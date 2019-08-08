Прогноз, ставки и коэффициенты Брённбю — Брага (08.08.19)

Брённбю — Брага 08.08.2019

Брённбю — Брага 08.08.2019

07.08.2019 24 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на первый матч полуфинала квалификации Лиги Европы, в котором между собой сыграют Датский Брённбю и Португальская Брага. Эта встреча пройдет в Броннбю на стадионе «Брённбю» в предстоящий четверг. Начало матча назначено на 19:30 по московскому времени.

П1 (2.69) Х (3.44) П2 (2.58) Брённбю Брага Лига Европы. Квалификационный раунд. Полуфиналы. Первый матч «Брённбю». Броннбю 08.08.2019 19:30



Ориентировочные составы на матч Брённбю — Брага

Брённбю : Брённбю: Швабе; Юнг, Араюури, Хермансон, Менса; Кристенсен, Радошевич, Кайзер; Тибблинг, Хедлунд, Вилчек. Брага : Брага: Тьяго Са; Виана, Силва, Секеира, Фигуейрас; Хорта, Франсерджио, Ксадас, Хорта; Эдуардо, Хассан.



История личных встреч

История личных встреч между Брённбю и Брагой не знает ни одного поединка. Предстоящий матч станет первым в данном противостоянии.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Брённбю — это четвертая команда Дании по силе. От ставшего чемпионом Копенгагена её отделило аж 30 очков. Такой результат позволил Брённбю попасть в квалификацию Лиги Европы, где ему пришлось преодолеть уже два стартовых раунда. Сперва Датчане со счетом 4:3 по сумме двух встреч расправились с Интером Турку, а затем лишь в дополнительное время обыграли Лехию Гданьск. Теперь на очереди куда более сильный оппонент, с которым Брённбю вряд ли сможет сражаться на равных.

Сама Брага завершила прошлый чемпионат Португалии также на четвертой строчке, уступив лидеру 20 очков. Однако, Брага имеет огромный еврокубковый опыт за плечами и достаточно часто добирается до высоких стадий плейофф. И хоть в последние годы класс этой команды несколько упал, такой соперник, как Брённбю, вряд ли представляет для Португальцев реальную угрозу.

Прогноз: Брага увезет домой приемлемый результат. Нас ждёт весьма результативная встреча.

Интересные факты перед матчем

Брённбю победил в 6 из 7 последних домашних поединков. Тотал больше 2.5 голов проходил в 8 из 9 последних поединков с участием Брённбю.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Брённбю — Брага, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Брённбю — Брага Ставка: Победа Браги с форой (0) Коэфф: 1.89 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Брённбю — Брага Ставка: Тотал больше 2 голов (ТБ 2) Коэфф: 1.59 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)



Брённбю — Брага 08.08.2019

Брённбю — Брага 08.08.2019

07.08.2019 24 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на первый матч полуфинала квалификации Лиги Европы, в котором между собой сыграют Датский Брённбю и Португальская Брага. Эта встреча пройдет в Броннбю на стадионе «Брённбю» в предстоящий четверг. Начало матча назначено на 19:30 по московскому времени.

П1 (2.69) Х (3.44) П2 (2.58) Брённбю Брага Лига Европы. Квалификационный раунд. Полуфиналы. Первый матч «Брённбю». Броннбю 08.08.2019 19:30



Ориентировочные составы на матч Брённбю — Брага

Брённбю : Брённбю: Швабе; Юнг, Араюури, Хермансон, Менса; Кристенсен, Радошевич, Кайзер; Тибблинг, Хедлунд, Вилчек. Брага : Брага: Тьяго Са; Виана, Силва, Секеира, Фигуейрас; Хорта, Франсерджио, Ксадас, Хорта; Эдуардо, Хассан.



История личных встреч

История личных встреч между Брённбю и Брагой не знает ни одного поединка. Предстоящий матч станет первым в данном противостоянии.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Брённбю — это четвертая команда Дании по силе. От ставшего чемпионом Копенгагена её отделило аж 30 очков. Такой результат позволил Брённбю попасть в квалификацию Лиги Европы, где ему пришлось преодолеть уже два стартовых раунда. Сперва Датчане со счетом 4:3 по сумме двух встреч расправились с Интером Турку, а затем лишь в дополнительное время обыграли Лехию Гданьск. Теперь на очереди куда более сильный оппонент, с которым Брённбю вряд ли сможет сражаться на равных.

Сама Брага завершила прошлый чемпионат Португалии также на четвертой строчке, уступив лидеру 20 очков. Однако, Брага имеет огромный еврокубковый опыт за плечами и достаточно часто добирается до высоких стадий плейофф. И хоть в последние годы класс этой команды несколько упал, такой соперник, как Брённбю, вряд ли представляет для Португальцев реальную угрозу.

Прогноз: Брага увезет домой приемлемый результат. Нас ждёт весьма результативная встреча.

Интересные факты перед матчем

Брённбю победил в 6 из 7 последних домашних поединков. Тотал больше 2.5 голов проходил в 8 из 9 последних поединков с участием Брённбю.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Брённбю — Брага, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Брённбю — Брага Ставка: Победа Браги с форой (0) Коэфф: 1.89 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Брённбю — Брага Ставка: Тотал больше 2 голов (ТБ 2) Коэфф: 1.59 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)