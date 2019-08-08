Прогноз, ставки и коэффициенты Нефтчи — Бней Иегуда (08.08.19)

Прогноз редакции на матч ФК Нефтчи Баку — Бней Иегуда Тель-Авив

Одна из самых загадочных пар этого раунда, прежде всего — по причине фактора “Бней Иегуды”, от которой банально неизвестно чего ожидать. “Нефтчи” — клуб с неплохим европейским бэкграундом, пусть и не является сейчас сильнейшим в своей стране. Зато “золотые” никогда не входили в число сильнейших клубов Израиля (там поистине сложно пробиться из-за спин многочисленных “Маккаби” и “Хапоэлей”), но последние лет 10 в Европу ходит регулярно. И периодически демонстрирует там любопытные результаты.

Ориентировочные составы на матч Нефтчи — Бней Иегуда:

“Нефтчи” (4-3-3): Агаев — Булудов, Станкович, Петров, Кривоцюк — Кейн, Мустивар, Махмудов — Дарио, Алиев, Жозеф-Монроз

Не сыграют: —

“Бней Иегуда” (4-3-3): Зубас — Бен Ари, Мори, Фельшер — Мазор, Вельблюм, Соро, Рустом — Коэн, Жан, Зенати

Не сыграют: —

Прогноз на матч Нефтчи — Бней Иегуда:

Восьмикратный чемпион Азербайджана в последние годы основательно ушел в тень “Карабаха” и “Габалы”. Однако был у “нефтяников” свой мини-триумф в виде группового этапа ЛЕ. Были локальные успехи — победа над “Андерлехтом”, ничья с “Интером”. И крайне мощная победная поступь лета 2019-го — два выноса молдавской “Сперанцы” это понятно, зато двух уверенных побед над тульским “Арсеналом” все-таки ждали далеко не все.

Что касается “Бней Иегуды”, то этот клуб разок был в шаге от лигоевропейской группы, но обломался на “ПСВ”. Зато есть в активе победы над представителем Азербайджана — “Симургом”. Кстати, для полноты картины: “Нефтчи” в 2012-м крупно сгорел не менее заштатному “Ирони” из Кирьят-Шмоны.

И тем не менее, отличная форма подопечных Роберто Бордина позволяет воспользоваться предложением “Париматч” и поставить на чистую победу хозяев за 1.87.

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Нефтчи — Бней Иегуда. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (08.08.2019)

Нефтчи — Бней Иегуда. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (08.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Нефтчи — Бней Иегуда состоится в четверг 8 августа в 20:00 (МСК) на стадионе Баксель Арена. В этом матче букмекеры ставят на победу Нефтчи, оценив вероятность такого исхода выше 50%. Бакинский клуб во второй раз подряд играет в Лиге Европы. В прошлом сезоне он проиграл в первом же отборочном раунде Уйпешту — победа 3:1 дома и поражение 0:4 в гостях. В этом сезоне Нефтчи стартовал с двух побед над Сперанцой (3:0 в гостях и 6:0 дома), а затем в статусе аутсайдера пары прошел тульский Арсенал (победа 1:0 на выезде и победа 3:0 на своем поле). За 12 последних матчей в Лиге Европы Нефтчи потерпел только три поражения, одержав шесть побед и трижды сыграв вничью. У себя дома он выиграл три предыдущих матча турнира с общим счетом 12:1.

Бней Иегуда готовится провести свой первый официальный матч в нынешнем сезоне. В Лиге Европы в последний раз он играл в сезоне 2017/18. Тогда израильтяне прошли словацкий Тренчин, но уступили во втором отборочном раунде Зениту — поражение 0:2 дома и победа 1:0 на выезде. В целом за 12 последних матчей в Лиге Европы Бней Иегуда проиграл только четыре раза и одержал семь побед. В гостях он выиграл половину из 12 матчей турнира, уступив всего три раза. При этом в семи поединках ему удавалось оставить свои ворота на замке. Аналитики сайта считают, что сейчас шансы Бней Иегуды недооценены и он как минимум не проиграет Нефтчи. В данном случае выгодной будет ставка на победу гостей с форой (+0.5).

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Нефтчи — Бней Иегуда:

Победа Нефтчи — 1.86, ничья — 3.46, победа Бней Иегуды — 4.28.

Нефтчи — Бней Иегуда. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа):

Победа Бней Иегуды с форой (+0.5). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.50). На втором месте по популярности победа Нефтчи 1:0 (коэффициент 7.00). Ставки на выигрыш Бней Иегуды с форой (+0.5) принимаются с коэффициентом 1.91.

Будет ли обидчик тульского «Арсенала» и дальше удивлять в ЛЕ?

В первом поединке третьего отборочного раунда Лиги Европы азербайджанский «Нефтчи» на своем поле примет израильский клуб «Бней Иегуда». Игра пройдет 8 августа и начнется в 20:00 по Москве. Прогноз на



В России «черно-белые» победили «канониров» со счетом 1:0, а на своей территории одержали более убедительную викторию — 3:0.





За четыре еврокубковых матча, которые пока являются единственными официальными в новом сезоне, «Нефтчи» забил 13 мячей при этом не пропустив в них.







«Бней Иегуда»



«Бней Иегуда» в прошедшем чемпионате Израиля заняла пятое место, позволяющее команде стартовать с третьего раунда квалификации в Лиге Европы.









«Золотые львы» являются нечастыми гостями на евроарене. За последнее десятилетие они брали участие только в четырех еврокомпаниях.





И за все это время выступлений более одного раунда клуб из юга Тель-Авива не проходил никогда. В последнем своем появлении он прошел словацкий «Тренчин» (2:0 и 1:1), но затем уступил российскому «Зениту» (0:2 и 1:0).









«Бней Иегуда» имеет опыт игр с азербайджанскими командами. Десять лет тому назад на стадии первого отборочного раунда ЛЕ она дважды обыграла «Симург» — 3:0 и 1:0.







Прогноз на «Нефтчи» — «Бней Иегуда»



Хозяева в этом поединке имеют все шансы продолжить свою победную серию, но не уверенны, что «Нефтчи» сохранит свои ворота сухими.



Нефтчи — Бней Иегуда 8 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

«Нефтчи» является серебряным призёром чемпионата Азербайджана. Команда прошла уже 2 стадии турнира, выиграв все 4 матча. «Бней Иегуда» выиграла Кубок Израиля в минувшем сезоне. Израильский клуб этой игрой открывает для себя еврокубковый сезон.

О матче

Бакинский клуб является фаворитом не только домашнего матча, но и всего противостояния. На победу команды в первой игре можно сделать ставку с кэфом примерно 1,9, а на дальнейший проход около 1,7. В групповом этапе ЛЕ азербайджанцы последний раз играли в сезоне 2012/13. Команда из Тель-Авива подходит к матчу в роли аутсайдера. Их шансы на победу оценены коэффициентом примерно 4,2. Котировки на проход гостей располагаются в районе 2,1. Три последних участия «Бней Иегуды» в ЛЕ заканчивались вылетом именно на этой стадии.

Статистика для ставок

В 5 из 6 последних матчей «Нефтчи» в ЛЕ забивалось минимум 2 гола. У израильского клуба статистика точно такая же. Коэффициент на то, что в этом матче будет забито хотя бы 2 мяча составляет порядка 1,3.

Продолжая тему результативности, стоит заметить, что в 9 из 11 последних домашних матчей бакинского клуба в ЛЕ в 1-м тайме забивался хотя бы 1 мяч. В 6 из 7 последних выездных матчей «Бней Иегуды» в ЛЕ в стартовые 45 минут случались голы. Пари на «Тотал больше 0,5» в 1-м тайме оценено букмекерами кэфом в районе 1,4.

Прогноз на

матч

«Нефтчи» – «Бней Иегуда» 8 августа

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы 8 августа встретятся «Нефтчи» и «Бней Иегуда».

«Нефтчи»

Хозяева начали еврокубковый путь с первого раунда. И если «Сперанца», которую азербайджанцы вынесли (9:0 по сумме двух встреч) на первом этапе – откровенно слабый соперник, то тульский «Арсенал» – крепкий середняк чемпионата России. Тем удивительнее, насколько лучше чёрно-белые смотрелись на фоне «пушкарей», не дав «канонирам» забить ни одного гола. Разгром (3:0) в ответной игре с туляками показал, что «Нефтчи» стабильно показывает дисциплинированный футбол и отлично справляется с оппонентами ниже уровнем. Израильтяне ещё даже не начали сезон, в то время как «народная команда» вышла на пик формы – фаворит предстоящего матча очевиден.