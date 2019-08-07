Прогноз и ставки Динамо Минск — Динамо Москва (08.08.19)

Брюгге — Динамо Киев 6 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Обе команды дебютируют в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Победитель этой пары пройдёт в плей-офф Лиги чемпионов, а проигравшая команда отправится в групповой этап Лиги Европы.

О матче

«Брюгге» начинает квалификацию с этой стадии благодаря серебряным медалям чемпионата Бельгии. Хозяева этого матча 5-й раз подряд играют в Лиге чемпионов. За предыдущие 4 года клуб один раз покидал турнир на этой стадии. «Динамо» отобралось в этот раунд турнира после того, как заняло 2-е место в национальном чемпионате. Для киевлян это также 5-е подряд попадание в Лигу чемпионов, и также, как и «Брюгге» один раз динамовцы вылетали на этой стадии турнира. Фаворитом этой пары букмекеры считают хозяев, оценивая их победу в матче коэффициентом порядка 2,2, котировки на победу «Динамо» располагаются в районе 3,4. На дальнейший проход по турниру коэффициенты равны и составляют примерно по 1,9.

Статистика для ставок

В 3 последних матчах «Брюгге» в ЛЧ минимум одна из команд не могла отличиться. Из 10 последних матчей киевлян в этом турнире в 7 хотя бы одна из команд не забивала. Поставить на то, что и в отчётном поединке минимум одна команда не забьёт можно за коэффициент порядка 2,1.

Бельгийский клуб не пропускает уже в трёх матчах ЛЧ подряд. «Динамо» из 5 последних матчей в ЛЧ в 4 играх не забивало больше 1 гола. При таких раскладах неплохо выглядит пари на то, что гости забьют меньше 2 мячей, коэффициент на такое пари находится в районе 1,4.

Сам «Брюгге» из 7 последних матчей в ЛЧ в 6 не забивал больше 1 гола, в то время как «Динамо» из 4 последних матчей в этом турнире лишь в одном пропустило больше раза. В этой ситуации можно обратить внимание на пари с тоталом голов «Брюгге» меньше 1,5 за коэффициент около 1,6.

Динамо Загреб — Ференцварош 6 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Победитель этого двухматчевого противостояния продолжит борьбу в Лиге чемпионов и узнает своего следующего соперника после жеребьёвки, а проигравший будет участвовать с 4-го квалификационного раунда в Лиге Европы.

О матче

В минувшей стадии «Динамо» Загреб не составило трудностей обыграть по сумме двух встреч грузинский «Сабуртало». «Ференцварош» в свою очередь оказался сильнее мальтийской «Валлетты». Действующий чемпион Хорватии куда более успешный еврокубковый боец, в отличии от своего предстоящего соперника: последний раз «Ференцварош» участвовал в групповой стадии ЛЧ в сезоне 1995/96, а вот «Динамо» только за последнее десятилетие доходило до группового этапа ЛЧ 4 раза. Фаворитом данной пары закономерно является хорватский клуб: поставить на его проход можно с примерным коэффициентом в районе 1,4. Попадание «Ференцвароша» в следующий этап оценено котировками в районе 3. Поставить на победу «Динамо» в первой игре можно почти за 1,5. Успех же венгерской команды оценивается котировками около 6.

Статистика для ставок

В 6 из 7 последних домашних встречах загребского «Динамо» в ЛЧ одна из команд покидала поле без забитого гола в активе. Очень высока вероятность, что и в этом матче сыграет ставка «Обе забьют — нет». Поставить на данное событие можно с примерным коэффициентом 2,1.

В 4 последних выездных матчах в ЛЧ «Ференцварош» не забивал больше 1 гола 3 раза. Вероятно, против более сильного соперника, да и к тому же в гостях, венгерский клуб не забьёт больше 1 гола и в этой встрече. Данное событие оценено котировками в районе 1,3.

Прогноз на

матч

«Брюгге» ‒ «Динамо К» 6 августа

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«Брюгге»

«Динамо К»

Надёжный прогноз на матч «Брюгге» ‒ «Динамо К»

«Динамо Загреб» — «Ференцварош». Прогноз на матч 6 августа. Лига Чемпионов УЕФА

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«Динамо» в квалификации пока только побеждает, но сможет ли 6 августа «Ференцварош» нарушить эту идиллию – узнаете из нашего прогноза. Каким получится матч?

Динамо Зг

«Динамо» в нынешней квалификации чувствует себя очень уверенно – с грузинским «Сабуртало» команда Ненада Белицы разобралась без малейших проблем. По сути исход противостояния «синие» решили уже в первом матче, обыграв соперника со счетом 2:0 в гостях. Дома «Динамо» забило еще три гола, не позволив сопернику ни разу огорчить своего вратаря.

Дрогнет ли «Ференцварош» перед «Динамо» Загреб?

«Динамо» Загреб

Во вторник, 6 августа, в первом поединке третьего отборочного раунда Лиги чемпионов хорватский «Динамо» Загреб дома примет венгерский «Ференцварош». Начало игры — 21:00 по мск. Прогноз на



В минувшем сезоне «Динамо» преодолело два раунда отбора в ЛЧ, а на этапе плей-офф были выбиты швейцарским «Янг Бойз» (1:1 и 1:2).





Посему пришлось отправиться на просторы Лиги Европы, где они добрались до 1/8 финала, проиграв на этой стадии португальской «Бенфике» (1:0 и 0:3 ОТ).









В недавно стартовавшем сезоне в Хорватии загребцы выиграли Суперкубок страны, одолев «Риеку» (1:0). После этого им удалось выиграть в трех турах национального чемпионата кряду.









Одни победы у дружины Ненада Белицы пока и в Лиге чемпионов. Во 2-м раунде она обыграла грузинский «Сабуртало» 5:0 по сумме двух матчей.







«Ференцварош»



Футболисты Сергея Реброва продолжают свое победное шествие. На данный момент у команды серия из семи побед из восьми, правда, четыре из них пришлись на контрольные игры.





Три другие виктории пришлись на официальные поединки. В первом раунде клуб из Будапешта одолел болгарский «Лудогорец».





Сложнее пришлось во втором квалификационном раунде, где чемпиону Венгрии противостояла мальтийская «Валлетта». Хотя в первом матче он победил дома 3:1, в ответной игре была зафиксирована ничья 1:1.







Прогноз



Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,47, тогда как успех гостей оценивается в 7,5, а ничья — в 4,0.









Рекомендуем ставить на то, что «Динамо» Загреб выиграет, и обе команды забьют за 3,3.