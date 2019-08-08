«Стяуа» — «Млада Болеслав». 08.08.19. Прогноз и ставки на матч

Стяуа — Млада-Болеслав 8 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Румынский клуб прошёл уже два раунда турнира. «Млада-Болеслав» провела одну стадию ЛЕ, в которой переиграла «Ордабасы». Победитель этой пары пройдёт в следующий этап соревнований, проигравший покинет еврокубки.

О матче

Фаворитом этого матча является румынский клуб, на победу которого можно поставить с коэффициентом приблизительно 2,2. Котировки на победу чехов находятся в районе 5. В двухматчевом противостоянии букмекеры также больше верят в «Стяуа» выставив на их проход кэф порядка 1,5. На гостей он составляет примерно 2,5. За всю историю Лиги Европы румыны всегда проходили дальше текущей стадии. «Млада-Болеслав» наоборот ни разу не поднималась выше этого раунда.

Статистика для ставок

В 3 последних матчах «Стяуа» в турнире всегда забивалось не менее 3 голов. В 3 из 4 последних матчах чешского клуба в ЛЕ забивалось больше 2 мячей. Букмекеры оценивают шансы на то, что в этой встрече будет забито 3 мяча или более кэфом около 1,9.

В 5 из 6 последних игр румынского клуба в ЛЕ в 1-м тайме забивались голы. В 6 последних матчах с участием «Млады» в ЛЕ стартовый тайм всегда был результативным. Поставить на то, что в этой встрече до перерыва будет забит хотя бы 1 мяч можно за коэффициент порядка 1,3.

Прогноз редакции на матч Стяуа — Млада

Румынский “ФКСБ” (более известный под названием “Стяуа”) в очередном отборочном раунде Лиги Европы постарается пройти чешскую “Младу”. “Стяуа” уже прошел 2 раунда квалификации ЛЕ: сначала был переигран молдавский “Милсами” (4:1 по сумме двух игр), а затем армянский “Алашкерт” — 5:3.

“Младе”, в отличие от своего сегодняшнего соперника, довелось играть в одном пока квалификационном раунде Лиги Европы. В нем чешский клуб по сумме двух матчей одолел представителя казахстанского футбола “Ордабасы” — 4:3.

Ориентировочные составы на матч ФКСБ — Млада Болеслав

“ФКСБ” (4-3-3): Влад — Попеску, Кристя, Планич, Филип — Вина, Неделчу, Тэнасе — Ницэ, Коман, Саломау

Не сыграют: Бэлаша, Стан, Момчилович, Морутан, Гнохере

“Млада Болеслав” (4-4-2): Седа — Крапка, Пудил, Такач, Тулио — Ладра, Матейовски, Хубинек, Будински — Мешанович, Комличенко

Не сыграют: —

Прогноз на матч ФКСБ — Млада Болеслав

Календарь игр у “Стяуа” очень насыщенный. В понедельник команда провела сложный выездной матч национального чемпионата против “Астры”, и уже через два дня на третий игра против “Млады”. В турнирной таблице чемпионата Румынии “Стяуа” идет пока на скромном 9 месте.

“Млада” должна подойти к этому матчу гораздо в лучших физических кондициях, так как у представителя чешского футбола был недельный цикл для подготовки к игре против “Стяуа”. После трёх туров в национальном чемпионате в активе “Млады” 6 набранных очков и 5 место в турнирной таблице.

Шесть лет назад команды играли между собой два товарищеских матча, в обоих играх победы с минимальным счетом были за “Младой”. Нас ожидает равный поединок, у “Стяуа” очень сложный календарь, к тому же из-за дисквалификации игру пропустит основной центральный защитник хозяев поля Бэлаша. Мы ставим, что “Млада” точно не проиграет с разницей в два гола. Наш прогноз: Ф2 (+1) за 1.7.

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Прогноз на матч «Стяуа» – «Млада Болеслав» (08.08.2019)

Футбол. Лига Европы. Квалификация.

«Стяуа» (Румыния) – «Млада Болеслав» (Чехия).

Джурджу, 08.08.2019, «Марин Анастасовичи», 21:30 (МСК).

1-й матч.

Команда российского форварда Николая Комличенко «Млада Болеслав» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы встретится с румынским «Стяуа». Рассмотрим варианты ставок и прогнозы на первый матч противостояния.

«Стяуа»: цель – Лига чемпионов

Как ни крути, а «Стяуа» по-прежнему можно назвать флагманом румынского футбола, даже несмотря на то, что национальное первенство клуб не может выиграть уже 4 сезона подряд, раз за разом занимая вторую строчку. За эти 4 года «Стяуа» опережали и «Астра», и «Вииторул» Георгия Хаджи и «ЧФР Клуж». Румыния, согласно рейтингу ФИФА, имеет только одну путёвку в ЛЧ, так что «Стяуа» уже который год вынужден выступать в Лиге Европы.

В текущем розыгрыше «Стяуа» сначала переиграл молдавский «Милсами» (2:1, 2:0), а затем справился с армянским «Алашкертом», выиграв 3:0 в гостях, и уступив дома 2:3. Особенно сложно дался ответной матч с «Алашкертом» — «Стяуа» открыли счёт, но остались в меньшинстве и пропустили трижды, дотянув, однако, в итоге до финального свистка.

В целом, в новом сезоне «Стяуа» пока очень много пропускает. Ко второй игре с «Алашкертом» можно добавить два поражения в чемпионате Румынии – 1:2 от «Астры» и 0:2 от «Ботошани». Так вот – 3 поражения подряд заставляют быть очень осторожным в прогнозе и выборе ставки на матч футбольного клуба «Стяуа»…

«Млада Болеслав»: фактор Комличенко

Николай Комличенко не только с большим отрывом стал лучшим бомбардиром минувшего чемпионата Чехии с 24 мячами, но и стал настоящим лидером команды «Млада Болеслав». Очередным подтверждением этому стали матчи команды во втором раунде текущей квалификации против казахстанского «Ордабасы». Комличенко отличился в каждом из матчей. В первой встрече у него 1,26 xg, а второй – 0,75 хg, при точности передач в 86%. Великолепные показатели, достойные лидера коллектива…

Что касается команды в целом, то на успех в противостоянии со «Стяуа» ставить всё-таки не стоит. У «Млада Болеслав» очень скромный опыт выступлений в еврокубках, и даже в противостоянии с «Ордабасы» (1:1 дома, 3:2 в гостях) команда имела трудности, проиграв казахам по единоборствам в обеих встречах, а первую игру и вовсе провалив – 64% точности передач, по крайней мере, очень низкий показатель…

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов

Наличие такого форварда в составе «Млада Болеслав», как Николай Комличенко, вкупе с не очень уверенной игрой в обороне «Стяуа» позволяет сделать ставку в предстоящем матче на голы. Хозяева, наверняка, отличатся и обязательно пропустят. Ставка



«Стяуа» — «Млада Болеслав». Прогноз на матч 8 августа. Лига Европы УЕФА

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«Стяуа» проиграла два последних домашних поединка, но смогут ли «армейцы» справиться 8 августа с «Младой» — мы предлагаем свой прогноз на эту встречу. Останутся ли чехи непобежденными?

Стяуа

«Стяуа» стартовала в Лиге Европы противостоянием с «Милсами», из которого сумела выйти победителем. Обыграв соперника со счетом 6:4 по сумме двух матчей, команда Богдана Андонэ получила в соперники армянский «Алашкерт». Обыграв соперника со счетом 3:0 в гостях, «армейцы» расслабились и проиграли армянам 2:3 дома, но дальше пройти сумели.

Стяуа Бухарест — Млада-Болеслав. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (08.08.2019)

Стяуа Бухарест — Млада-Болеслав. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (08.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Стяуа Бухарест — Млада-Болеслав состоится в четверг 8 августа в 21:30 (МСК) на стадионе Марин Анастасовичи. В этой паре букмекеры отдают предпочтение Стяуа и ставят на его выигрыш с разницей более, чем в один мяч, в отдельно взятом первом поединке. Румынский клуб регулярно играет в Лиге Европы. В прошлом сезоне он остановился в шаге от групповой стадии, уступив по сумме двух встреч венскому Рапиду — поражение 1:3 в гостях и победа 2:1 дома. В этом футбольном году Стяуа успел пройти двух соперников: Милсами (победа 2:0 дома и победа 2:1 на выезде) и Алашкерт (победа 3:0 в гостях и поражение 2:3 дома). За десять последних матчей в Лиге Европы бухарестский клуб потерпел только два поражения и одержал семь побед. А у себя дома он выиграл пять из шести предыдущих поединков во втором по значимости Еврокубке, проиграв только один раз. Нельзя не отметить и то, что Стяуа забивал в каждом из 12 предыдущих домашних матчей в Лиге Европы, в том числе в семи случаях не менее двух голов.

Млада-Болеслав играет в Лиге Европы впервые с 2017 года, когда в третьем отборочном раунде проиграла Скендербеу. В этом розыгрыше турнира она стартовала со второго круга и прошла Ордабасы — ничья 1:1 дома и победа 3:2 на выезде. За девять последних матчей в Лиге Европы Млада-Болеслав одержала шесть побед и потерпела всего два поражения. На выезде она провела в этом турнире десять матчей и чередует победы и поражения. После того, как чехи обыграли Ордабасы, для продолжения серии они должны уступить Стяуа. Однако, как считают специалисты сайта , если Млада-Болеслав и проиграет, то не без пропущенных голов. В данном случае наиболее выгодной будет ставка на то, что забьют обе команды.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Стяуа Бухарест — Млада-Болеслав:

Победа Стяуа — 1.69, ничья — 3.70, победа Млады-Болеслав — 5.09.

Стяуа Бухарест — Млада-Болеслав. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа):

Победа Стяуа; обе команды забьют. В букмекерской конторе 1хСтавка считают, что игра завершится со счетом 1:1 или победой Стяуа 1:0 (коэффициент 6.50). Ставки на то, что забивать будут обе команды, принимаются с котировкой 1.90.