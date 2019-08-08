Прогноз и ставки Партизан — Йени Малатьяспор (08.08.19)

«Партизан Белград» — «Йени Малатяспор». Прогноз на матч 8 августа. Лига Европы УЕФА

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«Партизан» выиграл четыре последних матча, но сможет ли он продлить серию 8 августа в игре с «Йени» — узнаете из нашего прогноза. Будут ли гости сопротивляться?

Партизан

«Партизан» вы прошлом раунде попал на очень легкого соперника – валлийский «Коннас Куэй» не оказал команде Саво Милошевича никакого сопротивления. Выиграв в гостях со счетом 1:0, сербы оборотов не сбросили и отгрузили сопернику еще три безответных гола на своем поле. В чемпионате «Партизан» стартовал с двух побед над «Инджией» (1:0) и «Мачвой» (4:0).

Партизан — Йени Малатьяспор. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (08.08.2019)

Партизан — Йени Малатьяспор. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (08.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Партизан — Йени Малатьяспор состоится в четверг 8 августа в 22:00 (МСК) на стадионе Партизан. В этой игре букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, хотя и оценили вероятность их победы ниже 50%. Партизан готовится к матчу после крупной победы над Мацвой в чемпионате Сербии со счетом 4:0. Это был его четвертый официальный поединок с начала сезона и все четыре белградский клуб выиграл с общим счетом 9:0. В Лиге Европы он пропустил всего один розыгрыш. В прошлом сезоне Партизан остановился в отборочном плей-офф, проиграв по сумме двух встреч Бешикташу — ничья 1:1 дома и поражение 0:3 в гостях. В этом футбольном году сербы стартовали с двух побед над валлийским клубом Коннас Кью — 1:0 в гостях и 3:0 дома. За десять последних матчей в Лиге Европы Партизан потерпел всего одно поражение и одержал семь побед. В половине встреч ему удавалось оставить собственные ворота в неприкосновенности. На своем поле он не проигрывает уже восемь матчей кряду, выиграв шесть из них. В четырех из этих восьми матчей Партизан не пропускал. А в пяти встречах ему самому удавалось забить минимум два гола.

Йени в Лиге Европы играет впервые. На предыдущей стадии турецкий клуб прошел словенскую Олимпию, сыграв вничью 2:2 дома и победив 1:0 на выезде. Добиться выхода в отборочный плей-офф ему, как считают специалисты сайта , не удастся, и первый же матч в Белграде Йени проиграет, не забив ни одного мяча.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Партизан — Йени Малатьяспор:

Победа Партизана — 2.29, ничья — 3.20, победа Йени — 3.24.

Партизан — Йени Малатьяспор. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа):

Победа Партизана; Партизан не пропустит. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.50). На втором месте по популярности победа Партизана 1:0 (коэффициент 7.00). Ставки на то, что Партизан не пропустит, принимаются с коэффициентом 2.60.