«Сараево» — «БАТЭ». 08.08.19. Прогноз и ставки на матч

Сараево — БАТЭ. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (08.08.2019)

Сараево — БАТЭ. Прогноз, ставки на матч квалификации (08.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Сараево — БАТЭ состоится в четверг 8 августа в 20:45 (МСК) на стадионе Билино Поле. В этом противостоянии букмекеры считают фаворитом БАТЭ. А в отдельно взятом первом поединке ставят на ничью, которая в большей степени должна устроить гостей. БАТЭ в минувшие выходные разгромил в Кубке Беларуси Торпедо-СКА со счетом 8:1. Это была его восьмая победа за 11 последних официальных поединков при двух ничейных результатах и одном поражении. На международной арене в этом сезоне БАТЭ начинал свой путь в Лиге чемпионов и там он прошел Пяст, но проиграл по сумме двух встреч Русенборгу. В Лиге Европы в прошлом сезоне борисовскому клубу удалось добраться до 1/16 финала, где он уступил Арсеналу — после домашней победы со счетом 1:0 на выезде БАТЭ был разгромлен 0:3. Сейчас продолжается его безничейная серия в турнире, насчитывающая девять матчей — четыре победы и пять поражений. В то же время из 12 предыдущих поединков на чужом поле в Лиге Европы БАТЭ выиграл всего три и проиграл семь раз, а в двух других встречах играл вничью. В половине матчей отрезка ему не удавалось забить ни одного мяча.

Сараево в субботу выиграл с крупным счетом 3:0 у Слободы в чемпионате Боснии и Герцеговины. В третий раз подряд он не только не проиграл, но и не пропустил ни одного мяча. Как и БАТЭ, Сараево начинал сезон в Лиге чемпионов и проиграл первому же сопернику — Селтику дома 1:3 и в гостях 1:2. В Лиге Европы в прошлом сезоне он вылетел во втором отборочном раунде, проиграв по сумме двух встреч Аталанте. Причем в Италии Сараево сыграл вничью 2:2, а дома был буквально уничтожен — 0:8. За восемь последних матчей в Лиге Европы Сараево одержал три победы и проиграл четыре раза, а еще в одном поединке сыграл вничью. На своем поле он выиграл всего два из семи предыдущих матчей турнира, проиграв четыре раза. Несмотря на такую статистику, эксперты сайта считают, что он может обыграть БАТЭ в домашней игре, так что пройдет ставка на выигрыш хозяев поля с нулевой форой.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Сараево — БАТЭ:

Победа Сараево — 2.70, ничья — 3.23, победа БАТЭ — 2.65.

Сараево — БАТЭ. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа):

Победа Сараево с форой (0). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.50). На втором месте по популярности победа Сараево 1:0 (коэффициент 7.00). Ставки на выигрыш Сараево с форой (0) принимаются с котировкой 1.96.

Как БАТЭ начнет свой путь в Лиге Европы?

«Сараево»

В третьем раунде квалификации Лиги Европы «Сараево» 8 августа будет принимать БАТЭ. Матч пройдет на стадионе «Билино Поле». Начало встречи — в 20:45 мск. Прогноз на



В прошлом сезоне «Сараево» стал чемпионом Боснии и Герцеговины и получил возможность стартовать в первом раунде квалификации Лиги чемпионов.





Однако путь команды в ЛЧ закончился, не успев толком начаться. Уже в первом раунде боснийскому клубу в соперники достался «Селтик». Обе встречи с чемпионом Шотландии завершились для «Сараево» поражениями — 1:3 и 1:2.









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После вылета из ЛЧ команда оказалась сразу в третьем раунде квалификации Лиги Европы, где и сразится с БАТЭ.





Между матчами ЛЧ и ЛЕ «Сараево» провел три матча в рамках чемпионата Боснии и Герцеговины. Со счетом 1:0 был обыгран «Зриньски», затем вничью завершился матч против «Челика», а «Слобода» была разгромлена со счетом 3:0.







БАТЭ



Чемпион Белоруссии БАТЭ также стартовал в еврокубках с первого раунда квалификации Лиги чемпионов и сумел пройти на один раунд больше, чем «Сараево».





На первом этапе БАТЭ удалось пройти польский «Пяст» — после домашней ничьей 1:1 на выезде команда Алексея Баги выиграла со счетом 2:1.









А вот во втором раунде белорусский клуб не сумел преодолеть препятствие в виде «Русенборга». Обыграв норвежцев дома (2:1), БАТЭ затем проиграл на выезде со счетом 0:2.









Чемпионат Белоруссии в самом разгаре и перед стартом в Лиге Европы БАТЭ покуражился в матче против «Торпедо-БелАЗ» — 8:1.





Победная серия команды в национальном первенстве насчитывает девять матчей (из них восемь — победы). В турнирной таблице чемпионата Белоруссии БАТЭ идет вторым, на два очка отставая от брестского «Динамо», но имея игру в запасе.







Прогноз



Букмекеры в этом матче отдают предпочтение гостям. На победу «Сараево» дается коэффициент 3,03, на ничью — 3,18, а на победу БАТЭ — 2,47.









Наш прогноз на матч — БАТЭ не проиграет и тотал больше 1,5 с коэффициентом 2,00.



Сараево — БАТЭ 8 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Обе команды, как победители своих внутренних первенств, стартовали в Лиге чемпионов. Но, дойдя до 2-го квалификационного этапа, проиграли своим соперникам и переместились в 3-й раунд отбора Лиги Европы. «Сараево» в обоих матчах уступило шотландскому «Селтику» с общим счетом 2:5, а БАТЭ в один мяч проиграло норвежскому «Русенборгу». Победитель пары пройдет далее в плей-офф к групповому этапу Лиги Европы.

О матче

Букмекеры отдают предпочтение в этой паре белорусам. На их проход в следующий раунд предлагается поставить с кэфом примерно 1,6. А вот в первом матче показатели на победу примерно равны и сделать ставку на выигрыш одной из команд можно с кэфом около 2,7. Балканцы с сезона 2009/10 лишь 2 раза не участвовали в еврокубках и за это время столько же раз смогли дойти до раунда плей-офф к групповому этапу Лиги Европы. Белорусы часто играют в осенней части еврокубков. Начиная с 2009 года, БАТЭ не смог пройти в групповой раунд лишь дважды – в сезонах 2013/14 и 2016/17.

Статистика для ставок

Вероятно, что уже в первом тайме соперники смогут отличиться. Прогноз на забитый гол в первые 45 минут сыграл во всех 7 предыдущих домашних еврокубковых матчах «Сараево», а также 10 раз в 11 последних выездных играх БАТЭ. Коэффициент на это пари – примерно 1,4.

А вот во втором тайме не следует ждать особой результативности. Ставка на «Тотал меньше 1,5» во 2-м тайме имела место в 5 случаях из 8 последних игр балканцев в еврокубках на своем поле и 6 раз в предыдущих выездных матчах белорусов. Поставить на это событие можно с кэфом около 1,5.

Сараево

Ну что тут сказать, Сараево, ну совершенно не везет с жребием в нынешнем еврокубковом сезоне… В первом раунде лиги чемпионов, команда тут же попала на Селтик, естественно все завершилось вылетом. Хотя надо отдать должное, команда старалась навязать борьбу грозному сопернику, и поражение не выглядят очень ужасными, 1-2 в гостях, 1-3 дома. И вот опять не задача, в лиги европы попался еще один матерый еврокубковый боец , на этот раз БАТЭ… Уровень Сараево, явно очень скромный на еврокубковой площадки , и похвалится команде совершенно нечем. Прошлый еврокубковый сезон команде наверняка вообще вспоминать не хочется , когда боснийцев вынесла итальянская Аталанта 8-0 на их же поляне в квалификации в лигу европы. А сезон ранее, боснийский коллектив не смог пройти даже скромный молдавский клуб Заря. И собственно сейчас команда находится достаточно на дальней стадии квалификации, только из-за новых правил УЕФА, что на какой бы стадии лиги чемпионов команда не выбывала, все равно продолжит еврокубки в лиги европы. Поэтому никого удивлять появление такой откровенно слабой команды в третье отборочном раунде не должно. Команда никого не обыграв на предыдущих стадиях, но все равно тут оказалась….

БАТЭ

БАТЭ явно не может быть доволен своим появление в этом турнире… Видь команда до 70 минуты повторного матча с Русенборгов ( в квалификации в лигу чемпионов) проходила в 3-й квл. раунд лиги чемпионов. Но пенальти сделало свое дело, и вот норвежский коллектив шагает дальше по главному турниру, а БАТЭ лишь в лиги европы… Такой соперник как Сараево, проблемой для БАТЭ в принципе стать не должен ! Вечный чемпион беларуси, уже давно научился щелкать такие вот коллективы, которые в целом ничего серьезного из себя никогда не представляли на евро-арене. Наверняка БАТЭ должно было хватить неделе что бы перебороть в себе обиду от вылета из лиги чемпионов, и собраться уже на борьбу в другом турнире. Как показывает практика, БАТЭ в еврокубках ну почти никогда не решает вопросы в первом матче, и чаще даже не создает никакого задела перед ответным матчем, и уже изучив соперника после первого поединка, в ответном добивается нужного для себя результата. Явно не нужно торопить событие и в данном противостоянии, и брать без страховки победу БАТЭ не самый надежный вариант.

Прогноз

БАТЭ пройдет дальше, и сомнений в этом собственно нет ! Но, на боснийской земле, не факт что БАТЭ выйдет победителям, вполне допускаю результативную ничью типа 1-1. Поэтому, предлагаю взять ставку тут : БАТЭ не проиграет ! То есть подстраховать БАТЭ иксом ! И такой вариант выглядит уже очень даже надежным !

Сараево — БАТЭ 08.08.2019

Сараево — БАТЭ 08.08.2019

07.08.2019 24 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на первый матч полуфинала квалификации Лиги Европы, в котором между собой сыграют Боснийский Сараево и Белорусский БАТЭ. Эта встреча пройдет в Зенице на стадионе «Билино Поле» в предстоящий четверг. Начало матча назначено на 20:45 по московскому времени.

П1 (3.12) Х (3.24) П2 (2.38) Сараево БАТЭ Лига Европы. Квалификационный раунд. Полуфиналы. Первый матч «Билино Поле». Зеница 08.08.2019 20:45



Ориентировочные составы на матч Сараево — БАТЭ

Сараево : Сараево: Ковачевич; Хебибович, Сербечич, Лазич, Ходжич; Рахманович, Оремус, Вельковски; Татар, Ахметович, Миланович. БАТЭ : БАТЭ: Чичкан; Риос, Волков, Симович, Филипович; Бага, Яблонский, Берёзкин; Скавыш, Туоминен, Стасевич.



История личных встреч

История личных встреч между Сараево и БАТЭ не знает ни одного поединка. Предстоящий матч станет первым в данном противостоянии.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Сараево является лучшим клубом Боснии по итогам прошлого сезона. Это позволило данному клубу попасть в квалификацию Лиги Европы. Вот только, Сараево сильно не повезло с жеребьевкой. Попасть на Шотландский Селтик в первом же раунде квалификации не пожелаешь и врагу. Тем не менее, Боснийцы в обоих матчах смогли отличиться и выглядели вполне достойно, даже на фоне такого грозного оппонента. Теперь Сараево придется попробовать свои силы в квалификации Лиги Европы, где им тоже попался весьма непростой соперник.

БАТЭ, в свою очередь, также попал в квалификацию Лиги Европы, вылетел из Лиги Чемпионов. Белорусам удалось с рудом обыграть Польский клуб Пяст Гливице, но Норвежский Русенборг оказался для БАТЭ не по зубам. Тем не менее, подопечные Баги от матча к матчу выглядят все мощнее. На минувших выходных БАТЭ разгромил Торпедо-Минск со счетом 8:1 в Кубке Беларуси. Такая победа обязана зарядить игроков положительными эмоциями и на предстоящую встречу.

Прогноз: Мы ждём результативный футбол. Оба клуба обязательно забьют свои мячи.

Интересные факты перед матчем

Только в 1 из 7 последних поединков с участием БАТЭ не прошла ставка обе забьют. Сараево не пропустил ни одного мяча в трёх последних встречах.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Сараево — БАТЭ, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Сараево — БАТЭ Ставка: Обе забьют (ОЗ) Коэфф: 2.00 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Сараево — БАТЭ Ставка: Тотал больше 2 голов (ТБ 2) Коэфф: 1.74 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)