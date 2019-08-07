Прогноз, ставки и коэффициенты Ак Барс — Салават Юлаев (08.08.19)

Ак Барс

Ак Барс в первом матче на Кубке Президента Казахстана получил знатную оплеуху от Барыса — коллектив из Нур-Султана не оставил своего сопернику никаких шансов, победив казанцев со счетом 6-1. Однако во втором матче турнира, с Салаватом Юлаевым, я ожидаю увидеть совсем другую Казань. АК Барс в этом межсезонье сильно поменялся, чемпионский состав 2018 года распался, ушел Билялетдинов, зато состав пополнили очень сильные легионеры, особенно выделяются трансферы в Казань Кормье и Фрэттина, оба канадца, я уверен, еще скажут свое слово. В «Зеленом дерби», пусть и товарищеского формата, валять дурака татарская команда не будет, так что жду в этом поединке от АК Барса очень сильной игры, а не как в матче с Барысом, все-таки в игровой ритм «барсы» уже вошли…

Салават Юлаев

Салават Юлаев провел очень неплохой сезон, команда, обладающая далеко не самым мощным составом и проведшая не лучшую регулярку, смогла очень далеко забраться в плей-офф. Однако в этом межсезонье коллектив ждала серьезная перестройка — ушли Ткачев, Кемппайнен, Тарасов и многие другие, то есть ушли те, кто имел большое влияние на целостность уфимской команды, причем по-настоящему сильных исполнителей в стан башкирского коллектива так и не прикупили. Вообще, игры с АК Барсом Салавату легко не даются — в последних 11-ти поединках с казанцами уфимцы смогли победить в основное время всего лишь дважды. Думаю, что и в этом поединке не стоит ждать от номинальных гостей упора на результат, все-таки впереди у Юлаева невероятно тяжелый сезон, в котором придется играть без своих лидеров…

Прогноз

Как мне кажется, в этом поединке стоит присмотреться к варианту с непроигрышем Ак Барса. Салават Юлаев ослаб — состав изменился не в лучшую сторону, в то время как Казань обзавелась новыми легионерами, которым пора показать себя. АК Барс не проиграет в основное время!