Прогноз Мидтьюлланн — Рейнджерс (08.08.19), ставки и коэффициенты

Мидтьюлланн — Рейнджерс 8 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Победитель этого двухматчевого противостояния продолжит участие в 4-м квалификационном раунде Лиги и сыграет с победителем пары «Легия» — «Атромитос», а проигравший завершит своё выступление в еврокубках.

О матче

Победа в прошлом сезоне в Кубке Дании позволила «Мидтьюлланну» начать свою еврокубковую кампанию с 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Отметим, что в 6 последних розыгрышах еврокубка датская команда не завершала турнир ниже 4-го квалификационного раунда. «Рейнджерс» в прошлой стадии оказались сильнее люксембургского «Прогреса», годом ранее шотландцам удалось дойти до группового этапа ЛЕ. Фаворитом пары является «Рейнджерс»: коэффициент на попадание шотландского клуба в следующий раунд в районе 1,6, против 2,5 на «Мидтьюлланн». А вот отдать предпочтение одной из команд в первой игре букмекеры не могут: котировки на исход в пользу одних и других почти одинаковы, они располагаются около 1,9.

Статистика для ставок

«Мидтьюлланн» не проигрывал в 5 из 6 последних домашних матчей в ЛЕ. «Рейнджерс» же не выиграл в 6 из 7 последних выездных матчей в ЛЕ. В связи с этим закономерно сделать ставку на непроигрыш хозяев в предстоящей игре с коэффициентом в районе 1,4.

В 6 последних матчах «Рейнджерс» в ЛЕ проходила ставка «Обе забьют – нет». Это событие имеет неплохие шансы на проход и в этой игре. Поставить на то, что командам не удастся обменяться забитыми голами, можно с примерным коэффициентом 1,9.

Приблизится ли «Рейнджерс» к групповому этапу Лиги Европы?

«Мидтьюлланн»

В рамках третьего раунда квалификации Лиги Европы датский «Мидтьюлланн» примет у себя в Хернинге шотландский «Рейнджерс». Матч состоится на «МСХ Арене». Старт встречи намечен на 21:00 по мск. Прогноз на



Клуб регулярно выступает в еврокубках, начиная с 2001 года, и с тех пор он пропустил всего три розыгрыша. Однако на групповую стадию датчанам удавалось прорваться только один раз, а было это в 2015 году.





В нынешнем сезоне для хозяев это будет дебютный поединок в еврокубках. До этого они мощно начали во внутреннем чемпионате, одержав четыре победы в четырех турах. И если предсезонка у клуба оказалась не слишком многообещающей (одна победа и 2 поражения), то в официальных встречах «Мидтьюлланн» показал себя хорошо.









Календарь и таблица Лиги Европы





«Волки» начали с победы над «Эсбьергом» (0:1). После этого они выиграли у «Норшелланна» 2:1. Следом пошли успехи в матчах с «Орхусом» (0:1) и «Ольборгом» (1:0). Так что с обороной сейчас у коллектива все в порядке — пропущено лишь один мяч в 4 официальных встречах.





Можно также добавить, что «черные» выиграли 8 из 12 последних поединков в Лиге Европы. В прошлом сезоне команда «споткнулась» на «Мальме» в финальном раунде квалификации турнира.







«Рейнджерс»



Официальные мачте «Рейнджерс» начал чуть раньше — 9 августа. Тогда подопечные Стивена Джеррарда выиграли 0:4 у «Сент-Джозефс» в рамках ЛЕ. Ответный матч завершился более крупной победой со счетом 6:0.









В прошлом раунде команда встречалась с клубом «Прогрес Нидеркорн» — 2:0 дома и нулевая мировая на выезде.





После ничьи в Люксембурге, «светло-синие» стартовали в шотландской Премьер-лиге. В первом туре «Джерс» выиграли у «Килмарнока» со счетом 1:2.









В заявке на матч у гостей будет недоставать трех хороших футболистов. Джон Фланаган, Грэм Дорранс и Джейми Мерфи будут отсутствовать по причине травмы.







Прогноз



По коэффициентам небольшой перевес у датчан. На них дают 2.65, тогда как вероятность победы «Рейнджерс» оценивают коэффом 2.85. Ничья сопровождается коэффициентом 3.15.





Командам явно предстоит непростой матч. Игра может получиться закрытой. Вполне вероятно, что гости будут владеть мячом чаще — они это делали во всех 5 официальных играх нового сезона в отличие от соперника. И, возможно, для «плюшевых мишек» это выльется в некоторое преимущество.









Шотландский коллектив более ровно провел предсезонную подготовку и до сих пор демонстрирует стабильный результат. Рекомендуемая ставка — победа «Рейнджерс» в один мяч или ничья с коэффициентом 1.93.