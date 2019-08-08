«Мальмё» — «Зриньски Мостар». 08.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Мальме — Зриньски Мостар

С “Мальме” творится что-то неладное. В прошлом раунде квалификации шведы еле-как прошли словенский “Домжале”, хотя до игры считались явными фаворитами. В этот раз ситуация аналогичная, ведь посчитать “Зриньски” лидером этой пары может только сумасшедший. Хотя, почему бы и не сойти с ума, если и во внутреннем первенстве у “синих” дела идут не очень удачным образом? В чемпионате страны подопечные Уве Реслера не могут выиграть уже четыре матча подряд. Очевидно, что хозяева не в лучшей форме.

Ориентировочные составы на матч Мальме — Зриньски:

“Мальме” (4-4-2): Меличарек — Сафари, Бенгтссон, Нилсен Билле, Левицки — Риекс, Кристиансен, Бечирай, Бергет — Розенберг, Антонссон

Не сыграют: Траустасон, Далин

“Зриньски” (4-3-3): Бркич — Ругасевич, Барбарич, Яковлевич, Мандич — Циржак, Совсич, Рустемович — Кадусич, Хадзич, Говедарика

Не сыграют: —

Прогноз на матч Мальме — Зриньски:

“Зриньски” является одним из старейших футбольных клубов мира, но к сожалению или к счастью, за это не дают никаких наград. Поэтому за все свое существование команда не смогла проявить себя нигде, кроме чемпионата Боснии и Герцеговины. Гости никогда не пробивались в основную сетку Лиги Европы, так что эта цель кажется для них непостижимой. И снова перед ними одни фавориты, обыграть которых представляется невозможным. Но с другой стороны, учитывая кондиции “Мальме”, никакого разгрома тоже быть не должно. Ставим на тотал меньше 2,5 с коэффициентом 2,01

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Мальме — Зриньски. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (08.08.2019)

Мальме — Зриньски. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (08.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Мальме — Зриньски состоится в четверг 8 августа в 20:00 (МСК) на стадионе Сведбанк. В этой игре букмекеры ставят на уверенную победу Мальме с разницей более, чем в один мяч. К поединку с Зриньски шведский клуб с серией из 20 матчей без поражений, выиграв 13 из них. В Лиге Европы он стартовал с первого отборочного раунда и провел уже четыре матча, выиграв три из них. Сначала Мальме без лишних трудностей справился с Баллименой — победа 7:0 дома и победа 4:0 на выезде. Затем он прошел Домжале — ничья 2:2 в гостях и победа 3:2 дома. В прошлом сезоне Мальме удалось дойти до 1/16 финала Лиги Европы, где он проиграл Челси. В целом за 11 последних матчей в этом турнире скандинавы потерпели только два поражения, одержав при этом пять побед и четыре раза сыграв вничью. На своем поле Мальме проиграл лишь раз за 11 предыдущих поединков в Лиге Европы, по пять раз победив и сыграв вничью. Причем в шести встречах на данном отрезке ему удавалось оставить собственные ворота в неприкосновенности.

Зриньски в воскресенье играл в чемпионате Боснии и Герцеговины с Железничаром и потерпел гостевое поражение со счетом 0:1. За пять последних официальных матчей ему удалось одержать только одну победу при двух ничейных результатах и паре поражений. В Лиге Европы Зриньски в прошлом сезоне уступил в третьем отборочном раунде Лудогорцу. А в этом футбольном году, как и Мальме, он стартовал с первого отборочного раунда, обыграв сначала Академию Пандев (две победы с одинаковым счетом 3:0), а затем Утрехт (ничья 1:1 в гостях и победа 2:1 в дополнительное время дома). За девять последних матчей в Лиге Европы Зриньски потерпел только одно поражение и одержал четыре победы в основное время, еще четыре раза сыграв вничью. В гостях он выиграл половину из десяти поединков в Лиге Европы, проиграв четыре раза и один матч сведя к ничейному результату. Эксперты сайта считают, что Мальме победит в этом матче, но с разницей всего в один гол. В данном случае можно поставить на то, что шведский клуб не пропустит ни одного мяча.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Мальме — Зриньски:

Победа Мальме — 1.42, ничья — 4.59, победа Зриньски — 7.30.

Мальме — Зриньски. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа):

Победа Мальме; Мальме не пропустит. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Мальме со счетом 2:0 или 1:0 (коэффициенты 5.80 и 6.50 соответственно). Ставки на то, что Мальме не пропустит, принимаются с котировкой 2.00.

Мальме

По моему, тут и думать особо нечего, а нужно брать победу хозяев стадиона за пока ещё вполне играемый коэффициент. Так как клуб Мальме выглядит просто наголову сильнее команды Зриньски, никогда в своей истории ничего не добивавшейся в еврокубковых соревнованиях…Да и сам чемпионат Швеции по футболу куда серьёзнее заштатного боснийского первенства, где уровень большинства участников вряд ли дотягивает даже до класса аутсайдеров российской ФНЛ (это к примеру).

Далее отмечаю, что Мальме, являющийся на текущий момент лидером шведской Аллсвенскан, без особых проблем дошёл до этого раунда Лиги Европы УЕФА, победив по дороге сначала североирландскую Баллимину со страшным общим счётом 11:0 (7:0 дома, 4:0 на выезде), а затем словенский Домжале (3:2 у себя, 2:2 в гостях).

Зриньски

Что касается Зриньски, то он, конечно, удивил многих, сумев выгнать из ЛЕ на прошлом этапе квалификации голландский Утрехт (1:1 на чужом поле, 2:1 в доп. время в Боснии). Но давайте будем откровенны в том, что Мостару очень сильно повезло. И особенно это касается игры в Нидерландах, где утрехтские футболисты чудовищным образом растранжирили просто уйму голевых моментов, в частности, ударив почти 30 раз по чужим воротам!

Прогноз

Считаю, что вряд ли опытный Мальме повторит печальную участь настигшую бедолаг из Утрехта, и, возможно, уже всё решит в данной паре у себя на стадионе.

Мальмё — Зриньски 8 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

«Мальмё» прошёл уже 2 стадии турнира. По сумме двух встреч поочерёдно были обыграны «Баллимена» и «Домжале». Боснийский клуб также начал квалификацию с первого раунда. Сначала команда прошла «Академию Пандева», а потом благодаря победе в серии пенальти был пройден «Утрехт».

О матче

Шведы являются бронзовыми призёрами национального первенства. В прошлом сезоне команда дошла до 1/16 Лиги Европы. Боснийский коллектив в прошлом году покинул ЛЕ именно на этой стадии. Хозяева явные фавориты, по мнению букмекеров. Поставить на победу «Мальмё» можно с коэффициентом порядка 1,2, а на дальнейший проход примерно за 1,1.

Статистика для ставок

За 2 последних матча в ЛЕ шведы пропустили 4 гола. «Зриньски» забивает уже в 5 матчах ЛЕ кряду. В этой ситуации интересно смотрится ставка на гол гостей с кэфом в районе 2,4.

В 3 из 4 последних домашних матчей «Мальмё» в ЛЕ в стартовые 45 минут не было ничейного результата. Клуб из Боснии и Герцеговины в рамках Лиги Европы не заканчивал 1-й тайм вничью в 5 матчах подряд. Котировки на то, что ничьи не будет и по итогам стартовой сорокапятиминутки этой встречи составляют порядка 1,4.

Прогноз на матч «Мальмё» – «Зриньски» (08.08.2019)

Футбол. Лига Европы. Квалификация.

«Мальмё» (Швеция) – «Зриньски Мостар» (Босния).

Мальме, 08.08.2019, «Шведбанк», 20:00 (МСК).

1-й матч.

Шведский «Мальмё» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы будет встречаться с боснийским «Зриньски Мостар». Рассмотрим варианты ставок и прогнозы на первый матч двухраундового противостояния.

«Мальмё»: команда обязательно попадёт в группу

Шведский «Мальмё» — один из самых мощных и опытных коллективов этой лигаевропейской квалификации. Команда регулярно принимает участие в групповых стадиях еврокубках. В прошлом сезоне «Мальмё» добрался до 1/16 финала Лиги Европы, где уступил только будущему победителю турнира, лондонскому «Челси».

Прошлогодний успех имеет, однако, и оборотную сторону. «Мальмё» не выдержал тяжелейше борьбы на два фронта и завершил национальный чемпионат лишь на третьей строчке, вновь оставшись без Лиги чемпионов. Нынешний чемпионат Швеции в самом разгаре, турнир там проходит по системе весна-осень, и «Мальмё» после 18-и туров делит вторую строчку с АИКом, отставая от лидера, «Югордена», лишь на 1 балл.

Текущая квалификация пока складывается для «Мальмё» неоднозначно. В первом раунде команде достался очень слабый соперник – североирландскую «Баллимину» шведы разнесли 11:0 по сумме двух встреч (7:0, 4:0). Но во втором раунде против словацкого «Домжале» пришлось попотеть – выездная ничья 2:2 и домашняя победа 3:2 с решающим голом на 83-й минуте всё же вывели шведский клуб в следующий раунд. Однако, 4 пропущенных мяча в двух играх от «Домжале», всё-таки заставляют быть осмотрительней с прогнозами и ставками на следующий матч «Мальмё».

«Зриньски Мостар»: продолжит ли команда удивлять?

Футбольный клуб из Боснии «Зриньски Мостар», кажется, всерьёз нацелился на первый в своей истории групповой этап еврокубков. В первом раунде квалификации «Зриньски» прошёл македонский «Академия Пандев» 6:0 по сумме двух матчей (3:0, 3:0), а во втором совершенно неожиданно расправился с голландским «Утрехтом» (2:1 дома и 1:1 на выезде). Стоит ли прогнозировать дальнейшие успехи коллектива в этой квалификации?

Справедливости ради, стоит отметить, что, судя по статистическим выкладкам, «Утрехт» проиграл «Зриньски», а не наоборот. В обоих поединках противостояния нидерландский клуб владел игровым преимуществом, что выражается и в подавляющем преимуществе по ударам в створ (12:4 в первой игре, 6:4 во второй), и в таком же преимуществе по проникновениям в чужую штрафную площадь (34:6 и 29:10). Короче говоря, проход «Зриньски» в третий раунд, по большей части, связан с везением, так что ставку на боснийцев в играх с «Мальмё» делать явно не стоит…

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов

«Зринськи» откровенно повезло в противостоянии с «Утрехтом». В играх с «Мальмё» видимо придётся возвращать должок фортуне. В первом матче уж точно следует поставить на шведов и, наверное, через «верх», так как «Мальмё» всё-таки показывал не лучшую игру в защите в поединках с «Домжале», и вряд ли за такой короткий срок что-то могло принципиально измениться. Ставка –