«Астана» — «Валлетта». 08.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Астана — Валлетта

На первый взгляд тут все очевидно: казахстанский гранд, прилично укомплектованный, принимает заштатную мальтийскую “Валлетту”, главное достояние которой — безвестные итальянцы в группе атаки. Но второй взгляд заставляет увидеть интригу. Во-первых, клуб из Нур-Султана это лето проводит отвратительно, успел уступить “Клужу” в квалификации ЛЧ, потерять первое место в чемпионате и испытать проблемы с соперником из Андорры. Во-вторых, чемпион Мальты вовсе не прост: сумел выбить крепкий “Дюделанж” и неплохо зарубиться с чемпионом Венгрии.

Ориентировочные составы на матч Астана — Валлетта

“Астана” (4-4-2): Эрич — Рукавина, Постников, Аничич, Шомко — Томасов, Логвиненко, Маевский, Муртазаев — Ротариу, Янга

Не сыграют: —

“Валлетта” (4-3-3): Бонелло — Пенья, Борг, Камиллери, Зерафа — Димеч, Р. Мускат, Тулимьери — Юри, Фонтанелла, Пиччоло

Не сыграют: Каруано, Пакер, Кальевич, Малано

Прогноз на матч Астана — Валлетта

Неизвестно, как долго продержится Григорчук — дабы укрепить свои позиции в казахском клубе, украинскому специалисту нужно как минимум вывести подопечных в групповой раунд евротурнира. И эта задача далеко не из простых: “Астану” сейчас штормит не по-детски. “Сине-желтые” не выиграли в Андорре при равной игре, а в ответном матче “Санта-Колома”, открывшая счет, до 73-й минуты проходила дальше! К счастью, подсобил Томасов: вышел и забил Трижды. Тем временем “лилейно-белые” вылетали от другого украинского тренера — Реброва, но делали это достойно, навязав “Ференцварошу” серьезную борьбу.

Учитывая все проблемы в игре “Астаны”, считаем, что гостям по силам как минимум не проиграть крупно. Прогноз: Ф2 (+2) за 1.96, поставить можно на сайте “Париматч”.

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Будет ли победа «Астаны» над «Валлеттой» убедительной?

В первом поединке третьего отборочного раунда Лиги Европы казахский клуб «Астана» на своем поле примет мальтийскую «Валлетту». Игра пройдет в Нур-Султане 8 августа и начнется в 17:00 по Москве. Прогноз на



На этапе второго отборочного раунда второго по рангу евротурнира клуб из города Нур-Султан выиграл противостояние у «Санта-Коломы» из Андорры — 4:1 и 0:0.









Накануне «столичные» проиграли в чемпионате Казахстана «Шахтеру» Караганда со счетом 0:1. Этим поражением «Астана» отдала первую строчку «Тоболу», от которого теперь отстает на один пункт.







«Валлетта»



Так как, чемпионат Мальты еще не стартовал, «Валлетта» проводила официальные матчи только в еврокубках.









В отличии от своего предстоящего противника, «мальтийские львы» только сейчас оказались в Лиге Европы. До этого они выступали в Лиге чемпионов.





На первом этапе квалификации самого престижного евротурнира «лилейно-белые» из-за правила выездного гола переиграли люксембуржский «Дюделанж»: 2:2 — в гостях и 1:1 — на своем поле.





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Но на второй стадии отбора ЛЧ «Валлетта» оказалась слабее венгерского «Ференцвароша». В Будапеште мальтийцы уступили со счетом 1:3, а на Мальте была зафиксирована ничья — 1:1.







Прогноз на «Астана» — «Валлетта»



В этом поединке букмекеры отдают ощутимое преимущество хозяевам. На победу «Астаны» предлагают — 1.18.









На викторию «Валлетты» дают — 16.00, ничья оценена — в 7.20.





Победа «Астаны» на своей территории не вызывает ни у кого сомнения, думаем, что хозяева выиграют с разницей в несколько мячей.





Астана

Астана с трудом прошла Санту Колому, но тут астанинцам пришлось столкнуться с очень плотной обороной, которая играла дерзко и устроила коллапс в начале ответного матча хозяевам, тем не менее 4-1 все же могли победить хозяева, дожав соперника в концовке. Теперь Валетта и Валетта в отличие от прошлого соперника закрываться не будет , потому что мальтийский клуб играет в немного другом стиле, а следовательно, свободы будет больше у казахского клуба и то должно найти отображение в минусовой форе.

Валлетта

Валетта достойно пошла Дюделанж за счет более цифровой ничьи в Люксембурге и достойно смотрелась с Ференцварошом. Команда старается не сидеть у своих вот и в каждом из 4 матчей ЛЧ забила в ворота соперника хотя бы по мячу.В Нурсултане также команда вряд ли будет закрываться. хотя сил после долгого перелета и искусственого поля на весь матч сопернику не хватит, хотя в целом команда интересная, но на данной стадии отбора она все таки хуже смотрится чем Астана.

Прогноз

Игра будет проходить с преимуществом станы территориальным и игровым. Соперник по возможности будет контратаковать, а так будет пригвозден к обороне своих ворот, ну а обороняться мальтийцы умеют плохо, что птивостояние с Ференцварошом хорошо показало. Венгерский клуб по силе примерно схож с Астаной, так что на классе жду дома победы Астаны с минусовой форой уверенно, тогда как на Астане закончится еврокампания Валетты.