времена. Коллектив сумел пробиться в 1/4 финала Южноамериканского кубка. В этом сезоне, команда ещё пока ни разу не проиграла у себя дома, а также имеет беспроигрышную серию во всех турнирах шесть игр кряду. Как вы видите, клуб здорово выступает и вряд ли будет останавливаться на достигнутом, тем более против такого соперника.

Гояс

«Гояс» — абсолютная противоположность своему оппоненту. Уже четыре игры подряд, команда не может порадовать победами в чемпионате, а также не может одержать вверх над соперником с первого тура, а в последних встречах дважды проиграла 1:6. Отчётливо видно, что клуб переживает тяжёлые времена и плохая результативность тому подтверждение.

Прогноз

В личных встречах преимущество за ФК «Коринтианс», и, учитывая последнюю форму команд, победа хозяев вполне логична.

«Коринтианс» — «Гояс». 08.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Бразилейрао, 7-й тур.

«Коринтианс» — «Гояс».

Сан-Паулу. Стадион «Арена Коринтианс». 08.08.2019. 01:15 МСК.

На восьмое августа был перенесён поединок 7-го тура Бразилейрао-2019 между «Коринтиансом» и «Гоясом». Обе команды неплохо стартовали в сезоне, находятся в середине турнирной таблицы. Будущие хозяева поля ближе к верхней её части, можно сказать, что практически в зоне Кубка Либертадорес, тогда как «Гояс» после ряда неудач опустился в зону Южноамериканского Кубка, но зона вылета «зелёным» пока не угрожает.

«Коринтианс»: до конца августа «коринфяне» концентрируются на Серии А

Основная задача «Коринтианса» в текущем сезоне — пробиться в Кубок Либертадорес. Для этого у «Тимао» имеется два способа: занять место в первой шестёрке Серии А, либо выиграть Южноамериканский Кубок. Во втором по значимости континентальном турнире, «Коринтианс» пробился в ¼ финала, где теперь сыграет с «Флуминенсе», ещё одним бразильским полпредом. В турнирной таблице бразильского первенства, команда из Сан-Паулу находится на седьмом месте, лишь по второстепенным показателям уступая «Интеру», расположенному в зоне Кубка Либертадорес, но при этом, имея в запасе один матч, как раз с «Гоясом».

В пяти последних домашних матчах «Коринтианс» забивал в среднем 0,8 гола за игру, пропускал 0,4 гола за поединок, очень низовая статистика у «Тимао». При этом, в среднем дружина из Сау-Паулу пробивала 14 раз за встречу, что не мало, но тут стоит сказать, что эта статистика не совсем объективна. За матч против «ССА», «Коринтианс» пробил 25 раз, а против «Палмейраса», проходившего в уик-энд, значится лишь 9 ударов. Наверняка в предстоящей игре «Тимао» в большей степени сконцентрируется на том, чтобы забить первыми и удержать данное преимущество до конца поединка.

«Гояс»: спад новичка

«Гояс» неплохо стартовал в сезоне, но после паузы на Копу «зелёные» ни разу не смогли победить, дважды сыгралв вничью 0:0 с «Аваи» на выезде и «Атлетико Минейро» дома. А также, проиграв двум бразильским флагманам, «Фламенго» и «Сантосу», с одинаковым счётом 1:6.

Из-за двух крупных поражений, у «Гояса» образовалась минусовая разница забитых и пропущенных мячей, -7. Кроме того, если «зелёные» совсем недавно находились недалеко от зоны вылета, то сейчас будущие гости лишь 12-е в таблице, правда, всего лишь в трёх очках от зоны Кубка Либертадорес. Если на своём поле «Гояс» выступает хорошо, имеет четыре победы в шести матчах при одном поражении. То в гостях у «зелёные», если так можно сказать, обратная статистика: +1=1-4, 4:15 разница мячей.

Травмированные и дисквалифицированные

«Коринтианс»

Не сыграют: Ральф и Бруно Мендес.

«Гояс»

Не сыграет Жилберто Жуниор.

История личных встреч

«Коринтианс» и «Гояс» с сезона 1998 года 28 раз играли между собой, 11 побед на стороне команды из Сан-Паулу, 10 матчей завершились вничью при семи поражениях, 45:33 разница мячей в пользу «Тимао». На поле «Коринтианса» у хозяев большое преимущество, +8=3-3, 30:14 разница мячей.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогноз

«Коринтиансу» кровь из носа необходима домашняя победа над середняком Бразилейрао, который после паузы на Копа Америка демонстрирует слабый футбол и результаты. Если «Тимао» заработает три очка в предстоящей игре, то опередит «Интернасьонал» и «Сан-Паулу» в таблице, поднимется на пятое место в пелотоне, будет всего лишь на один балл отставать от «Фламенго» и «Атлетико Минейро», т.е. вступит в борьбу за место в топ-4.





Прогноз на

матч

«Коринтианс» ‒ «Гояс» 8 августа

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