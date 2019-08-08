«Пюник» – «Вулверхэмптон». 08.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Прогноз и ставки Пюник — Вулверхэмптон (08.08.19)

Пюник

В 1м раунде квалификации Пюник выбил македонский Шкупи и забивал ему в обоих матчах. А после и чешский Яблонец, обыграл дома 2-1, а в гостях удержал нулевую ничью. В продолжение темы результативности Пюника. Из 20 своих последних матчей он не забивал только в 2х крайних. В упомянутой ответке в Яблонеце, да перед этим в товарищеском матче против земляков из клуба Ван.

Вулверхэмптон Уондерерс

Вулверхэмтон конечно не Ван и даже не Яблонец. Соперник куда более грозный. Соперник относительно всех выше перечисленных клубов укомплектованный в разы качественнее. Соперник который в прошлом сезоне занял 7 место в сильнейшей лиге Европы. Пропустив вперёд только чемпиона Ман.Сити, 4х финалистов еврокубков и Ман.Юнайтед. «Волки» провели всего 2 спарринга перед чемпионатом, оба выиграли. Потом вынесли в прошлом раунде квалификации лиги Европы северо-ирландский Крусейдерс 2-0 дома и 1-4 в гостях. Вот тут мы и подошли к главному…

Прогноз

Вулверхэмтон пропустил от Крусейдерса на выезде. А ведь от Вулверхэмтона до Белфеста рукой подать. А тут перелёт в треть континента предстоит, который сил англичанам не добавит. Крусейдерс ничуть ни сильнее нынешнего Пюника, если не слабее. И если в Белфасте «волки» сами себе автогол забили, Беннет ошибся, сначала в свои ворота забил, а через 20 минут исправился забил и в чужие. То в Ереване они имеют все шансы пропустить полноценно с игры, в исполнении хозяев. Есть в армянской команде украинский легионер Шевчук 1 матч сыграл и уже гол забил. Есть Миронян 5 матчей 5 голов в активе. Есть Варданян 8 игр 8 голов в активе… Ну и наконец Вулверхэмтон в своих 15 последних выездных играх только 2 раза сухим оставался. И матчи те были в Англии, а тут надо лететь в гостеприимную, во всём кроме игры на поле Армению.

В следующий раунд наверняка пройдут англичане. Но опираясь на имеющиеся данные можно предположить, что в Ереване свои ворота они на замке удержать не сумеет.

Напугают ли «волки» Тарханова?

В четверг, 8 августа, «Пюник» на своем поле примет «Вулверхэмптон» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, которая пройдет в Ереване, начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на



Новый сезон чемпионата Армении стартовал на минувших выходных, однако «Пюник» ни играл, готовясь к приему английского клуба.





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За «Пюник» в предстоящем матче не сможет сыграть полузащитник Эрик Варданян, отбывающий дисквалификацию.







«Вулверхэмптон»



«Вулверхэмптон» свой турнирный путь в Лиге Европы начал с матчей против «Крусейдерс». «Волкам» удалось победить как дома (2:0), так и в Северной Ирландии (4:1).









В июле подопечные Нуну Эшпириту Санту стали победителями товарищеского турнира Азия Трофи, в рамках которого разгромили «Ньюкасл» (4:0), после чего одолели «Манчестер Сити» (0:0, 3:2 — по пенальти).









Во встрече с «горожанами» «Вулверхэмптон» мог пропустить с пенальти еще в первом тайме, но Рахим Стерлинг промахнулся с 11-метровой отметки.





Этим летом «волки» усилили состав защитником Хесусом Вальехо. Также клуб выкупил контракты нападающего Рауля Хименеса и полузащитника Леандера Дендонкера.







Прогноз



В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Вулверхэмптона» — 1.20, победа «Пюника» — 16.00, ничья — 6.40.





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«Волки» — безоговорочные фавориты, поэтому даже в Армении, несмотря на длительный перелет, должны уверенно побеждать.









Нам кажется, что англичане начнут активно и смогут отличиться уже в первом тайме, а после перерыва закрепят свой успех. Наш прогноз — «гости забьют в обоих таймах» за 1.83.









Также можно присмотреться к ставке «победа «Вулверхэмптона» и тотал больше 2,5» за 1.76. При этом мы не исключаем, что «Пюник» тоже сможет забить.



«Пюник» – «Вулверхэмптон». 08.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Лига Европы УЕФА. 3-й квалификационный раунд.

«Пюник» – «Вулверхэмптон»

Ереван. Республиканский стадион. 08.08.2019. 19:00 (МСК)

Армянский «Пюник» повторил прошлогоднее достижение, пробившись в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы. На очереди маститый клуб из АПЛ «Вулверхэмптон». Даст ли бой «Пюник» на своем поле или «Вулверхэмптон» прокатится по армянскому клубу на максималках?

Форма «Пюника»

В «Пюнике» возникает тренд на российских тренеров. Следом за Андреем Талалаевым «Пюник» возглавил старожил тренерского цеха Александр Тарханов. Под его руководством «Пюник» выступает очень неплохо, хотя результаты в 1-м раунде не обнадеживали, так как пришлось повозиться с середняком македонского чемпионата «Шкупи», который был переигран с общим счетом 5:4. Затем был чешский «Яблонец», который понюхал пороху в групповой стадии Лиги Европы и закономерно считался фаворитом противостояния. Но «Пюник» сумел одержать победу дома со счетом 2:1, а в гостях подопечные Тарханова сумели удержать нулевую ничью, которая позволила выйти в следующий раунд.

Так как новый сезон в Армении еще не стартовал, «Пюнику» приходится набирать оптимальные кондиции по ходу еврокубковой кампании. Иначе никак нельзя объяснить, как «Пюник» сумел преобразиться, сначала повозившись с низкосортным македонским клубом, а затем превзойдя хороший чешский клуб. Поэтому «Пюник» обязательно еще прибавит и окажет достойное сопротивление «волкам», даже будучи андердогом, что удалось показать с «Яблонцем».

Форма «Вулверхэмптона»

«Вулверхэмптон» начал свою еврокубковую кампанию со 2-го раунда, где «волкам» противостоял североирландский «Крузейдерс», который был разгромлен без шансов со счетом 6:1. «Волки» доминировали на протяжении всех 180 минут даже во владении мячом (кто знает их стиль игры, тот поймет подвох). Эта еврокампания является первой в истории этого клуба. И учитывая наличие еще одного турнира «Вулверхэмптон» пополняется новичками. Из новобранцев стоит отметить полузащитника Леандера Дендонкера из «Андерлехта» и молодого нападающего из «Милана» Патрика Кутроне. Серьезных потерь «волкам» удалось избежать. Поэтому «волки» будут также представлять угрозу на всех фронтах. Для напоминания скажем, что «волки» сумели переиграть «Манчестер Сити» в предсезонном турнире в Азии.

Коэффициенты букмекерских контор

Ставки и прогнозы

«Вулверхэмптон» – это совершенно иной уровень по сравнению с «Яблонцем». С такой серьезной оппозицией «Пюник» никогда ранее не сталкивался. Поэтому «Вулверхэмптон» является явным фаворитом встречи. За победу «волков» букмекерские конторы дают коэффициент в районе 1,2, а за победу «Пюника» аж 14. Но не стоит так рьяно списывать «Пюник» со счетов, так как это не безнадежный «Крузейдерс», с которым даже «Пюник» не испытал бы особых проблем. К счастью для армянского клуба первый матч пройдет дома, что означает наличие небольшой интриги, которая может продлиться до ответной игры. Поэтому мы полагаем, что «Пюник» упрется дома и не допустит крупного поражения. БК





Пюник — Вулверхэмптон. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (08.08.2019)

Пюник — Вулверхэмптон. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (08.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Пюник — Вулверхэмптон состоится в четверг 8 августа в 19:00 (МСК) на стадионе Вазген Саркисян. В этой паре букмекеры считают явным фаворитом Вулверхэмптон и в отдельно взятом первом поединке прогнозируют его крупную победу. «Волки» впервые играют в Лиге Европы и уже провели два матча в этом турнире — на предыдущей стадии они без особых трудностей расправились с Крусейдерс из Северной Ирландии (победа 2:0 дома и победа 4:1 на выезде). Теперь Вулверхэмптону будет противостоять отнюдь не более сильный соперник и он снова должен побеждать и в гостях, и дома.

Пюник в четвертый раз подряд играет в Лиге Европы. В прошлом сезоне он дошел до третьего отборочного раунда и проиграл по сумме двух встреч Маккаби из Тель-Авива. В этом футбольном году ереванский клуб стартовал с первого квалификационного раунда и обыграл там македонский Шкупи — ничья 3:3 дома и победа 2:1 на выезде. Следующим его соперником стал чешский Яблонец и после домашней победы со счетом 2:1 в гостях Пюник сыграл вничью 0:0. В целом за десять последних матчей в Лиге Европы он потерпел только два поражения и одержал пять побед, еще в трех встречах сыграв вничью. А на своем поле Пюник не проигрывает в пяти последних матчах Лиги Европы, три раза победив и два раза сыграв вничью. В трех из пяти этих поединков он не пропускал ни одного гола. Несмотря на такую статистику, эксперты сайта считают, что Пюник проиграет предстоящий матч против Вулверхэмптона, причем с разницей более, чем в один гол.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Пюник — Вулверхэмптон:

Победа Пюника — 14.44, ничья — 6.63, победа Вулверхэмптона — 1.19.

Пюник — Вулверхэмптон. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа):

Победа Вулверхэмптона с форой (-1.5). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Вулверхэмптона со счетом 2:0 или 3:0 (коэффициенты 6.00 и 6.50 соответственно). Ставки на победу гостей с форой (-1.5) принимаются с котировкой 1.59.

Прогноз редакции на матч Пюник — Вулверхэмптон

В прошлом году “Вулверхэмптон” занял седьмое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, за что получил право представлять свою страну в еврокубках. Пока что “волки” справляются на отлично, ведь в предыдущем раунде не оставили никаких шансов “Крузейдерс”. В этот раз армянский “Пюник” попытается отобрать у британцев место в основной сетке Лиги Европы, но у них это вряд ли получится, ведь за межсезонье подопечные Нуну Санту стали еще сильней, так как провели мощную трансферную кампанию.

Ориентировочные составы на матч Пюник — Вулверхэмптон:

“Пюник” (4-5-1): Драгожевич — Манучарян, Марку, Жестоков, Станков — Мкртчян, Шевчук, Эдигарян, Ефимов, Симонян — Миранян

Не сыграют: Варданян

“Вулверхэмптон” (5-3-2): Патрисиу — Джонни, Боли, Коди, Беннетт, Траоре — Моутинью, Невеш, Дендокер — Жота, Хименес

Не сыграют: Дохерти

Прогноз на матч Пюник — Вулверхэмптон:

Англичане продолжают ярко выступать в еврокубках после предыдущего сезона и кажется, что вектор в европейском футболе сменился. Если раньше доминировали испанские клубы, то теперь эстафета переходит ребятам с берегов Туманного Альбиона. Очевидно, что в этом сезоне “Ливерпуль” и “Манчестер Сити” снова выстрелят в Лиге чемпионов, а в турнире, который ниже рангом, должны проявить себя и остальные. Среди них просто обязан оказаться “Вулверхэмптон”, соперники которого по квалификационному раунду не годятся и в подметки. Ставим на П2 с форой (-2) за 1,99