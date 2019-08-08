Прогноз Лудогорец — Нью-Сейнтс (08.08.19), ставки и коэффициенты

«Лудогорец» сделает запас прочности еще в первом матче?

Болгарский «Лудогорец» в первом поединке 3-го раунда квалификации Лиги Европы на своей арене 8 августа примет валлийский «Нью-Сейнтс». Начало игры — 20:30 по мск. Прогноз на







Перебравшись в Лигу Европы «орлы» прошли исландский «Валюр». В гостях они сыграли 1:1, проигрывая до 90-й минуты, дома разгромили своего оппонента 4:0 и прошли дальше.







«Нью-Сейнтс»



В отличии от своего предстоящего соперника, чемпион Уэльса смог выбить одного соперника в Лиге чемпионов.









На перовом этапе квалификации валлийцы преодолели барьер в лице косовского «Ферроникели», сыграв дома 2:2, а на выезде переиграв противника со счетом 1:0.









Во втором раунде отбора ЛЧ «Нью-Сейнтс» был бит датским «Копенгагеном», уступив ему в двух встречах с общим результатом 0:3.







Прогноз на «Лудогорец» — «Нью-Сейнтс»



«Лудогорец» будет реабилитироваться после неудачи в Лиге чемпионов и стремится пробиться в группу ЛЕ. Прогнозируем, что на своей арене болгары легко одолеют валлийцев, обыграв их в несколько мячей.





Прогноз редакции на матч Лудогорец — Нью-Сейнтс

Чемпион Болгарии “Лудогорец” перед стартом сезона возлагал большие надежды на попадание в Лигу чемпионов, но мечты оборвались уже на стадии первого раунда. Венгерский “Ференцварош”, который возглавляет Сергей Ребров, тому виной. Болгары отправились в Лигу Европы, где во втором этапе выбили из турнира исландский “Валюр” — 5:1 по сумме двух встреч. Теперь “Лудогорец” ожидает встреча с командой “Нью-Сейнтс, чемпионом Уэльса.

Ориентировочные составы на матч Лудогорец — Нью-Сейнтс:

"Лудогорец" (4-2-3-1): Илиев — Терзиев, Рафаэль, Недялков, Икоко — Битон, Горальски — Андрианантенайна, Интима, Кесеру — Тчибота

Не сыграют: —

"Нью-Сейнтс" (4-2-3-1): Харрисон — Марриотт, Спендер, Раутледж, Броббель — Эдвардс, Харрингтон — Редмонд, Эббе, Маллэн — Кислевич

Не сыграют: —

Прогноз на матч Лудогорец — Нью-Сейнтс:

Валлийцы тоже начинали свой путь в Лиге чемпионов и даже прошли один раунд, одолев косовский “Ферроникели” с общим счетом 3:2. Потом жребий свел “Нью-Сейнтс” с датским чемпионом “Копенгагеном”. Футбольные “карлики” достойно боролись, уступив команде Столе Сольбаккена 0:2 и 0:1.

“Лудогорец” уже провел в стартовавшем чемпионате четыре матча — три победы и одна ничья. “Нью-Сейнтс” — не ровня болгарскому чемпиону на сегодняшний день. Валлийцы могут зацепиться за положительный результат только при диком везении. Мы не верим в чудеса и ставим на победу хозяев с форой (-2) коэффициентом 1,72.

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Лудогорец — Нью-Сейнтс 8 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Победитель этого двухматчевого противостояния продолжит участие в 4-м квалификационном раунде Лиги, а проигравший завершит своё выступление в еврокубках.

О матче

В прошлой стадии «Лудогорец» встречался с исландским «Валюром» и смог переиграть оппонента по сумме двух встреч. Ранее болгарская команда заканчивала своё выступление в Лиге Европы как минимум после группового этапа. «Нью-Сейнтс» проиграл во 2-м отборочном раунде ЛЧ датскому «Копенгагену» в двухматчевом противостоянии. В прошлом году валлийский клуб завершил своё выступление в еврокубках именно на этой стадии, проиграв по сумме двух матчей «Мидтьюлланну». Фаворитом пары является «Лудогорец»: коэффициент на его проход в следующий этап близок к единице. Котировки на попадание «Нью-Сейнтс» в 4-й квалификационный раунд превышают 10. Поставить на победу «Лудогорца» в предстоящей игре можно с примерным коэффициентом 1,2. Успех «Нью-Сейнтс» в этой встрече оценен котировками больше, которые превышают 15.

Статистика для ставок

В 8 из 9 последних матчей в ЛЕ «Нью-Сейнтс» не проигрывал c разницей в 3 гола. В связи с этим закономерно ставить на гостей с форой (+2,5). Коэффициент на это событие в районе 1,6.

«Нью-Сейнтс» забивал в 8 из 9 последних матчах в ЛЕ, поэтому высока вероятность, что и эта встреча не станет исключением. Поставить на гол валлийцев в предстоящем матче можно примерно за 2,2.