Прогноз и ставки Вентспилс — Гимарайнш (08.08.19)

Прогноз редакции на матч Вентспилс — Гимарайнш

В прошлом круге квалификации Лиги Европы “Вентспилс” обошел мальтийский клуб “Гзира”. Латвийской команде не хватило победы, пришлось еще и вляпаться в скандал на почве расизма. Всем известно, как серьезно УЕФА относится к любым видам дискриминации, поэтому последствия могли быть самые суровые. Все произошло в стычке между вратарем “Вентспилса” и нападающим “Гзиры”. Футболисты “закусились” на поле, в ходе чего Константин Махновский оскорбил своего темнокожего коллегу по расовому признаку. Судья показал обоим красные карточки, так что украинского голкипера против “Гимарайнш” мы не увидим.

Ориентировочные составы на матч Вентспилс — Гимарайнш:

“Вентспилс” (4-3-3): Кудрявцев — Мамах, Альфа, Мшедишвили, Тиденберг — Алценат, Айган, Казакс — Осипов, Монтейро, Сварап

Не сыграют: Махновский

“Гимарайнш” (4-3-3): Жоау Мигель — Рафа, Педрао, Тапсоба, Сако — Пепе, Мусрати, Амоа — Дэвидсон, Гедеш, Рочинья

Не сыграют: Азиз, Жонатан, Медариус

Прогноз на матч Вентспилс — Гимарайнш:

Очевидно, что однозначным фаворитом этой пары должен быть “Гимарайнш”. Португальский коллектив на голову сильней своего оппонента, о чем говорит разница в классе их внутренних чемпионатов. Так получается, что пять место в первое Португалии куда престижней, чем вторая строчка в латвийского лиге. Мы думаем, что у “Вентспилса” не будет шансов даже на домашней арене. Рекомендуем поставить в этом противостоянии на победу гостей с коэффициентом 1,79

Сделать ставку без риска

Повторить





Вентспилс — Витория Гимарайнш. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (08.08.2019)

Вентспилс — Витория Гимарайнш. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (08.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Вентспилс — Витория Гимарайнш состоится в четверг 8 августа в 19:45 (МСК) на стадионе Даугава. В этом матче букмекеры считают фаворитом Виторию, оценив вероятность ее победы выше 50%. Португальская команда готовится провести свой третий официальный матч в сезоне. Она стартовала со второго отборочного раунда в Лиге Европы и дважды обыграла люксембургский клуб Женесс Эш — 1:0 в гостях и 4:0 дома. В последний раз Витория играла в этом турнире в 2017 году. Тогда она сразу попала в групповой турнир и в квартете с Зальцбургом, Коньяспором и Марселем набрала только пять очков. В целом за все 20 матчей в Лиге Европы ей удалось победить лишь пять раз при таком же количестве ничейных результатов и десяти поражениях. А на выезде Витория выиграла всего один из десяти матчей в Лиге Европы, проиграв шесть раз. Причем она забила в этих десяти поединках только пять голов и ни разу больше одного за игру. В половине встреч Витории не удавалось забить вовсе.

Вентспилс в четвертый раз подряд играет в Лиге Европы. В прошлом сезоне он проиграл уже во втором отборочном раунде — французскому Бордо (поражение 0:1 дома и проигрыш 1:2 на выезде). В этом сезоне латвийский клуб стартовал с первого отборочного круга и после победы по сумме двух встреч над албанской Теутой (победа 3:0 дома и поражение 0:1 на выезде), он добился положительного результата и в матчах против Гзиры, представляющей Мальту (победа 4:0 дома и ничья 2:2 в гостях). Вентспилс выиграл всего 3 из 12 последних матчей в Лиге Европы при таком же количестве ничейных результатов и шести поражениях. В половине поединков он не забивал ни одного мяча. В то же время у себя дома Вентспилс проиграл лишь два из десяти последних матчей в Лиге Европы, выиграв пять раз. За эти десять встреч он пропустил лишь два гола и восемь раз не пропускал вовсе. Специалисты сайта считают, что шансы Вентспилса в предстоящей игре недооценены и он как минимум не проиграет Витории. В данном случае можно поставить на его выигрыш с положительной форой (+0.5).

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Вентспилс — Витория Гимарайнш:

Победа Вентспилса — 4.68, ничья — 3.67, победа Витории — 1.74.

Вентспилс — Витория Гимарайнш. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа):

Победа Вентспилса с форой (+0.5). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Витории 1:0 (коэффициент 6.60). Чуть менее высоко котируется ничья 1:1 (коэффициент 6.90). Ставки на выигрыш Вентспилса с форой (+0.5) принимаются с коэффициентом 2.08.

Вентспилс — Витория Гимарайнш 8 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Победитель этого двухматчевого противостояния продолжит участие в 4-м квалификационном раунде Лиги Европы и сыграет с победителем пары «Стяуа» — «Млада-Болеслав», а проигравший завершит своё выступление в еврокубках.

О матче

В прошлом этапе Лиги Европы «Вентспилс» по сумме двух встреч переиграл мальтийскую «Гзиру Юнайтед». Таким образом, латвийский клуб добрался до 3-го квалификационного раунда ЛЕ в третий раз в своей истории. «Витория» Гимарайнш пробилась в 3-й квалификационный раунд обыграв в двухматчевом противостоянии «Женесс Д’Эш». Фаворитом этой пары является португальская команда: её проход в следующий этап оценен примерным коэффициентом 1,2. Котировки на попадание «Вентспилса» в 4-й раунд квалификации расположились в районе 5. Первая встреча состоится в Латвии, но несмотря на это хозяева закономерные аутсайдеры матча: поставить на победу «Вентспилса» можно почти за 4,7. Успех гостей букмекеры оценили коэффициентом около 1,8.

Статистика для ставок

Отметим, что ранее дальше 3-го квалификационного раунда «Вентспилс» ни разу не проходил. Латвийский клуб является явным аутсайдером пары, отчего закономерно ставить на попадание «Витории» Гимарайнш в следующий этап с примерным коэффициентом 1,2.

В 5 последних матчах «Вентспилса» в ЛЕ было забито больше 2 голов 4 раза. Учитывая разницу соперников в классе «верховой» тотал, имеет все шансы случиться и в этой встрече. Коэффициент на «Тотал больше 2,5» расположился в районе 2.

Продолжат ли «конкистадоры» побеждать?

В четверг, 8 августа, в первой игре 3-го квалификационного раунда Лиги Европы латвийский «Вентспилс» дома сразится с португальской «Виторией Гимарайнш». Стартовый свисток будет дан в 19:45 по мск. Прогноз на



При своих зрителях латвийская команда победила крупно — 4:0, а на выезде упустила победу уже в компенсированное время — 2:2.





В чемпионате Латвии после 21 матча «Вентспилс» с 31 баллом идет на третьем месте, но от первой строки отстает на десять пунктов.







«Витория Гимарайнш»



«Витория Гимарайнш» по итогам прошедшего чемпионата Португалии финишировала на пятой позиции, опередив шестое нееврокубковое место только по дополнительным показателям.









«Черно-белые» в текущем турнире ЛЕ преодолели только один этап. На предыдущем раунде отбора они легко разобрались с люксембуржским «Женессом» — 4:0 и 1:0.









Накануне «конкистадоры» взяли старт и на внутренней арене. В матче Кубка лиги они одолели на выезде нижелиговый «Фейренсе» со счетом 1:0.





И таким образом, «Витория» победила во всех трех официальных поединках нового сезоне, при этом держа свои ворота на замке.







Прогноз на «Вентспилс» — «Витория Гимарайнш»



Португальцы еще только начинают входить в сезоне. И пока на выезде голы им даются с трудом. Думаем, что и в Латвии «конкистадоры» много на забьют, впрочем как и хозяева.