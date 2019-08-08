Прогноз Люцерн — Эспаньол (08.08.19), ставки и коэффициенты

Окажет ли «Люцерн» сопротивление «Эспаньолу»?

В четверг, 8 августа, «Люцерн» на своем поле примет «Эспаньол» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, которая пройдет в Люцерне, начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на



Две другие игры завершились ничьей и поражением — против «Цюриха» (0:0) и «Серветта» (0:1) соответственно.









Во 2-м раунде отбора Лиги Европы подопечные Томаса Хаберли прошли фарерский «КИ Клаксвик». И дома, и на выезде они оказались сильнее со счетом 1:0.







«Эспаньол»



Гости набрали хорошую форму в конце прошлого сезона, при этом клуб продолжает ее демонстрировать. «Эспаньол» выиграл два товарищеских матча — 0:6 у клуба «Пералада» и 1:3 у «Ланса».





Далее была первая официальная игра сезона в рамках 2-го раунда квалификации ЛЕ дома со «Стьярнаном» и разгромная победа — 4:0. По дублю на свой счет записали Факундо Феррейра и Борха Иглесиас.





Таким образом, «Попугаи» не уступали в 14 последних поединках, причем в шести прошлых выступлениях «сине-белые» праздновали победу.





В предыдущем матче каталонский коллектив переиграл «Стьярнан» и на выезде со счетом 3:1.







Прогноз



Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,57, тогда как успех хозяев поля оценивается в 5,8, а ничья — в 4,0.









Рекомендуем ставить на то, что «Эспаньол» выиграет, и обе команды забьют за 3,5.





Прогноз редакции на матч Люцерн — Эспаньол

Швейцарский “Люцерн” уже прошел один раунд квалификации в Лиге Европы, обыграв дважды скромный “Клаксвик” с фарерских островов с одинаковым счетом 1:0. После трех сыгранных туров в национальном чемпионате в активе “Люцерна” 4 набранных очка.

“Эспаньол” в минувшем чемпионате Испании смог занять высокое для себя 7 место, отвоевав его у “Атлетика” из Бильбао. В первом раунде квалификации Лиги Европы “Эспаньол” без труда разгромил скромный исландский “Стьярнан” (7:1 по сумме двух матчей).

Ориентировочные составы на матч Люцерн Эспаньол:

“Люцерн” (4-3-3): Мюллер – Какабадзе, Кнезеивч, Циркович, Сидлер – Шнеувли, Вока, Шульц – Тиа, Демхазаж, Счурпф

Не сыграют: —

«Эспаньол» (4-4-2): Лопес – Педроса, Мелендо, Виктор, Гранеро – Дардер, Иглесиас, Лопес, Мармоль – Налдо, Феррейра

Не сыграют: —

Прогноз на матч Люцерн — Эспаньол:

В минувшем туре чемпионата Швейцарии “Люцерн” в гостях потерпел поражение от “Серветт” — 0:1 и занимает пока в национальном первенстве скромное 5 место.

“Эспаньол” бьёт все рекорды по количеству матчей без поражений. Их набралось уже 14! 9 в чемпионате Испании, 3 в товарищеских матчах, 2 в квалификации Лиги Европы. Последнее поражение “Эспаньол потерпел 30 марта нынешнего года на “Ноу Камп” от “Барселоны”.

Безусловно, явным фаворитом этого двухматчевого противостоянии является представитель Испанской Примеры. Класс соперников абсолютно разный, поэтому нет никаких сомнений, что швейцарская сказка в Лиге Европы на этом закончится. Ко всему прочему у “Люцерна” очень насыщенный календарь игр по сравнению с “Эспаньолом”. Мы уверены в победе гостей в этом матче. Наш прогноз: П2 за 1.73.

Сделать ставку без риска

Повторить



«Люцерн» — «Эспаньол». Прогноз на матч 8 августа. Лига Европы УЕФА

Мой прогноз

«Люцерну» букмекеры практически не оставляют шансов 8 августа в игре с «Эспаньолом» — в прогнозе мы оценили силу фаворита. Ожидать ли сенсации?

Люцерн

Старт нынешнего сезона для «Люцерна» выдался вполне удачным – в чемпионате за три матча команда Томаса Эберли набрала четыре очка, проиграв лишь раз. Успешно играют швейцарцы и в Лиге Европы – «Клаксвик» им не создал никаких проблем. Обыграв соперника дважды с одинаковым счетом 1:0, «Люцерн» с оптимизмом ожидает битвы с испанцами.

Люцерн — Эспаньол 8 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Оба клуба вступили в турнир с прошлой стадии. И «Люцерн», и «Эспаньол» выиграли оба матча прошлого раунда. Более того, швейцарский клуб в текущем еврокубковом сезоне ещё ни разу не пропускал.

О матче

Букмекеры отдают предпочтение испанцам. На их проход в следующий раунд предлагается поставить с кэфом примерно 1,2, а на победу в этом матче 1,7. За 4 последних участия в ЛЕ «Люцерн» ни разу не добирался до группового этапа. Шансы на то, что хозяев пройдут текущую стадию турнира букмекеры оценили коэффициентом около 5,3. Победу швейцарцев в матче можно взять за 4,9.

Статистика для ставок

Клуб из Люцерна в ЛЕ не играет вничью уже 7 матчей подряд. Из 5 последних матчей в ЛЕ в 4 «Эспаньол» не заканчивал встречу ничейным результатом. Коэффициент на то, что ничьей не будет и в этой встрече составляет примерно 1,3.

В 12 из 14 последних матчей в ЛЕ швейцарцы пропускали хотя бы 1 гол. Испанцы забивают в 5 матчах ЛЕ кряду. Ставка на гол гостей оценивается кэфом около 1,2.

Люцерн — Эспаньол. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (08.08.2019)

Люцерн — Эспаньол. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (08.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Люцерн — Эспаньол состоится в четверг 8 августа в 22:00 (МСК) на стадионе Свисспорарена. Фаворитом в этой паре является Эспаньол и даже в гостевой игре его шансы победить букмекеры оценили значительно выше 50%. Каталонский клуб впервые играет в Лиге Европы — на международной арене он не появлялся с 2007 года, когда дошел до финала Кубка УЕФА, проиграв по пенальти Севилье. В этом сезоне он стартовал со второго отборочного раунда Лиги Европы и дважды обыграл исландский Стьярнан — 4:0 дома и 3:1 на выезде.

Люцерн готовится к этой игре после гостевого поражения от Серветта в чемпионате Швейцарии со счетом 0:1. До этого он не проиграл ни одного из четырех официальных матчей сезона, одержав три победы и один раз сыграв вничью. Более того, Люцерн не пропустил в тех четырех поединках ни одного гола. В Лиге Европы он играет в четвертый раз подряд. В прошлом сезоне Люцерн вылетел в третьем отборочном раунде, дважды проиграв Олимпиакосу — 0:4 в гостях и 1:3 дома. В этом футбольном году он начал свой путь со второго отборочного раунда и прошел Клаксвик, дважды обыграв его с одинаковым счетом 1:0. Эксперты сайта считают, что Эспаньол может быть ближе к победе в первой игре с Люцерном, но в целом борьба ожидается напряженной и все может решить один точный удар. В данном случае можно поставить на то, что минимум одна команда не забьет.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Люцерн — Эспаньол:

Победа Люцерна — 4.88, ничья — 3.64, победа Эспаньола — 1.73.

Люцерн — Эспаньол. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа):

Победа Эспаньола; минимум одна команда не забьет. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Эспаньола 1:0 (коэффициент 6.00). Чуть менее высоко котируется ничья 1:1 (коэффициент 6.50). Ставки на то, что минимум одна команда не забьет, принимаются с котировкой 1.888.