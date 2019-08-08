Прогноз Вадуц — Айнтрахт (08.08.19), ставки и коэффициенты

«Вадуц» – «Айнтрахт». 08.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Лига Европы УЕФА. 3-й квалификационный раунд.

«Вадуц» – «Айнтрахт»

Вадуц. Стадион: «Райнпарк». 08.08.2019. 21:30 (МСК)

«Айнтрахт» продолжает свой путь в групповую стадию Лиги Европы. На пути у «Айнтрахта» встанет «Вадуц» из Лихтенштейна, выступающий в швейцарской Челлендж-Лиге, второй по силе швейцарской лиге. Заметит ли «Айнтрахт» сопротивление со стороны «Вадуца»? Мы полагаем, что несмотря на потерю ряда ключевых игроков в это трансферное окно, «Айнтрахт» без проблем пройдет «Вадуц».

Форма «Вадуца»

«Вадуц» является середняком в швейцарской Челлендж-Лиге. А как же он попал в ЛЕ, спросите вы. Взял очередной кубок Лихтенштейна, который оказался 47-м по счету. «Вадуц», как обычно, начал свою еврокампанию с 1-го квалификационного раунда. Сначала «Вадуцу» противостоял исландский «Брейдаблик», с которым «Вадуцу» пришлось попотеть, что вылилось в общий счет 2:1 (0:0, 2:1). В следующем раунде «Вадуцу» противостоял венгерский «МОЛ Види», с которым противостояние завершилось с тем же счетом 2:1, только с той разницей, что в гостях «Вадуц» проиграл 0:1, а дома сумел победить в основное время со счетом 1:0, а затем и дожал в дополнительное время, забив еще 1 мяч. «Вадуц» обязательно постарается сделать все возможное и невозможное, но «Айнтрахт» – это космос на фоне скромного клуба из Лихтенштейна.

Форма «Айнтрахта»

«Айнтрахт» стартовал в Лиге Европы со 2-го квалификационного раунда, где «орлам» противостояла эстонская «Флора», которую обыграли полурезервным составом с общим счетом 4:2 (2:1, 2:1). Очевидно «Айнтрахт» бережет силы перед началом нового сезона в Бундеслиге. Причем в эти выходные «Айнтрахту» предстоит играть в Кубке Германии против представителя 3-й лиги Германии «Вальдхофа», а затем ответный матч против «Вадуца» во Франкфурте. «Айнтрахт» имеет солидные ресурсы чтобы выйти в групповую стадию с запасом. Поэтому не удивляйтесь, если «Айнтрахт» пройдет в следующий раунд с минимальным преимуществом.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы

Несмотря на уход Аллера и Йовича, у «Айнтрахта» есть игроки, которые могут отличиться забитым мячом. Поэтому в победе «Айнтрахта» не стоит сомневаться. Букмекеры дают за победу «орлов» коэффициент 1,32.

«Айнтрахту» важен не столько сам счёт, сколько сам факт выхода в следующий раунд. Поэтому «Айнтрахт» не та команда, которая не станет откладывать дело в долгий ящик. Поэтому ждём победы «Айнтрахта» с минимальным преимуществом. Таким образом мы подобрали для вас следующие ставки – плюсовая фора хозяев в 1,5 мяча за 2,02 от БК «Марафон» и победа гостей разницей в 1-2 гола от БК «Мелбет» за 2,18.

«Марафон» — обладатель премии BR Awards 2019 «Самый надежный букмекер».

Также учитывая тот факт, что сезон в Бундеслиге ещё не начался и «Айнтрахт» халтурит в обороне, рекомендуем присмотреться к ставке «обе забьют – да» за 1,82 от БК «Бетсити».

«Бетсити» — обладатель премии BR Awards 2019 «Лучший клиентский сервис».

Коэффициент

Ставка

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Коэффициент

2,18

Ставка

П2 с преимуществом в 1-2 голов – да

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Будет ли разгром в Лихтенштейне?

В четверг, 8 августа, «Вадуц» на своем поле примет «Айнтрахт» Франкфурт в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, которая пройдет в Вадуце, начнется в 21:30 по московскому времени. Прогноз на



В Челлендж-лиге же, которая является вторым дивизионом Швейцарии, подопечные Марио Фрика заняли 6-е место из 10-ти.









В новой кампании они добыли четыре очка в трех стартовых турах, а предыдущих восьми матчах всех турниров одержали четыре победы.







«Айнтрахт» Ф



«Айнтрахт» в летнее трансферное окно продал в мадридский «Реал» за 60 миллионов евро сербского форварда Луку Йовича. В минувшем сезоне он помог дойти «Орлам» до полуфинала Лиги Европы.





На этой стадии франкфуртцы только по пенальти уступили будущему победителю турнира лондонскому «Челси» (оба матча закончились по 1:1).





В чемпионате Германии в прошлом сезоне франкфуртцы долгое время шли в зоне Лиги чемпионов, но не выдержав игр на два фронта в итоге скатились до седьмой строки.





Подопечные Ади Хюттера успели провести только два официальных матча в новом сезоне, одолев на выезде «Флору» в первом поединке со счетом 2:1.





В ответной игре они переиграли эстонского соперника с аналогичным результатом.







Прогноз



Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,28, тогда как успех хозяев поля оценивается в 9,5, а ничья — в 5,8.









Рекомендуем ставить на тотал больше 3,5 голов за 2,5.





Вадуц — Айнтрахт Франкфурт. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (08.08.2019)

Вадуц — Айнтрахт Франкфурт. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (08.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Вадуц — Айнтрахт Франкфурт состоится в четверг 8 августа в 21:30 (МСК) на стадионе Рейнпарк. В этом противостоянии букмекеры ставят на уверенную победу Айнтрахта. В том числе в отдельно взятом первом поединке его шансы добиться положительного результата примерно в пять с половиной раз выше, чем шансы победить у Вадуца. Во второй раз подряд играет в Лиге Европы. В прошлом сезоне он дошел до полуфинала и только в серии послематчевых пенальти уступил Челси, дважды сыграв с ним вничью 1:1. В том футбольном году представитель немецкой Бундеслиги стартовал со второго отборочного раунда и оказался сильнее эстонской Флоры — две победы с одинаковым счетом 2:1. За 20 последних матчей в Лиге Европы Айнтрахт проиграл в основное время лишь раз и одержал 13 побед. В гостях он выиграл шесть из десяти предыдущих матчей турнира, уступив один раз и трижды сыграв вничью. Кстати, Айнтрахт забивал в каждом из 13 гостевых матчей в Лиге Европы, в том числе в десяти случаях не менее двух голов.

Вадуц в воскресенье в чемпионате второго дивизиона Швейцарии сыграл вничью 3:3 в гостях у Лозанны. В третий раз подряд ему удалось избежать поражения — перед этим он выиграл два кряду поединка. В Лиге Европы Вадуц играет каждый сезон как бессменный победитель Кубка Лихтенштейна. В прошлом году он остановился во втором отборочном раунде, уступив Жальгирису. А в этом сезоне стартовал с первого квалификационного раунда и сначала прошел Брейдаблик (ничья 0:0 на выезде и победа 2:1 дома), а затем Фехервар (поражение 0:1 в гостях и победа в дополнительное время 2:0 на своем поле). За десять последних матчей в Лиге Европы Вадуц потерпел пять поражений и одержал три победы. На своем поле он играет лучше и уступил лишь раз за 15 предыдущих встреч, выиграв девять раз. Тем не менее, как считают эксперты сайта , добиться положительного результата в противостоянии с Айнтрахтом ему не удастся и первый матч Вадуц проиграет. При этом результативность игры должна быть высокой, так что пройдет ставка на тотал больше 2,5 голов.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Вадуц — Айнтрахт Франкфурт:

Победа Вадуца — 7.94, ничья — 4.75, победа Айнтрахта — 1.39.

Вадуц — Айнтрахт Франкфурт. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа):

Победа Айнтрахта; тотал больше 2,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Айнтрахта со счетом 2:0 или 1:0 (коэффициенты 6.00 и 7.50 соответственно). Ставки на тотал больше 2,5 голов принимаются с котировкой 1.54.

Вадуц

Вадуц — коллектив, представляющий Лихтенштейн. Да, совсем не футбольная страна, однако в прошлом раунде Вадуц смог пройти МОЛ Види, венгерский коллектив, который мало того что мастеровит, так еще и достаточно опытен. Причем обеспечить себе проход удалось Вадуцу именно на своем поле. Понятное дело, что пройти дальше будет очень сложно, все-таки в соперниках полуфиналист Лиги Европы прошлого сезона, проигравший в 1/2 Челси в серии пенальти, но вот побороться на своем поле Вадуц вполне может. К тому же, внутреннее первенство у хозяев уже началось, так что тонус есть, а вот у соперника нет. Думается мне, что разгромно Вадуц на своем поле не проиграет, все-таки домашние матчи коллектив проводит очень неплохо…

Айнтрахт Франкфурт

Франкфуртская команда провела прошедший сезон очень сильно — Айнтрахт закончил первенство на 7-ой строчке в турнирной таблице, сыграл в полуфинале Лиги Европы, лишь по случайности уступив там Челси. Однако, в этом межсезонье команду покинули некоторые лидеры, больше всего, уверен, скажутся потери Аллера и Йовича. В этом сезоне немецкому коллективу вряд ли удастся показать столь же высокие результаты, все-таки без лидеров будет тяжеловато держать уровень. В прошлом раунде Айнтрахт в гостевом матче с Флорой шел столь же очевидным фаворитом, победил, но всего лишь в один мяч, что, конечно, не столь устрашающе. Думаю, что и в этом поединке у гостей могут возникнуть некоторые проблемы…

Прогноз

Думается мне, что в этом матче стоит поставить на хозяев. Решение лишь на первый взгляд кажется абсурдным, но Айнтрахт потерял двух ключевых футболистов, уровень у команды сейчас пониже. Думаю, что в этом матче хозяева разгромно не проиграют. Победа хозяев с форой +2!

Вадуц — Айнтрахт 8 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

«Вадуц» является обладателем Кубка страны. Клуб из Лихтенштейна мировой рекордсмен по количеству побед в национальном кубке (47 раз). Хозяева этой встречи прошли уже две стадии текущего турнира. «Айнтрахт» занял 7-е место в чемпионате. Благодаря тому, что в финале Кубка Германии играли две команды, уже обеспечившие себе участие в еврокубках, клуб из Франкфурта попал во 2-й отборочный раунд ЛЕ, где прошёл эстонскую «Флору».

О матче

Коллектив Марио Фрика считается аутсайдером этой пары, поставить на их победу в матче можно примерно за 7,9. Котировки на проход «Вадуца» дальше находятся в районе 8,9. Стоит заметить, что команда впервые за последние 4 года добралась до этого раунда. Шансы на победу гостей оценены кэфом порядка 1,4.

Статистика для ставок

В 4 последних домашних матчах в ЛЕ «Вадуц» всегда забивал. Немцы в ЛЕ пропускают в 3 выездных играх кряду. Гол хозяев можно заиграть примерно за 1,6.

В 3 из 4 последних играх в ЛЕ клуб из Лихтенштейна заканчивал 1-й тайм вничью. У подопечных Ади Хюттера статистика точно такая же. Пари на ничью в 1-м тайме этой встречи оценено коэффициентом около 2,6.