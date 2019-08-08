«Мариуполь» — «АЗ Алкмар». 08.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Прогноз и ставки Мариуполь — АЗ Алкмар (08.08.19)

Мариуполь — АЗ Алкмар 08.08.2019

Мариуполь — АЗ Алкмар 08.08.2019

07.08.2019 20 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на первый матч полуфинала квалификации Лиги Европы, в котором между собой сыграют Украинский Мариуполь и Голландский АЗ Алкмар. Эта встреча пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец» в предстоящий четверг. Начало матча назначено на 20:00 по московскому времени.

П1 (4.46) Х (3.38) П2 (1.76) Мариуполь АЗ Алкмар Лига Европы. Квалификационный раунд. Полуфиналы. Первый матч «Черноморец». Одесса 08.08.2019 20:00



Ориентировочные составы на матч Мариуполь — АЗ Алкмар

Мариуполь : Мариуполь: Худжамов; Быков, Яворский, Чоботенко, Кирюханцев; Федорчук, Вакула, Мишнев, Чех, Чурко; Фомин. АЗ Алкмар : АЗ Алкмар: Бизот; Хатзидиакос, Влар, Вюйтенс, Вийндаль; Мидтшо, Купмайнерс, Класи; Стенгс, Идрисси, Боаду.



История личных встреч

История личных встреч между Мариуполем и АЗ Алкмаром не знает ни одного поединка. Предстоящий матч станет первым в данном противостоянии.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Мариуполь стал четвертым в предыдущем розыгрыше Украинского первенства. Но, вряд ли команду, которая пропустила гораздо больше, чем забила за весь сезон, можно рассматривать всерьез на еврокубковой сцене. В летнее трансферное окно Мариупольцы не сделали никаких значимых усилений и всё идёт к тому, что Украинцы лишатся одного представителя на стадии полуфиналов.

АЗ Алкмар тоже завершил прошлый сезон на четвертой строчке в первенстве Голландии. Но, в отличие от Мариуполя, у АЗ нет никаких проблем с результативностью и клуб полностью заслуживает своего места. Голландцам пришлось стартовать в квалификации Лиги Европы в прошлом раунде, где они без особого труда прошли Шведский Хеккен со счетом 3:0 по сумме двух матчей. Кажется, что в полуфиналах АЗ Алкмару достался ещё более лёгкий соперник.

Прогноз: Гости добьются победы. Мариуполь вряд ли можно назвать боеспособным клубом.

Интересные факты перед матчем

Мариуполь сохранил свои ворота на замке только в одном из шести последних домашних поединков. АЗ Алкмар забивал в каждом из пяти предыдущих гостевых матчей.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Мариуполь — АЗ Алкмар, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Мариуполь — АЗ Алкмар Ставка: Победа АЗ Алкмар (П2) Коэфф: 1.76 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Мариуполь — АЗ Алкмар Ставка: Тотал больше 2 голов (ТБ 2) Коэфф: 1.62 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

«Мариуполь» — «АЗ Алкмар». 08.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. 3-й раунд квалификации Лиги Европы, первый матч.

«Мариуполь» (Украина) — «АЗ Алкмар» (Нидерланды)

Одесса, Украина. Стадион «Черноморец». 08.08.2019. 20:00 МСК.

Судья: Микаэль Тикгор (Дания).

Украинский «Мариуполь» в рамках первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы встретится с голландским «АЗ Алкмар». Хозяева поля начинают свой путь на европейской арене, в то время как «АЗ» пришлось обыграть соперника, чтобы дойти до этой стадии. Сможет ли «Алкмар» составить конкуренцию украинскому клубу после потери одного из лидеров команды Гуса Тила?

«Мариуполь»: клубу предстоит показать лучшие качества

«Мариуполь» не очень уверенно начал новый сезон в украинской Премьер-лиге. Клуб на выезде проиграл «Колос Ковалёнка» со счётом 1:2. Затем на своей арене «Мариуполь» реабилитировался за данное поражение, переиграв «Александрию» — 2:1. Украинский клуб не может похвастаться большим количеством проведённых матчей на европейской арене.

В нынешнем сезоне команда в среднем забивает 1,5 гола за матч и пропускает столько же. «Мариуполь» наносит много ударов по воротам – 17 в среднем за игру. Защитники клуба пока действуют нестабильно, предоставляя много свободного пространства соперникам. По воротам «Мариуполя» в среднем за матч наносят 16 ударов.

«АЗ Алкмар»: забыть о Тиле лучшим выступлением на выезде

Недавно голландский клуб потерял талантливого полузащитника Гуса Тила, который отправился прогрессировать в российскую Премьер-Лигу. Молодой хавбек выбрал московский «Спартак», а его бывшая команда выручила с трансфера около 20 миллионов евро. Во втором квалификационном раунде Лиги Европы «Алкмару» противостоял «Хеккен» из Швеции.

В родных стенах «АЗ» смог сохранить свои ворота в неприкосновенности, но также команде не удалось огорчить соперника. На выезде же «АЗ Алкмар» владел преимуществом и реализовал игровой перевес, отправив в ворота шведской команды три гола. «АЗ» прекрасно начал новый сезон Эредивизи, разгромив на своём поле «Фортуну Ситтард» со счётом 4:0. Если судить по статистике, то клуб отлично действует в обороне, ни одного пропущенного гола за три матча. В свою очередь, в среднем за игру команда забивает по 1,6 гола, наносит 10 ударов по воротам и мало позволяет тревожить своего вратаря (5 ударов).

«Мариуполь» — «АЗ Алкмар»: примечательные факты и ориентировочные составы

Команды ещё ни разу не встречались между собой.

В прошлом сезоне в 12 из 20 выездных матчей «АЗ Алкмар» пропустил как минимум два гола.

Возможный состав «Мариуполя»: Худжамов, Быков, Яворский, Чоботенко, Кирюханцев, Федорчук, Вакула, Чурко, Мишнев, Чех, Фомин.

Возможный состав «АЗ Алкмар»: Бизот, Вейндал, Вюйтенс, Влар, Сугавара, Увеян, Копмейнерс, Стенгс, Мидтшо, Идрисси, Боаду.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Прогноз и ставки на матч «Мариуполь» — «АЗ Алкмар»

Команды проведут первый очный матч. В данный момент «АЗ Алкмар» находится в хорошем состоянии, но пока неизвестно, как тренерский штаб собирается компенсировать потерю Гуса Тила. «Мариуполь» постарается порадовать своих фанатов уверенной игрой. На предстоящий матч предлагаем рассмотреть следующие линии.

Тотал больше 2,5 с коэффициентом 2.14

Мариуполь — АЗ Алкмаар 8 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Оба клуба в национальных чемпионатах заняли 4-е место. «Мариуполь» открывает для себя еврокубковый сезон. «АЗ Алкмаар» уже прошёл одну стадию турнира, в которой выбил шведский «Хеккен».

О матче

Фаворитами первого матча являются игроки из Голландии. Победа гостей оценивается коэффициентом порядка 2,2. В успех хозяев букмекеры верят меньше, выставив кэф на их победу около 3,4. В прошлом сезоне украинский клуб завершил выступление в турнире именно на этой стадии. Поставить что в этот раз команда пройдёт дальше можно примерно за 3,7.

Статистика для ставок

В 3 из 4 матчах «Мариуполя» в ЛЕ в стартовые 45 минут забивалось не больше 1 мяча. У клуба из Нидерландов статистика точно такая же. Пари на то, что в 1-м тайме будет забито не более 1 гола можно заключить с кэфом в районе 1,4.

Подопечные Александра Бабича успешно проводят стартовые 45 минут. В 3 из 4 последних матчей в ЛЕ клуб не проигрывал 1-й тайм (1 победа и 2 ничьи). Из 6 последних матчей в ЛЕ команда из Алкмара лишь раз выиграла в 1-й сорокапятиминутке. Ставка «Мариуполь не проиграет» оценена коэффициентом примерно 1,4.

Сможет ли «Мариуполь» бросить вызов АЗ?

В четверг, 8 августа, в рамках первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы украинский «Мариуполь» примет на своем поле нидерландский АЗ. Начало поединка — в 20:00 мск. Прогноз на



В прошлом году команда также участвовала в Лиге Европы, но прошла только второй ее раунд. На следующей стадии клуб уступил путь «Бордо» с общим счетом 2:5.











АЗ



АЗ прошлый сезон чемпионата Голландии закончил на четвертом месте, уступив третьему «Фейеноорду» семь пунктов, и получил билет в Лигу Европы.





В межсезонье «Сырные фермеры» провели шесть контрольных встреч, в которых трижды выиграли и столько же раз проиграли. Среди викторий выделим победу над чемпионом Греции ПАОКом — 1:0.





Команда с приключениями прошла 2-й раунд квалификации Лиги Европы. Сыграв 0:0 на своем поле против шведского «Хакена», она разгромила его на выезде — 3:0.





После этого алкмаарцы успешно стартовали и в новом сезоне Эредивизии, не оставив шансов «Фортуне» в домашних стенах — 4:0.







Прогноз



Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,75, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,5, а ничья — в 3,75.









Рекомендуем ставить на то, что АЗ выиграет, и обе команды забьют за 3,9.





Прогноз редакции на матч Мариуполь — АЗ

На морском побережье, правда, отнюдь не в Мариуполе, а в Одессе состоится поединок между украинским клубом и “АЗ” из Алкмара. Представитель Донецкой области в Европу зашел всего третий раз. Еще в бытность “Ильичевцем” украинцы, пройдя “Бананц”, безропотно уступили дорогу “Аустрии”. А год назад подопечные Бабича удивили победой над “Юргорденом”, однако “Бордо” предсказуемо ничего не противопоставили. “АЗ-67” — безусловный фаворит, но не стоит забывать о его сложной истории взаимоотношений с украинскими клубами.

Ориентировочные составы на матч Мариуполь — АЗ:

“Мариуполь” (4-1-4-1): Худжамов — Кирюханцев, Чоботенко, Быков, Полегенько — Федорчук — Чурко, Чех, Мишнев, Вакула — Кащук

Не сыграют: Яворский, Фомин

“АЗ” (4-3-3): Бизут — Хатсидиакос, Влаар, Вюйтенс, Вейндал — Мидтшо, Класи, Коопмайнерс — Стенгс, Боаду, Идрисси

Не сыграют: —

Прогноз на матч Мариуполь — АЗ:

“Алкмар Занстрек”, попросту всем известный как “АЗ”, по меркам Нидерландов клуб — далеко не первой руки. Дважды был чемпионом, дважды становился вторым — пыль на фоне трех “китов”. Однако при этом в Европе “сырные фермеры” фестивалили регулярно и небезуспешно. В 81-м клуб добирался до финала Кубка УЕФА, затем, уже в новом веке, заходил в полуфинал. Впоследствии были еще три попадания в восьмерку сильнейших второго по рангу европейского клубного турнира. С украинцами пересекались регулярно: были победы над “Шахтером” и “Днепром”, затем поражения от “Динамо”, и на закуску — две ничьи с “Металлистом”.

При всех тренерских доблестях Бабича, не видим, за счет чего “Мариуполь”, серьезно обновившийся летом, сумеет зацепиться за очки. Прогнозируем победу гостей за коэффициент 2.10.