Прогноз, ставки и коэффициенты Шериф — АИК (08.08.19)

Прогноз редакции на матч ФК Шериф Тирасполь — АИК

Тираспольский “Шериф” в противостоянии с “АИКом” считается андердогом, и дело даже не в историческом отсутствии равновесия между футбольными Молдовой и Швецией, а в неубедительном выступлении тираспольского клуба этим летом. Европейский сезон для “желто-черных” начался хуже некуда — с домашнего крупного поражения от грузинского “Сабуртало”. Потом, правда, едва не удалось сотворить невероятный камбэк, но “едва” в актив не запишешь. Дальше был скромный проход албанского “Партизани”. Шведский гранд тем временем ярко и драматично вылетел из квалифая ЛЧ от “Марибора”.

Ориентировочные составы на матч Шериф — АИК:

“Шериф” (4-3-3): Микулич — Балима, Ндиайе, Музек, Криштиану — Кендыш, Антон, Гордиенко — Латифи, Тамбе, Бобан

Не сыграют: —

“АИК” (5-3-2): Линнер — Гранли, Лундстрём, Карлссон, Метс, Салетрос — С. Ларссон, Аду, Т. Эльюнусси — Гойтом, Сигторссон

Не сыграют: Мичел, Нюхольм, Бауи, Экстранд, Обаси

Прогноз на матч Шериф — АИК:

“Шериф” в новом веке — с большим отрывом сильнейший клуб своей страны (лишь дважды за 19 лет не становились первыми). Неудивительно, что в основе молдаван тут почти не бывает — зато есть сразу три хорвата. Резонно, ведь новый тренер — также их страны, владеющей ныне титулом вице-чемпиона мира.

“АИК” в своем родном чемпионате постепенно наверстывает упущенное на старте, после серии побед команда Норлинга находится уже в шаге от первой строчки. Вот на международном уровне все не слишком гладко: тяжелый проход “Арарат-Армении”, а потом был этот злополучный овертайм с “Марибором”, где шведам не хватило трех минут для прохода дальше.

Даже несмотря на целый ворох травм, шведский гранд выглядит мощнее молдавского оппонента. Ставим на гостей с форой (0) за 1.89.

Сделать ставку без риска

Повторить





Шериф

Шериф, конечно, уже начудил в нынешних еврокубках, скоропостижно вылетев из розыгрыша престижной Лиги Чемпионов УЕФА в международный турнир рангом ниже. Уступив по сумме двух встреч мало кому известному грузинскому Субуртало Тбилиси с общим счётом 3:4, удивительным образом проиграв сначала дома 0:3, а затем победив 3:1 на выезде!

Что, по-моему, говорит нынче о крайне нестабильном состоянии Шерифа, который, как мы видим, способен на довольно-таки странные результаты и весьма подозрительную игру…Но зато в международных поединках с участием молдавского чемпиона забивается достаточное количество голов, на что я ещё раз понадеюсь в своём прогнозе.

АИК

Что касается АИКа, то он тоже успел наломать дров в теперешних еврокубковых соревнованиях, сначала с огромным трудом пройдя в отборе Лиги Чемпионов команду Арарат-Армения (поражение 1:2 на Кавказе и вин 3:1 в Швеции)…Ну а затем стокгольмский коллектив всё-таки покинул самый популярный межнациональный клубный турнир Старого Света, в открытом ракурсе слетев по сумме двух спаррингов словенскому Марибору (1:2 в гостях и 3:2 на своём газоне).

Прогноз

На мой взгляд, работники букмекерских контор несколько недооценивают в данном единоборстве результативные способности Шерифа и АИКа. В следствии чего можно вполне здесь поймать неоднократные взятия ворот в любую сторону за приличный коэффициент!

Шериф — АИК. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (08.08.2019)

Шериф — АИК. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (08.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Шериф — АИК состоится в четверг 8 августа в 20:00 (МСК) на стадионе Большая Спортивная Арена. В этом матче букмекеры оценивают шансы соперников как примерно равные и ставят на ничейный результат. Шериф готовится к этой игре после крупной победы над Зимбру со счетом 3:0, забив все голы после перерыва. Его беспроигрышная серия составляет теперь четыре матча, три из которых он выиграл. Международный сезон Шериф начинал в Лиге чемпионов, но там проиграл первому же сопернику — Сабуртало. В Лиге Европы он играет в третий раз подряд. В прошлом сезоне Шериф был близок к попаданию в групповой турнир, но в отборочном плей-офф проиграл по сумме двух встреч Карабаху — победа 1:0 дома и поражение 0:3 на выезде. В этом сезоне он провел два матча в Лиге Европы — во втором отборочном раунде Шериф оказался сильнее албанского клуба Партизани (победа 1:0 в гостях и ничья 1:1 дома). За 15 последних матчей в Лиге Европы Шериф потерпел всего три поражения, одержав пять побед и семь раз сыграв вничью. В восьми матчах на данном отрезке он оставлял собственные ворота в неприкосновенности. На своем поле Шериф не проигрывает в Лиге Европы уже семь матчей кряду, выиграв три из них и пропустив лишь два гола. Кстати, сам он забил всего пять мячей и ни разу больше одного за игру.

АИК тоже начинал сезон в Лиге чемпионов и там он уступил по сумме двух встреч Марибору — поражение 1:2 в гостях и победа в дополнительное время 3:2 дома. В Лиге Европы в прошлом сезоне шведы вылетели уже во втором отборочном раунде, дважды проиграв Норшелланну с одинаковым счетом 0:1. За 12 последних матчей в Лиге Европы АИК одержал всего три победы, потерпев четыре поражения в основное время и пять раз сыграв вничью. На выезде он выиграл всего один матч из шести последних, трижды сыграв в основное время вничью и два раза проиграв. Аналитики сайта считают, что АИК проиграет первый матч против Шерифа. При этом все может решить один точный удар. В данном случае можно поставить на тотал меньше 2 голов.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Шериф — АИК:

Победа Шерифа — 2.70, ничья — 3.19, победа АИК — 2.68.

Шериф — АИК. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа):

Победа Шерифа; тотал меньше 2 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.50). Высоко котируется победа одной из команд со счетом 1:0 (коэффициент 7.50). Ставки на тотал меньше 2 голов принимаются с коэффициентом 2.25.

Прогноз на матч «Шериф» – АИК (08.08.2019)

Футбол. Лига Европы. Квалификация.

«Шериф» (Молдова) – АИК (Швеция).

Тирасполь, 08.08.2019, «Шериф», 20:00 (МСК).

1-й матч.

У молдавского «Шерифа» очень сильный соперник по третьему квалификационному раунду Лиги Европы – шведский АИК только вследствие невезения проиграл во втором отборочном круге ЛЧ словенскому «Марибор». Дадим прогноз на первый матч противостояния и посмотрим, на что здесь можно поставить.

«Шериф»: команде мешает отсутствие конкуренции в чемпионате

Ничем иным, кроме сложностей с переключением со внутреннего первенства на еврокубки, нельзя объяснить провал молдавского чемпиона в первой игре первого раунда квалификации Лиги чемпионов против дебютанта турнира грузинского «Сабуртало». «Шериф» проиграл 0:3, только 2 раза пробил в створ ворот, выиграл лишь 46% единоборств, а точность передач составила 81%. Выездная победа 3:1, разумеется, не помешала команде покинуть розыгрыш Лиги чемпионов.

Во втором раунде Лиги Европы «Шериф» прошёл албанский «Партизани» — за выездной победой 1:0 последовала домашняя ничья 1:1. В игровом плане молдаване смотрелись уже гораздо лучше. Возможно, сказалось и изменение схемы игры с 4-4-2 на 4-3-3. Как бы то ни было, дать прогноз и сделать ставку на «Шериф» в противостоянии с АИКом уже не так опасно…

АИК: команде не повезло

В текущей еврокубковой кампании АИК стартовал в Лиге чемпионов, где сперва преодолел барьер футбольного клуба «Арарат-Армения» (1:2 в гостях, 3:1 дома), а затем не смог переиграть словенский «Марибор». Обе игры закончились домашними победами 2:1, а в дополнительное время ответного матча в Швеции команды обменялись голами, что оказалось на руку словенцам.

Стоит отметить, что в противостоянии с «Марибором» АИК смотрелся здорово, ничем не уступив своему сопернику, а пройти дальше помешало банальное невезение. Шведы не уступили словенскому клубу ни по голевым шансам, ни в точности передач, ни по проникновениям в штрафную площадку, чуть проиграв разве что в процессе выигранных единоборств. Таким образом, на коллектив можно делать ставки, это крепкая команда, проход которой в групповую стадию не станет неожиданностью…

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов

Соперники достойны друг друга, поэтому прогноз на победителя противостояния дать не так просто. Что касается первой игры, то здесь стоит ожидать голов. О способности «Шерифа» провалиться, уже известно, а АИК пропускал, хотя и забивал тоже, в текущей кампании не только от «Марибора», но и от скромного «Арарат-Армения», причём в обеих встречах. Ставка





Сможет ли «Шериф» удивить чемпиона Швеции?

В четверг, 8 августа, «Шериф» на своем поле примет АИК в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, которая пройдет в Тирасполе, начнется в 20:00 по московскому времени. Прогноз на



В чемпионате Молдавии, где сыграно 16 туров, «желто-черные» уверенно лидируют, опережая ближайшего преследователя на 11 очков. В своем последнем матче «осы» на своем поле разгромили «Зимбру» (3:0).





Все прогнозы на Лигу Европы





Также «Шериф» успешно выступает в Кубке Молдавии, где недавно в 1/8 финала не оставил шансов «Сирети» (15:0).







АИК



Шведский АИК тоже оказался в Лиге Европы, вылетев из Лиги чемпионов. Сначала чемпионы Швеции прошли «Арарат-Армению» (1:2 и 3:1), но затем не справились с «Марибором» (1:2 и 3:2 д.в.).





У себя в национальном первенстве, где сыграно уже больше половины матчей, АИК находится в группе лидеров, занимая третье место.









На счету команды Ричарда Норлинга серия из четырех побед кряду, за время которой она обыграла «Сириус» (2:0), «Хельсингборг» (2:0), «Эльфсборг» (3:0) и «Кальмар» (1:0).







Прогноз



В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: победа «Шерифа» — 2.60, победа АИКа — 2.90, ничья — 3.10.





Все прогнозы на футбол





В целом фаворитом пары считаются чемпионы Швеции, но нам кажется, что им будет сложно рассчитывать на победу в Тирасполе.





В первую очередь АИК силен на своем поле, тогда как в гостях играет гораздо слабее, что подтвердили встречи против «Арарата-Армении» и «Марибора».









«Осы» не имеют проблем в чемпионате Молдавии, поэтому могут сосредоточиться на еврокубках, поэтому наш прогноз — «победа «Шерифа» с форой 0» за 1.81.









Еще один вариант — «хозяева не проиграют и тотал меньше 3,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.73.