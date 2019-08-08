Прогноз Хёугесунн — ПСВ (08.08.19), ставки и коэффициенты

Хёугесунн — ПСВ 08.08.2019

Хёугесунн — ПСВ 08.08.2019

07.08.2019 28 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на первый матч полуфинала квалификации Лиги Европы, в котором между собой сыграют Норвежский Хёугесунн и Голландский ПСВ. Эта встреча пройдет в Хёугесунне на стадионе «Хогесунд» в предстоящий четверг. Начало матча назначено на 20:00 по московскому времени.

П1 (5.65) Х (4.20) П2 (1.58) Хёугесунн ПСВ Лига Европы. Квалификационный раунд. Полуфиналы. Первый матч «Хогесунд». Хёугесунн 08.08.2019 20:00



Ориентировочные составы на матч Хёугесунн — ПСВ

Хёугесунн : Хёугесунн: Сандвик; Деслер, Хансен, Бергквист, Педерсен; Кригард, Тронстад, Лейте; Велде, Коне, Сандберг. ПСВ : ПСВ: Зут; Латорре, Виргевер, Думфри, Люккассен; Бергвейн, Мален, Хендрикс, Брума, Лосано; Ламерс.



История личных встреч

История личных встреч между Хёугесунном и ПСВ не знает ни одного поединка. Предстоящий матч станет первым в данном противостоянии.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Первенство Норвегии сейчас находится в полном разгаре. Но, Хёугесунн не смог справиться с давлением, после успешно проведенного прошлого сезона и сейчас болтается лишь в середине турнирной таблицы. Однако, Норвежцам удалось преодолеть две стадии квалификации Лиги Европы, где их соперниками были Североирландский Клифтонвилл и Австрийский Штурм. Но, впереди у Хёугесунна куда более грозный оппонент, способный все решить уже в первой игре.

Что касается ПСВ, то он буквально в последних турах Голландского первенства пропустил вперед Аякс и упустил чемпионство. Вторая строчка позволила команде Ван Боммеля пройти в квалификацию Лиги Чемпионов. Однако, ПСВ вылетел оттуда после первого же этапа, проиграв Швейцарскому Базелю. Но, стоит признать, что оба поединка были полностью равными и ПСВ лишь немного не повезло. Теперь настала пора отыграться на более слабом оппоненте.

Прогноз: ПСВ не почувствует сопротивления хозяев. Мы ждём легкой победы Голландского клуба.

Интересные факты перед матчем

ПСВ не побеждал в гостях уже 4 матча кряду. Хёугесунн победил в 4 из 5 последних домашних поединков.

Рекомендованные ставки на матч

По итогу прогноза можно сказать, что надежными ставками на матч Хёугесунн — ПСВ будут:

Получи 100$ для ставки Получить Хёугесунн — ПСВ Ставка: Победа ПСВ (П2) Коэфф: 1.58 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Хёугесунн — ПСВ Ставка: Тотал больше 2.5 голов (ТБ 2.5) Коэфф: 1.90 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)



Хеугесунн — ПСВ. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (08.08.2019)

Хеугесунн — ПСВ. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (08.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Хеугесунн — ПСВ состоится в четверг 8 августа в 20:00 (МСК) на стадионе Хеугесунн. Явным фаворитом в этой игре является ПСВ, которому букмекеры прогнозируют победу с разницей более, чем в один мяч. В субботу эйндховенский клуб сыграл вничью 1:1 в гостях у Твенте в первом туре чемпионата Голландии. Это был четвертый официальный матч ПСВ в нынешнем сезоне и в третий раз кряду он не смог победить. На международной арене он начинал свой путь в Лиге чемпионов, но проиграл по сумме двух встреч Базелю — победа 3:2 дома и поражение 1:2 на выезде. В Лиге Европы он в последний раз играл в 2017 году, когда проиграл первому же сопернику — хорватскому Осиеку дважды с одинаковым счетом 0:1. Вообще, ПСВ проиграл пять предыдущих матчей в Лиге Европы без забитых голов, включая четыре поражения со счетом 0:1. Из девяти предыдущих поединков в этом турнире ему удалось выиграть только один и шесть раз он проигрывал. В гостях голландцы проиграли три из пяти последних матчей в Лиге Европы, победив всего один раз и в каждом проигранном матче оставаясь без забитых голов.

Хеугесунн готовится к этой игре после гостевой ничьей со Стабеком в чемпионате Норвегии 1:1. После серии из четырех побед он не смог выиграть во второй раз кряду. В Лиге Европы он, как и ПСВ, не играл с 2017 года — тогда Хеугесунн уступил во втором отборочном раунде Леху (победа 3:2 дома и поражение 0:2 на выезде). В этом сезоне он стартовал с первого квалификационного круга и сначала прошел Клифтонвил (победа 1:0 на чужом поле и победа 5:1 у себя дома), а затем выиграл противостояние у Штурма (победа 2:0 дома и поражение 1:2 в гостях). За все 12 матчей в Лиге Европы Хеугесунн проиграл только три раза и одержал семь побед. У себя дома он выиграл пять из шести поединков турнира, включая четыре последних. Также надо сказать, что Хеугесунн забивал во всех шести домашних матчах Лиги Европы — в общей сложности 20 голов или в среднем по 3,3 гола за игру. Специалисты сайта считают, что его шансы в предстоящей игре против ПСВ недооценены и Хеугесунн вполне может избежать поражения. В данном случае выгодной будет ставка на победу хозяев поля с положительной форой (+1).

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Хеугесунн — ПСВ:

Победа Хеугесунна — 5.57, ничья — 3.81, победа ПСВ — 1.63.

Хеугесунн — ПСВ. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа):

Победа Хеугесунна с форой (+1). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). На втором месте по популярности победа ПСВ 1:0 (коэффициент 7.00). Ставки на выигрыш Хеугесунна с форой (+1) принимаются с коэффициентом 1.73.

Хёугесунн — ПСВ 8 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Победитель этой пары сможет выйти в раунд плей-офф к групповому этапу Лиги Европы. «Хёугесунн» прошёл уже две стадии турнира. Сначала норвежцы выбили из турнира «Клифтонвилл», а затем «Штурм». ПСВ на правах серебряного призёра чемпионата Голландии стартовал во 2-м отборочном раунде ЛЧ, однако по сумме двух встреч уступил «Базелю».

О матче

Хозяева этой встречи впервые в своей истории добрались до столь поздней стадии еврокубков. Поставить на то, что команда продолжит улучшать личные достижения и пройдёт дальше можно за кэф около 5,8. Котировки на победу норвежцев в этом матче находятся в районе 5,6. ПСВ явный фаворит, поставить на их победу можно за коэффициент порядка 1,7.

Статистика для ставок

В 4 из 5 последних домашних матчей «Хёугесунна» в ЛЕ 1-й тайм не заканчивался вничью. В выездных матчах в рамках ЛЕ голландцы не завершали стартовые 45 минут ничейным результатом уже 4 игры подряд. Котировки на то, что ничьей не будет и в 1-м тайме этой встречи составляют примерно 1,6.

В 6 из 7 последних игр норвежцев в ЛЕ в 1-м тайме забивалось не более 1 мяча. В 5 последних матчах ПСВ в ЛЕ в дебютной сорокапятиминутке ни разу не было забито больше 1 гола. В этой ситуации интересно смотрится пари на «Тотал меньше 1,5» в 1-м тайме за кэф порядка 1,4.