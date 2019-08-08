«ЦСКА София» — «Заря». 08.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч ЦСКА София — Заря Луганск

Луганская “Заря” в третьем квалификационном раунде Лиги Европы встретится с ЦСКА из Софии. Украинская команда стартовала со второго этапа, обыграв черногорскую “Будучность” — 4:1 за два матча. Армейцы также выбили из турнира черногорскую команду, в первом раунде одолев “Титоград”, затем болгары в серии пенальти победили хорватский “Осиек”. Отметим, что возглавляет “Зарю” Виктор Скрипник, тренировавший несколько лет немецкий “Вердер”.

Ориентировочные составы на матч ЦСКА София — Заря:

ЦСКА (3-5-1-1): Черняускас — Бодуров, Томаш, Занев — Телес, Альбентоса, Малинов, Бикель, Родригес — Сове — Фаббрини

Не сыграют: —

"Заря" (4-4-1-1): Махарадзе — Абу Ханна, Тымчик, Вернидуб, Чеберко — Леднев, Хомченовский, Кочергин, Громов — Иванисеня — Лунёв

Не сыграют: —

Прогноз на матч ЦСКА София — Заря:

И ЦСКА, и “Заря” недавно стартовали в национальных чемпионатах. Армейцы дважды выиграли, еще по разу проиграв и сыграв вничью. “Заря” же обыграла “Ворсклу” и скатала мировую во встрече против “Днепра”.

Эксперты отмечают, что нынешние кондиции ЦСКА отличаются от тех, что были при первых матчах в сезоне. На старте июля армейцы отгружали соперникам по 3-4 мяча, а последние игры каждый гол дается с огромным трудом. Грамотно обученная “Заря” не позволит “разгореться пожару” у своих ворот, а значит, не стоит ожидать много голов. Наш прогноз — тотал меньше 2,5 с коэффициентом 1,64.

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ЦСКА София — Заря Луганск. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (08.08.2019)

ЦСКА София — Заря Луганск. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (08.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы ЦСКА София — Заря Луганск состоится в четверг 8 августа в 20:30 (МСК) на стадионе Васил Левски. В этой паре букмекеры отдают предпочтение Заре, но в отдельно взятом первом поединке в Софии шансы соперников примерно равны, а ничья — самый популярный прогноз.

ЦСКА готовится к этому матчу после домашней победы над Ботевом из Врацы в чемпионате Болгарии со счетом 1:0. Это был его восьмой официальный поединок с начала сезона и четвертая победа при двух ничейных результатах и паре поражений. В Лиге Европы ЦСКА играет во второй раз подряд. В прошлом сезоне он уступил в третьем отборочном раунде Копенгагену — два поражения с одинаковым счетом 1:2. В этом футбольном году «Армейцы» стартовали с первого отборочного раунда и сначала обыграли по сумме двух встреч Титоград (победа 4:0 дома и ничья 0:0 на выезде), а затем победив по пенальти Осиек (оба матча противостояния завершились со счетом 1:0 в пользу команды, игравшей дома). За 15 последних матчей в Лиге Европы ЦСКА потерпел только четыре поражения, но и победил он всего пять раз, а в шести случаях играл вничью. На своем поле софийский клуб выиграл четыре из пяти предыдущих матчей в Лиге Европы и в каждом победном поединке оставлял свои ворота в неприкосновенности. Из восьми предыдущих матчей у себя дома во втором по значимости Еврокубке он проиграл только один.

Заря в выходные сыграла вничью 1:1 с Днепром-1 в чемпионате Украины. Перед этим она выиграла все три официальных матча сезона с общим счетом 5:1. В Лиге Европы Заря играет с 2014 года, не пропустив с тех пор ни одного розыгрыша турнира. В прошлом сезоне она вылетела в шаге от попадания в групповой турнир, уступив по сумме двух встреч Лейпцигу — ничья 0:0 дома и поражение 2:3 в гостях. В этом сезоне луганский клуб стартовал с двух побед над Будучностью — 3:1 в гостях и 1:0 дома. До этого Заря не выигрывала в Лиге Европы семь матчей кряду, три раза сыграв вничью и четыре раза проиграв. На выезде она проиграла семь из десяти предыдущих матчей Лиги Европы, победив только два раза. Причем в половине поединков отрезка Заря не забивала ни одного гола. На фоне такой статистики аналитики сайта прогнозируют победу ЦСКА в предстоящей игре. Выгодной окажется ставка на выигрыш болгарского клуба с нулевой форой.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч ЦСКА София — Заря Луганск:

Победа ЦСКА — 2.64, ничья — 3.27, победа Зари — 2.68.

ЦСКА София — Заря Луганск. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа):

Победа ЦСКА с форой (0). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.50). На втором месте по популярности победа Зари 1:0 (коэффициент 6.50). Ставки на выигрыш ЦСКА с форой (0) принимаются с коэффициентом 1.93.

ЦСКА София — Заря 8 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Победитель этого двухматчевого противостояния продолжит участие в 4-м квалификационном раунде Лиги Европы и сыграет с победителем пары «Люцерн» — «Эспаньол», а проигравший завершит своё выступление в еврокубках.

О матче

В минувшей стадии софийский ЦСКА переиграл по сумме двух встреч хорватский «Осиек». Таким образом, болгарская команда второй год подряд будет играть в 3-м отборочном раунде. Отметим, что в прошлом сезоне ЦСКА София не смог пройти дальше, проиграв «Копенгагену». «Заря» же в двухматчевом противостоянии переиграла черногорскую «Будучност». Украинская команда ещё ни разу не завершала своё выступление в Лиге Европы ниже 4-го квалификационного раунда. Коэффициент на проход «Зари» в следующий этап около 1,5. Попадание ЦСКА София в 4-й раунд менее вероятно: котировки на данное событие расположились в районе 2,6. Наиболее вероятный исход первой встречи – победа болгарской команды. Поставить на софийский ЦСКА можно почти за 2,4. Триумф «Зари» букмекеры оценивают котировками в районе 3,1.

Статистика для ставок

ЦСКА София непобедим в 7 из 8 последних матчей в Лиге Европы. Таким образом, высока вероятность, что болгарская команда не проиграет при своих болельщиках и в этот раз. Взять непроигрыш хозяев букмекеры предлагают с примерным коэффициентом 1,4.

«Заря» ни разу не завершала своё выступление в Лиге Европы ниже 4-го квалификационного раунда. Букмекеры не просто так считают украинскую команду фаворитом пары и предлагают поставить на их проход в районе 1,5.

ЦСКА София — Заря 08.08.2019

ЦСКА София — Заря 08.08.2019

07.08.2019 27 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на первый матч полуфинала квалификации Лиги Европы, в котором между собой сыграют Софийский ЦСКА и Украинская Заря. Эта встреча пройдет в Софии на стадионе «Васил Левски» в предстоящий четверг. Начало матча назначено на 20:30 по московскому времени.

П1 (2.37) Х (3.20) П2 (3.17) ЦСКА София Заря Лига Европы. Квалификационный раунд. Полуфиналы. Первый матч «Васил Левски». София 08.08.2019 20:30



Ориентировочные составы на матч ЦСКА София — Заря

ЦСКА София : ЦСКА София: Герняускас; Бодуров, Альбентоса, Томас; Занев, Бикель, Родригес, Малинов, Джеферсон; Фаббрини, Соу. Заря : Заря: Шевченко; Тимчук, Литвин, Чеберко, Михайличенко; Силас, Чайковский, Караваев, Лунёв, Хомченковский; Будковский.



История личных встреч

История личных встреч между Софийским ЦСКА и Зарёй не знает ни одного поединка. Предстоящий матч станет первым в данном противостоянии.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Софийский ЦСКА остановился в шаге от чемпионства в Болгарии в прошлом сезоне. От заветного первого места его отделило лишь одно очко. Из-за этого «армейцам» пришлось начинать свой еврокубковый путь в новом сезоне с первого раунда квалификации Лиги Европы. Но ЦСКА успешно прошел Черногорский Титоград со счетом 4:0 по сумме двух встреч, а затем и Хорватский Осиек, обыграв его лишь в серии пенальти. Вот только, впереди у Болгарского клуба еще более опасный соперник, на которого может банально не хватить сил.

Заря, в свою очередь, стартовала в еврокубковом сезоне с прошлого этапа, на котором ей противостоял Черногорский клуб Будучность из Подгорицы. Украинцам удалось решить все вопросы еще в первой игре на выезде, которая закончилась со счетом 3:1 в пользу Зари. Причём, было видно, что Заря играет с большим запасом. ЦСКА София имеет гораздо меньше еврокубкового опыта в последние годы, чем та же Заря. Проблем в этом противостоянии у гостей возникнуть не должно.

Прогноз: Заре по силам выиграть гостевой матч. Но вряд ли он будет слишком результативным.

Интересные факты перед матчем

Заря проиграла только в 1 из 6 последних гостевых поединков. В 2019 году ЦСКА София уступил только в одной игре на своем поле.

Рекомендованные ставки на матч

По итогу прогноза можно сказать, что надежными ставками на матч ЦСКА София — Заря будут:

Получи 100$ для ставки Получить ЦСКА София — Заря Ставка: Непроигрыш Зари (Х2) Коэфф: 1.60 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить ЦСКА София — Заря Ставка: Тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5) Коэфф: 1.62 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)



У кого прервется беспроигрышная серия?

ЦСКА София

В четверг, 8 августа, в рамках первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы болгарский ЦСКА София примет на своем поле украинскую «Зарю». Начало поединка — в 20:30 мск. Прогноз на



Софийский ЦСКА в прошлом сезоне стал вице-чемпионом Болгарии, пропустив вперед только «Лудогорец».





В первом квалификационном раунде Лиги Европы ЦСКА разгромил «Титоград» (4:0) в первом матче, после чего отстоял нулевую ничью в ответном поединке.









Во втором раунде против «Осиека» пришлось посложнее, поскольку после домашней победы 1:0 в гостях последовало поражение с аналогичным счетом, но в итоге коллектив прошел дальше по итогам серии пенальти.









Начало нового сезона в национальном первенстве не заладилось, поскольку в первых двух турах команда взяла один балл. И все же, в двух последующих матчах ей удалось взять максимум очков.





Вот уже четыре поединка кряду «Армейцы» не знают ничьих и поражений.







«Заря»



В рамках подготовки к новому сезону, украинская команда провела шесть товарищеских встреч, в которых дважды сумела одержать победу, ещё два поединка свести к ничейному исходу и в двух потерпеть поражения.





«Заря» достаточно хорошо усилилась в летнее трансферное окно. К команде примкнули Владлен Юрченко из датского «Вайле», Лазио из бразильского «Итапемерина», Йоэль Абу-Ханн из немецкого «Магдебурга» и хавбек Богдан Михайличенко из киевского «Динамо».





Для хозяев уже успел стартовать чемпионат Украины. В первом туре луганчане на выезде минимально одолели «Ворсклу» (1:0), а во втором разошлись миром с «Днепром-1» (1:1).





Во втором раунде квалификации Лиги Европы коллектив прошел черногорскую «Будучность» с общим счетом 4:1. Дружина Виктора Скрипника не знает поражений шесть поединков кряду.







Прогноз



Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,2, тогда как успех гостей и ничья оцениваются в 3,1.









Рекомендуем ставить на то, что ЦСКА выиграет, и обе команды забьют за 5,0.