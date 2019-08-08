Прогноз редакции на матч Локомотив Пловдив — Страсбур

Прогноз, ставки и коэффициенты Локомотив Пловдив — Страсбур (08.08.19)

Локомотив Пловдив — Страсбур. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (08.08.2019)

Локомотив Пловдив — Страсбур. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (08.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Локомотив Пловдив — Страсбур состоится в четверг 8 августа в 20:30 (МСК) на стадионе Локомотив. Фаворитом в этой игре является Страсбур, шансы которого победить букмекеры оценивают примерно в 50%. Он впервые играет в Лиге Европы — до этого французский клуб не появлялся на международной арене с 2006 года, когда дошел до 1/8 финала Кубка УЕФА и уступил Базелю. В этом году он стартовал со второго отборочного раунда Лиги Европы и прошел Маккаби из Хайфы — победа 3:1 дома и поражение 1:2 на выезде. Кстати, в обоих случаях счет открывала команда, игравшая в гостях.

Локомотив готовится к этой игре после домашней ничьей с Лудогорцем в чемпионате Болгарии 1:1. После серии из трех побед он не выиграл во второй раз кряду. В Лиге Европы пловдивский клуб играет во второй раз. Его дебют в этом турнире состоялся в 2012 году, когда он уступил по сумме двух встреч Витессу — ничья 4:4 дома и поражение 1:3 на выезде. В этом сезоне Локомотив стартовал с победы над трнавским Спартаком — дома болгарская команда выиграла 2:0, а на выезде уступила 1:3. Специалисты сайта считают, что предстоящий матч между Локомотивом и Страсбуром победителя не выявит и завершится вничью. При этом выгодной будет ставка на выигрыш хозяев с форой (+0.5). Вероятнее всего, забивать будут обе команды, так что перед ответной встречей в этом случае гораздо больше шансов на выход в следующий раунд будет у Страсбура.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Локомотив Пловдив — Страсбур:

Победа Локомотива — 4.18, ничья — 3.39, победа Страсбура — 1.91.

Локомотив Пловдив — Страсбур. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа):

Победа Локомотива с форой (+0.5). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.80). На втором месте по популярности победа Страсбура 1:0 (коэффициент 6.50). Ставки на победу Локомотива с форой (+0.5) предлагается делать с коэффициентом 2.01.

Прогноз редакции на матч Локомотив Пловдив — Страсбур

Победитель Кубка французской лиги “Страсбур” в третьем раунде квалификации Лиги Европы встретится с “Локомотивом” из Пловдива. Французы на втором этапе по сумме двух встреч оказались сильнее “Маккаби” Хайфа — 4:3. Болгарская команда за счет гостевого гола выбила из турнира “Спартак” из Трнавы — 3:3. “Локомотив”, в отличие от “Страсбура”, уже стартовал в национальном чемпионате, одержав две победы, еще в двух матчах были ничья и поражение.

Ориентировочные составы на матч Локомотив Пловдив — Страсбур:

"Локомотив" (3-4-1-2): Луков — Томашевич, Петрович, Изе — Малембана, Цветанов, Витанов, Д.Илиев — Ожболт — Аралица, Карагарен

Не сыграют: —

"Страсбур" (5-3-2): Камара — Коне, Кароле, Симакан, Митрович, Джику — Фофана, Мартен, Томассон — Льенар, Ажорк

Не сыграют: —

Прогноз на матч Локомотив Пловдив — Страсбур:

В новом сезоне болгары еще не уступали на своем поле, но соперников уровня “Страсбура” у них не было. Правда, в минувшие выходные к ним в гости заезжал “Лудогорец”, действующий чемпион страны. Команды оказались абсолютно равными по уровню и завоевали по заслуженному одному баллу в копилку.

В ответной игре с “Маккаби” футболистам “Страсбура” хватило сил на все 90 минут встречи, функциональное состояние французов улучшается от матча к матча. Но все же мы считаем, что при поддержке своих болельщиков “Локомотив” навяжет борьбу куда более именитому сопернику. Наш прогноз — 1X с коэффициентом 1,87.

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«Страсбур» не проиграет в Болгарии

В рамках третьего раунда квалификации Лиги Европы «Локомотив» Пловдив будет принимать французский «Страсбур». Встреча пройдет на стадионе «Локомотив». Начало — в 20:30 мск. Прогноз на



Игровой практики у клуба из Пловдива хватает. Сезон в Болгарии стартовал 3 июля. В матче за Суперкубок «Локомотив» проиграл «Лудогорцу» (0:2).









Кроме того, команда провела уже четыре матча в рамках чемпионата Болгарии. После поражения от «Черно море» в стартовом туре (1:3) «Локомотив» обыграл «Славию» (3:2), разгромил «Ботев» (4:1), а 4 августа сыграл вничью с «Лудогорцем» (1:1).





В турнирной таблице чемпионата Болгарии команда пока располагается на пятом месте.







«Страсбур»



Что касается «Страсбура», то французский клуб пробился в Лигу Европы благодаря победе в Кубке французской лиги. В то же время в чемпионате команда финишировала лишь на одиннадцатой позиции.





В отличие от «Локомотива», «Страсбур» еще не проводил матчей в чемпионате Франции, который стартует 11 августа. И практика команды в официальных играх пока ограничивается только двумя поединками в квалификации Лиги Европы.





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В рамках второго раунда отбора «Страсбур» сумел пройти израильский «Маккаби» из Хайфы. После домашней победы со счетом 3:1 французский клуб на выезде уступил 1:2, чего оказалось достаточно для выхода в следующий этап.





Стоит отметить, что команда демонстрировала отличную форму в товарищеских играх, одержав три победы подряд (над «Цюрихом», «Стандардом» и «Тулузой»).







Прогноз



На победу хозяев поля в этом матче букмекеры дают коэффициент 6,00, на ничейный результат — 3,82, а на победу гостей — 1,61.









Наш прогноз на матч — победа «Страсбура» в один мяч или ничья с коэффициентом 1,81.



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О турнире

Победитель этого двухматчевого противостояния продолжит участие в 4-м квалификационном раунде Лиги Европы и сыграет с победителем пары «Вадуц» — «Айнтрахт», а проигравший завершит своё выступление в еврокубках.

О матче

В минувшей стадии «Локомотив» Пловдив оказался сильнее «Спартака» Трнава по сумме двух встреч и первый раз в своей истории вышел в 3-й квалификационный раунд ЛЕ. «Страсбур» в свою очередь переиграл в двухматчевом противостоянии «Маккаби» из Хайфы. Фаворитом этой пары является клуб из Франции: его проход в следующий этап оценен примерным коэффициентом 1,2. Котировки на попадание «Локомотива» Пловдив в 4-й раунд квалификации расположились в районе 5. Первая встреча состоится в Болгарии, но несмотря на это хозяева закономерные аутсайдеры матча: поставить на победу «Локомотива» Пловдив можно почти за 4,8. Успех гостей букмекеры оценили коэффициентом около 1,7.

Статистика для ставок

В 6 последних матчах «Локомотива» Пловдив в ЛЕ было забито минимум 3 гола 5 раз. Больше 2 голов было забито и в 3 последних играх «Страсбура» в ЛЕ. В связи с этим, логично ждать минимум 3 мяча и в предстоящем матче, а поставить на это событие можно с примерным коэффициентом 2,2.

Точно такую же проходимость в матчах команд имеет ставка «Обе забьют – да». Ожидаемый «верховой» тотал матча предполагает и обмен голами. Букмекеры оценили проход этого события коэффициентом в районе 2.