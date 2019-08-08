Прогноз, ставки и коэффициенты Динамо Минск — Динамо Москва (08.08.19)

Прогноз на матч «Хумо» – «Динамо» Минск (07.08.2019)

Хоккей. Кубок губернатора Нижегородской области.

«Хумо» – «Динамо» Минск

Арена: «Нагорный» (Нижний Новгород, Россия)

07.08.2019. 15:00 МСК.

В стартовом матче Кубка губернатора Нижегородской области встретятся ташкентский «Хумо» и минское «Динамо». Кто захватит промежуточное лидерство на турнире по итогам этого противостояния? Мы считаем, шансы белорусского клуба заметно выше!

Форма команды «Хумо»

«Хумо» – молодая, но активно развивающаяся команда из Узбекистана. В минувшем сезоне коллектив из Ташкента принимал участие в местном чемпионате, где смог занять первое место по итогам регулярного чемпионата, однако в плей-офф уступил будущему победителю «Семургу». В межсезонье руководство «Хумо» решило, что клубу пора идти на повышение, поэтому с нового сезона они будут выступать в Высшей хоккейной лиге, чтобы потом, вероятно, попробовать себя и в КХЛ. Руководить узбекистанским клубом будет Евгений Попихин, который известен по своей работе во многих российских командах. Среди известных игроков, выступающих за «Хумо», стоит выделить Александра Щербину и Артёма Воронина, которые ещё в минувшем сезоне играли в НХЛ.

Форма команды «Динамо» Минск

В прошлом сезоне минское «Динамо» в очередной раз провалилось и не участвовало в борьбе за место в плей-офф. Как и ожидалось, всё это привело к негодованию со стороны главного хоккеиста всея Беларуси, который даже заставил минчан противостоять сборной всех звёзд местного чемпионата. Благо, «Динамо» удалось выиграть серию – 2:1. Тем не менее, в межсезонье произошла серьёзная чистка состава, а возглавил команду вновь Крэйг Вудкрофт, который уже работал в Минске. Очевидно, что задачи перед ним стоит высокие, однако новый состав по именам совершенно точно не выглядит сильнее того, что был годом ранее.

Ставки и прогнозы от профессионалов

Несмотря на все трудности, которые возникли в последнее время у «Динамо», именно они являются безусловными фаворитами предстоящего противостояния. Слишком уж сыро на данный момент выглядит клуб из Ташкента, где лишь несколько игроков имеют опыт выступления в КХЛ, да и в целом эту команду сложно отнести к фаворитам сезона ВХЛ. Крэйгу Вудкрофту и его подопечным с первых же игр «предсезонки» необходимо доказывать свою состоятельность высшему руководству, так как сейчас они находятся под тотальным контролем. Исходя из этого, напрашивается ставка на





Прогноз на

матч

«Брюгге» ‒ «Динамо К» 6 августа

Содержание:

«Брюгге»

«Динамо К»

Надёжный прогноз на матч «Брюгге» ‒ «Динамо К»

«Фейеноорд» — «Динамо». 08.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. 3-й раунд квалификации Лиги Европы, первый матч.

«Фейеноорд» Роттердам (Нидерланды) — «Динамо» Тбилиси (Грузия)

Роттердам, Нидерланды. Стадион «Де Куйп». 08.08.2019. 20:30 МСК.

Судья: Сергей Бойко (Украина).

Голландский «Фейеноорд» перед родными трибунами встретится с «Динамо» Тбилиси в рамках первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы. «Фейеноорд» вступает в борьбу в ЛЕ на данной стадии, а грузинский клуб уже успел огорчить двух своих соперников. Подопечные Япа Стама считаются очевидными фаворитами данного противостояния. Но всё ли так очевидно, как кажется?

«Фейеноорд»: хорошая атака, но защиту надо улучшить

В предыдущем сезоне Эредивизи «Фейеноорд» не смог составить конкуренцию амстердамскому «Аяксу» и «ПСВ» Эйндховен. Роттердамский клуб, в итоге, занял третью строчку в турнирной таблице, уступив чемпиону («Аяксу») внушительные 21 очко. Во время предсезонного турне клуб сыграл семь товарищеских матчей, подопечные Япа Стама выглядели не очень уверенно.

«Путтен» – 6:0;

«Дордрехт» – 2:1;

«Дармштадт» – 2:1;

«Зальцбург» – 1:3;

«Панатинаикос» – 0:3;

«Анже» – 2:2;

«Саутгемптон» – 1:3.

Стаму придётся провести серьёзную работу над ошибками в обороне, лишь в одном матче команда не позволила соперникам отличиться. Клуб не лучшим образом начал новый сезон Эредивизи, на своём поле «Фейеноорд» встретился со «Спартой». Команде Стама пришлось дважды отыгрываться в этом матче, на пятой компенсированной минуте «Фейе» вырвал ничью.

Команда Стама отлично действует в атаке, в среднем за матч футболисты создают восемь голевых ситуаций (2,2 гола, реализация – 29%). «Фейеноорд» аккуратно играет против соперников, в среднем за игру допуская 12 фолов, лишь 0,8 желтых карточек. Согласно статистике, «Фейеноорд» часто использует фланги атаки. В среднем за матч почти шесть угловых ударов. Подопечные Стама часть бьют по воротам – 16 попыток за матч, половина из которых в створ.

«Динамо» Тбилиси: классная атака, но пока против середняков

В первом раунде квалификации Лиги Европы клуб из столицы Грузии встретился со скромным «Энгордани», который представлял Андорру. «Динамо» решило исход противостоянии ещё в первом матче, на своём поле команда уничтожила соперника со счётом 6:0. Вторая встреча завершилась с минимальным перевесом грузинской команды – 1:0. Во втором раунде «Динамо» ждал уже более серьёзный соперник – «Габала», однако и азербайджанский клуб не смог осложнить жизнь динамовцам (5:0 по сумме двух матчей).

В чемпионате Грузии тбилисский клуб находится на первой строчке. В преддверии выезда в Нидерланды «Динамо» в гостях встретилось с «Локомотивом», снова был зафиксирован разгром. Игроки «Динамо» не пощадили соперника, отправив в его ворота шесть безответных мячей. В последних десяти матчах у «Динамо» прекрасная статистика: в среднем за игру команда забивала 2,6 гола (пропускала всего лишь 0,3). Футболисты грузинской команды создали в среднем восемь голевых ситуаций, процент реализации лучше, если сравнивать с «Фейеноордом» (31%). Игроки тбилисской команды действуют жестче – 15 нарушений правил за матч и 1,3 жёлтых карточек. «Динамо» очень активно играет у чужих ворот – в среднем 21 удар и 9 из них – в створ.

«Фейеноорд» — «Динамо»: интересные факты и возможные стартовые составы

Первая очная встреча между «Фейеноордом» и «Динамо».

«Динамо» Тбилиси не пропустил ни одного гола в последних пяти матчах (забил 18).

В последних пяти матчах у «Фейеноорда» ни одной победы, в то время как у «Динамо» – пять побед.

Возможный стартовый состав «Фейеноорда»: Вермер, Сен Жюст, Боттегин, ван дер Хейден, Хапс, Фер, Кёкчю, Бюргер, Бергейс, Венте, Синистерра.

Возможный стартовый состав «Динамо»: Пералес, Рухаиа, Монгил, Кобури, Кимадзе, Папава, Нинуа, Шенгелия, Катарадзе, Даффе, Куталия.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Прогноз и ставки на матч «Фейеноорд» — «Динамо»

На бумаге фаворитом является более именитый «Фейеноорд». Гости попытаются снова показать результативный футбол, но оставить свои ворота сухими будет сложной задачей. Всё-таки роттердамский клуб классом выше, чем все предыдущие соперники грузинской команды. На предстоящий матч предлагаем поставить на следующие линии.

«Фейеноорд» фора (-1,5) с коэффициентом 1.92



Динамо Загреб — Ференцварош. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги чемпионов (06.08.2019)

Динамо Загреб — Ференцварош. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги чемпионов (06.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов Динамо Загреб — Ференцварош состоится во вторник 6 августа в 21:00 (МСК) на стадионе Максимир. Фаворитом в этой паре является Динамо и в отдельно взятом первом поединке букмекеры прогнозируют его победу с разницей не менее, чем в два мяча. Загребский клуб готовится к этой игре после победы над Горицей в чемпионате Хорватии со счетом 3:1. По ходу встречи Динамо вело 3-0 и только в конце встречи пропустило один мяч. Это был шестой официальный матч команды в нынешнем сезоне и все шесть она выиграла. Причем гол от Горицы стал для Динамо первым пропущенным в нынешнем сезоне. В то же время в четырех матчах оно забивало минимум три мяча. В Лиге чемпионов на предыдущей стадии Динамо уверенно обыграло грузинский клуб Сабуртало — 2:0 в гостях и 3:0 дома. В прошлом сезоне ему удалось дойти до отборочного плей-офф, но в групповой турнир Динамо не попало, проиграв по сумме двух встреч Янг Бойз — ничья 1:1 на выезде и поражение 1:2 дома. За восемь последних матчей в Лиге чемпионов Динамо потерпело всего одно поражение и одержало пять побед. Перед этим, для сравнения, оно проиграло шесть встреч кряду. У себя загребский клуб выиграл три из четырех предыдущих поединков в Лиге чемпионов и в каждом победном матче оставлял собственные ворота в неприкосновенности.

Ференцварош в этом сезоне играл только в Лиге чемпионов. Он начинал свой путь с первого отборочного раунда, обыграв Лудогорец — победа 2:1 дома и победа 3:2 на выезде. Затем венгерская команда оказалась сильнее Валетты — победа 3:1 дома и ничья 1:1 в гостях. Если брать в расчет только основное время, то Ференцварош проиграл всего один матч из восьми последних в Лиге чемпионов, одержав четыре победы. А на выезде он не проигрывает в трех последних встречах. Тем не менее, в предстоящей игре с Динамо, как считают аналитики сайта , ему не удастся добиться хорошего результата и он проиграет, пропустив не менее двух голов. Результативность встречи, скорее всего, будет высокой, так что можно поставить на тотал больше 2,5 голов.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Динамо Загреб — Ференцварош:

Победа Динамо — 1.47, ничья — 4.13, победа Ференцвароша — 6.54.

Динамо Загреб — Ференцварош. Прогноз на матч (Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, первый матч, 6 августа):

Победа Динамо; тотал больше 2,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Динамо со счетом 1:0 или 2:0 (коэффициенты 6.00 и 6.50 соответственно). Ставки на тотал больше 2,5 голов принимаются с коэффициентом 1.92.

Прогноз редакции на матч Динамо Киев — Шахтер

“Динамо” и “Шахтер” открывали сезон в Украине игрой за Суперкубок страны и победителем пары вышли киевляне (2:1). Теперь команды будут открывать третий тур чемпионата. Кстати, именно в этом матче будет тестироваться система VAR, как пару недель назад в России экспериментировали в поединке между ЦСКА и “Локомотивом”. Управленцы УПЛ грамотно выбрали встречу для введения этой системы, ведь при таком накале страстей в битве принципиальных соперников ожидается огромное количество спорных моментов.

Ориентировочные составы на матч Динамо — Шахтер:

“Динамо” (4-5-1): Бойко — Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера — Буяльский, Сидорчук, Вербич, Гармаш, Караваев — Беседин

Не сыграют: Шапаренко, Цитаишвили, Сидклей, Дуэлунд

“Шахтер” (4-5-1): Пятов — Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Додо — Алан Патрик, Степаненко, Тайсон, Марлос, Тете — Мораес

Не сыграют: —

Прогноз на матч Динамо — Шахтер:

Что касается начала сезона, то “Динамо” должно находиться в более хорошем тонусе. Дело в том, что “столичные” начали выступления в квалификации Лиги чемпионов, где проиграли на выезде “Брюгге” (0:1). Очевидно, что киевляне будут думать об ответной игре у себя дома, но и проигрывать “Шахтеру” тоже нельзя, ведь это их прямой конкурент в турнирной таблице уже много лет. Кажется, этот период сезона будет одним из самых напряженных для хозяев. Тем не менее, мы верим в их стойкость и ставим на 1Х за 1,51