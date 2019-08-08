Прогноз редакции на матч АЕК Ларнака — Гент

Прогноз и ставки АЕК Ларнака — Гент (08.08.19)

АЕК Ларнака — Гент. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (08.08.2019)

АЕК Ларнака — Гент. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (08.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы АЕК Ларнака — Гент состоится в четверг 8 августа в 18:30 (МСК) на стадионе Георгиос Караискакис. В этой паре букмекеры считают фаворитом Гент. В том числе в первом поединке на Кипре шансы Гента оценены значительно выше, чем шансы его соперника. В выходные Гент в чемпионате Бельгии разгромил со счетом 6:1 Эйпен. Это был его четвертый официальный матч в сезоне и вторая победа. Причем в обоих победных поединках он забивал ровно по шесть голов. Правда, на выезде Гент в этом сезоне пока не побеждал — одна ничья и одно поражение. В Лиге Европы он играет в четвертый раз подряд. В прошлом сезоне Гент вылетел в отборочном плей-офф, уступив по сумме двух встреч французскому Бордо — ничья 0:0 дома и поражение 0:2 на выезде. В этом сезоне он стартовал со второго отборочного раунда и прошел румынский Вииторул, обыграв его дома со счетом 6:3 и проиграв со счетом 1:2 на выезде. В целом за 11 последних матчей в Лиге Европы Гент одержал только три победы, по четыре раза проиграв и сыграв вничью. А на выезде он проиграл 11 из 19 матчей в турнире, победив лишь четыре раза и еще четыре встречи сведя к ничейному результату.

АЕК в этом сезоне играл только в Лиге Европы — чемпионат Кипра еще не стартовал. Клуб из Ларнаки начинал свой путь с первого отборочного раунда и дважды обыграл молдавский Петрокуб — 1:0 дома и 1:0 на выезде. Затем АЕК очень уверенно прошел софийский Левски, дважды победив с крупным счетом — 3:0 дома и 4:0 на выезде. Недооценивать эту команду точно не стоит. В прошлом сезоне АЕК играл на групповой стадии Лиги Европы и набрал пять очков в компании с Байером, Лудогорцем и Цюрихом. В целом он выиграл половину из 18 последних матчей в Лиге Европы, проиграв только три раза. А на своем поле АЕК побеждал в 8 из 12 предыдущих встреч турнира, уступив лишь дважды. Причем в 9 из 12 этих матчей ему удавалось оставить собственные ворота в неприкосновенности. На фоне такой статистики аналитики сайта считают, что АЕК вполне может обыграть и Гент, так что сейчас выгодной станет ставка на победу киприотов с нулевой форой.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч АЕК Ларнака — Гент:

Победа АЕК — 3.09, ничья — 3.36, победа Гента — 2.29.

АЕК Ларнака — Гент. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа):

Победа АЕК с форой (0). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.50). На втором месте по популярности победа Гента 1:0 (коэффициент 7.70). Ставки на выигрыш АЕК с форой (0) принимаются с коэффициентом 2.31.

Прогноз редакции на матч АЕК Ларнака — Гент

Один из самых любопытных поединков на этой стадии: мощный, яркий в атаке “Гент” приезжает в гости к кипрскому “АЕКу”, который текущий европейский сезон пока что проводит блистательно. “Воины” из Ларнаки без блеска, но спокойно преодолели молдавский барьер, после чего попросту уничтожили некогда славный “Левски”.

Бельгийцы, в свою очередь, выдали феерию в противостоянии с “Вииторулом” (12 голов в 2-х матчах), и вобще способны ловить атакующий кураж — достаточно посмотреть их выступление в последнем матче чемпионата. В общем, скучно тут быть не должно.

Ориентировочные составы на матч АЕК Л — Гент

“АЕК” (4-4-2): Рамирес — Труйолс, Мойсов, Гонсалвес, Хевел — Руис, Састре, Касес, Акоран — Тричковски, Янну

Не сыграют: —

“Гент” (4-3-1-2): Камински — Кастро-Монтес, Пластун, Нгадеу-Нгаджуи, Асаре — Оджиджа-Офоэ, Овусу, Деягере — Безус — Дэвид, Яремчук

Не сыграют: Чакветадзе

Прогноз на матч АЕК Ларнака — Гент

Для киприотов сезон пока что ограничивается Лигой Европы. И тут вице-чемпион выступает безупречно: 4 сухие победы в 4-х матчах. Особенно впечатляющим выглядел вынос болгарского тела: 7 безответных мячей в 2-х встречах. Все 4 гола поединка в Софии — на счету великолепного македонца Тричковски. В основе “желто-зеленых” сложно найти киприотов (у Янну австралийское гражданство), зато состав изобилует испанцами. Еще бы: с нового года клуб тренирует небезызвестный Имманол Идьякес.

В составе “Гента”, в свою очередь, зажигают украинцы. Яремчук продолжает исправно забивать, а в последней игре чемпионата результативными действиями также отметились Пластун и Безус. Примечательно: в 2-х домашних играх сезона “буйволы” отгрузили соперникам 12 мячей, а в двух гостевых — всего 2, и пока не побеждали в гостях. Мы выбираем вариант “хозяева не проиграют” за 1.59.

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АЕК Ларнака

Кипрский АЕК уже далеко не первый год представляет свой остров в официальных международных соревнованиях, несколько раз даже поучаствовав в групповом раунде Лиги Европы УЕФА. Причём Ларнака из года в год всё увереннее и грознее смотрится именно на предварительной стадии второго по значимости еврокубка, к примеру, триумфально завершив квалификационную кампанию в прошлом сезоне, на удивление без всяких проблем пройдя: ирландский Дандолк (4:0, 0:0), австрийский Штурм (5:0, 2:0) и словацкий Тренчин (3:0, 1:1). Прямо-таки издеваясь над своими вроде бы крепкими оппонентами в пределах родного поля!

Пока поддерживает свою уже твёрдую марку АЕК и в действующей ЛЕ, отправив со своей дороги совершенствоваться в игровом плане сначала молдавский Петрокуб 1:0, 1:0, а затем и далеко не слабый по составу и титулам болгарский Левски 3:0, 4:0….Весьма впечатляет, не правда ли?

Гент

Что касается Гента (просьба не путать с чемпионом Бельгии Генком), то он, по сути, лишь однажды по серьёзному выстрелил в собственной новой истории в еврокубках. Дойдя до 1.8 финала Лиги чемпионов в её розыгрыше 2015-16 гг., в основном довольствуясь в иных случаях куда более скромными достижениями.

В теперешней Лиге Европы «индейцы» пока что оставили двоякое ощущение, сумев пройти румынский Вииторул только за счёт домашней победы с хоккейным итогом 6:3, уступив на выезде 1:2.

Прогноз

Кстати, для тех кто до сих пор сомневается в способностях интернационального состава АЕКа из Ларнаки, напоминаю, что не так давно этот коллектив выбил из ЛЕ московский Спартак (1:1 и 1:0)…В общем, делайте выводы кто тут фаворит!)

«АЕК» — «Гент». 08.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. 3-й раунд квалификации Лиги Европы, первый матч.

«АЕК» Ларнака (Кипр) — «Гент» (Бельгия)

Ларнака, Кипр. Стадион «АЕК-Арена». 08.08.2019. 18:30 МСК.

Судья: Свейн Оддвар Моэн (Норвегия)

В третьем раунде квалификации Лиги Европы кипрский «АЕК» в родных стенах примет бельгийский «Гент». Гостей считают фаворитами предстоящего противостояния, однако команде придётся показать лучшие качества на поле соперника. «АЕК» постарается извлечь максимум из матча на своей арене.

«АЕК»: навязать борьбу бельгийцам

В первом раунде квалификационного этапа киприоты встретились с клубом «Петрокуб» из Молдавии. В обоих матчах «АЕК Ларнака» оказался сильнее соперника с минимальным перевесом – 1:0. Следующим соперником «АЕК» стал представляющий Болгарию «Левски». Клуб из Софии был просто бессилен в обеих встречах, киприоты разнесли соперника с общим счётом 7:0. В выездном матче покером отметился форвард «АЕК» Иван Тричковски.

В данный момент новый чемпионат Кипра не стартовал, команда сосредоточила все силы на выступлениях на европейской арене. В расположении «АЕК Ларнака» нет травмированных футболистов, тренер может выставить оптимальный состав на предстоящий матч.

«Гент»: очередной разгром?

Во втором раунде квалификации бельгийский клуб встретился с румынским «Вииторулом». В первом матче было забито девять голов, «Гент» разгромил соперника с теннисным счётом 6:3. В ответной встрече румынская команда оказалась сильнее со счётом 2:1, но «Гент» спокойно прошёл в следующий этап турнира.

«Гент» неплохо выступает на старте нового сезона в Бельгии. После ничьей в матче с «Шарлеруа» (1:1) клуб на своём поле просто уничтожил «Эйпен», отправив в ворота соперника шесть мячей. Тренерский штаб «Гента» не экспериментирует с основным составом в данный момент.

«АЕК» — «Гент»: интересные факты

Команды впервые проведут очный матч.

С начала предсезонного турне «Гент» в четырёх матчах забил шесть голов.

В последних десяти матчах «АЕК Ларнака» одержал восемь побед.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Прогноз и ставки на матч «АЕК» — «Гент»

«АЕК» после удачных игр в первых двух раундах постарается навязать борьбу бельгийской команде. Футболисты кипрской команды в среднем за матч наносят 12 ударов по воротам соперника. «Гент» пока не слишком уверенно обороняется в нынешнем сезоне. На грядущую игру предлагаем взять следующие ставки.

«Гент» тотал больше 0,5 в первом тайме с коэффициентом 1.93