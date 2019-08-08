Прогноз редакции на матч Мариуполь — АЗ

Прогноз, ставки и коэффициенты Мариуполь — АЗ Алкмар (08.08.19)

Мариуполь — АЗ. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (08.08.2019)

Мариуполь — АЗ. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (08.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Мариуполь — АЗ состоится в четверг 8 августа в 20:00 (МСК) на стадионе Черноморец в Одессе. В этой игре букмекеры считают фаворитом АЗ, оценив вероятность его победы чуть ниже 50%. И в целом в противостоянии шансы голландского клуба оценены намного выше, чем шансы его оппонента. В минувшее воскресенье АЗ стартовал с победы в чемпионате Голландии, разгромив у себя дома Фортуну со счетом 4:0 — все голы он забил после перерыва. В Лиге Европы АЗ является практически неизменным участником турнира, пропустив всего два его розыгрыша. В прошлом сезоне он выступил очень неудачно и проиграл уже во втором отборочном раунде — Кайрату (поражение 0:2 в гостях и победа 2:1 дома). В этом футбольном году АЗ начал свой путь на международной арене с победы по сумме двух встреч над шведским Хеккеном — ничья 0:0 дома и выигрыш 3:0 в гостях. За девять последних матчей в Лиге Европы АЗ потерпел только три поражения, одержав четыре победы и дважды сыграв вничью. А на выезде он проиграл половину из 12 последних поединков в этом турнире, победив четыре раза и еще дважды сыграв вничью. В 7 из 12 этих встреч он пропускал минимум два гола.

Мариуполь в субботу обыграл на своем поле Александрию в чемпионате Украины со счетом 2:1. Это был его второй матч в сезоне — ранее он уступил на выезде Колосу со счетом 1:2. В Лиге Европы Мариуполь играет во второй раз. Его дебют состоялся в прошлом сезоне, когда он прошел шведский Юргорден (ничья 1:1 в гостях и победа в дополнительное время 2:1 дома), а затем в третьем отборочном раунде уступил Бордо (поражение 1:3 на своем поле и проигрыш 1:2 в гостях). В предстоящей игре против АЗ, как считают аналитики сайта , Мариуполю не удастся избежать поражения. Вероятнее всего, он проиграет и при этом не забьет в ворота соперника ни одного мяча.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Мариуполь — АЗ:

Победа Мариуполя — 3.44, ничья — 3.31, победа АЗ — 2.15.

Мариуполь — АЗ. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа):

Победа АЗ; АЗ не пропустит. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.30). На втором месте по популярности победа АЗ 1:0 (коэффициент 6.60). Ставки на то, что АЗ не пропустит, принимаются с коэффициентом 2.60.

Прогноз редакции на матч Мариуполь — АЗ

На морском побережье, правда, отнюдь не в Мариуполе, а в Одессе состоится поединок между украинским клубом и “АЗ” из Алкмара. Представитель Донецкой области в Европу зашел всего третий раз. Еще в бытность “Ильичевцем” украинцы, пройдя “Бананц”, безропотно уступили дорогу “Аустрии”. А год назад подопечные Бабича удивили победой над “Юргорденом”, однако “Бордо” предсказуемо ничего не противопоставили. “АЗ-67” — безусловный фаворит, но не стоит забывать о его сложной истории взаимоотношений с украинскими клубами.

Ориентировочные составы на матч Мариуполь — АЗ:

“Мариуполь” (4-1-4-1): Худжамов — Кирюханцев, Чоботенко, Быков, Полегенько — Федорчук — Чурко, Чех, Мишнев, Вакула — Кащук

Не сыграют: Яворский, Фомин

“АЗ” (4-3-3): Бизут — Хатсидиакос, Влаар, Вюйтенс, Вейндал — Мидтшо, Класи, Коопмайнерс — Стенгс, Боаду, Идрисси

Не сыграют: —

Прогноз на матч Мариуполь — АЗ:

“Алкмар Занстрек”, попросту всем известный как “АЗ”, по меркам Нидерландов клуб — далеко не первой руки. Дважды был чемпионом, дважды становился вторым — пыль на фоне трех “китов”. Однако при этом в Европе “сырные фермеры” фестивалили регулярно и небезуспешно. В 81-м клуб добирался до финала Кубка УЕФА, затем, уже в новом веке, заходил в полуфинал. Впоследствии были еще три попадания в восьмерку сильнейших второго по рангу европейского клубного турнира. С украинцами пересекались регулярно: были победы над “Шахтером” и “Днепром”, затем поражения от “Динамо”, и на закуску — две ничьи с “Металлистом”.

При всех тренерских доблестях Бабича, не видим, за счет чего “Мариуполь”, серьезно обновившийся летом, сумеет зацепиться за очки. Прогнозируем победу гостей за коэффициент 2.10.

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Мариуполь

Мариуполь во 2м туре своего чемпионата за 4 дня до предстоящего матча обыграл бронзового призёра прошлого первенства Александрию. 2 гола сам забил, 1 в свои ворота пропустил. Стартовал в турнире тоже с победы над Зарёй. Но при этом снова в свои ворота гол пропустил. А вообще с таким исходом. обе забьют- да подопечные Бабича сыграли 6 из 7 своих последних матчей.

АЗ Алкмаар

АЗ ведут фаворитом даже в гостевом матче. В общем это правильно. Чемпионат Голландии куда сильнее украинского. А Алкмар в нём постоянно вертится возле 3х китов нидерландского футбола. Думаю не надо уточнять, какие это клубы. И тем не менее, в прошлом году он вылетел из лиги Европы уже на 2й стадии квалификации уступив Кайрату. В нынешнем розыгрыше л.е. АЗ уже выбил Хеккен. 0-0 сыграли в Голландии и 3-0 победили «фермеры» в Швеции.

У АЗа летом сменился тренер, вместо Ван ден Брома назначен 40-летний Слот. Ранее нигде никого не тренировал. Ассистентом работал, главным тренером нет. Менять ничего новый наставник не стал. Всё те же 4-3-3 на поле. И эта расстановка пока приносит успех. Хеккен как я уже сказал прошли. В 1м туре своего чемпионат Фортуну вынесли 4-0.

Прогноз

В атаке у АЗа 18 -летний ганиец Боаду выбил из основы американца Йонсена. В матче против Хеккена и сам гол забил, и 2 голевые передачи отдал. Партнёрами по атаке в ответной игре против шведов у Боаду были чуть старше его, 20 лет, Стенс. И 23 летний Идриси. И все трое отличились. Коней на переправе не меняют и наверняка вся эта троица сыграет в Мариуполе. Более того и свой гол скорее всего снова забьёт.

Сумеют ли забить приазовцы? Скорее всего сумеют. АЗ команда молодая. Форвардов я представил. Добавлю, что капитаном является 21-летний Тиль. А за 30 в команде только Влаару. И этот юношеский максимализм Мариуполь дома наверняка сумеет использовать. Противопоставив ему дисциплину и опыт.

Яворский воспитанник Шахтёра и успел 2 сезона за казахский Тобол отыграть. Тищенко играл за Карпаты и польские Арку и Шленск. Чурко в своё время играл в Металлисте, в Шахтёре, в венгерском Пушкаше и даже в итальянской Фрозиноне. Вратарь Худжамов защищал ворота и Зари и Шахтёра и Динамо киев. И в сборную Украины вызывался. Ну и Фомин. Этот воспитанник Шахтёра играл и за «горняков» и за Зарю и за Черноморец и в сборную тоже привлекался. И наверняка свой гол, использовав свой опыт и поддержку трибун (матч пройдёт в Одессе, но от этого за Мариуполь меньше болеть не станут) гостям хозяева тоже забить сумеют. В 11 последних домашних матчах Мариуполь не забивал 4 раза. но в 2х из них соперниками были Шахтёр и Динамо (Киев). А ещё 1 товарищеский против Оболони. Вот на этом исходе, обе забьют-да и предлагаю остановиться в этом матче.

Сможет ли «Мариуполь» бросить вызов АЗ?

В четверг, 8 августа, в рамках первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы украинский «Мариуполь» примет на своем поле нидерландский АЗ. Начало поединка — в 20:00 мск. Прогноз на



В прошлом году команда также участвовала в Лиге Европы, но прошла только второй ее раунд. На следующей стадии клуб уступил путь «Бордо» с общим счетом 2:5.











АЗ



АЗ прошлый сезон чемпионата Голландии закончил на четвертом месте, уступив третьему «Фейеноорду» семь пунктов, и получил билет в Лигу Европы.





В межсезонье «Сырные фермеры» провели шесть контрольных встреч, в которых трижды выиграли и столько же раз проиграли. Среди викторий выделим победу над чемпионом Греции ПАОКом — 1:0.





Команда с приключениями прошла 2-й раунд квалификации Лиги Европы. Сыграв 0:0 на своем поле против шведского «Хакена», она разгромила его на выезде — 3:0.





После этого алкмаарцы успешно стартовали и в новом сезоне Эредивизии, не оставив шансов «Фортуне» в домашних стенах — 4:0.







Прогноз



Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,75, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,5, а ничья — в 3,75.









Рекомендуем ставить на то, что АЗ выиграет, и обе команды забьют за 3,9.





Мариуполь — АЗ Алкмар 08.08.2019

Мариуполь — АЗ Алкмар 08.08.2019

07.08.2019 20 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на первый матч полуфинала квалификации Лиги Европы, в котором между собой сыграют Украинский Мариуполь и Голландский АЗ Алкмар. Эта встреча пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец» в предстоящий четверг. Начало матча назначено на 20:00 по московскому времени.

П1 (4.46) Х (3.38) П2 (1.76) Мариуполь АЗ Алкмар Лига Европы. Квалификационный раунд. Полуфиналы. Первый матч «Черноморец». Одесса 08.08.2019 20:00



Ориентировочные составы на матч Мариуполь — АЗ Алкмар

Мариуполь : Мариуполь: Худжамов; Быков, Яворский, Чоботенко, Кирюханцев; Федорчук, Вакула, Мишнев, Чех, Чурко; Фомин. АЗ Алкмар : АЗ Алкмар: Бизот; Хатзидиакос, Влар, Вюйтенс, Вийндаль; Мидтшо, Купмайнерс, Класи; Стенгс, Идрисси, Боаду.



История личных встреч

История личных встреч между Мариуполем и АЗ Алкмаром не знает ни одного поединка. Предстоящий матч станет первым в данном противостоянии.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Мариуполь стал четвертым в предыдущем розыгрыше Украинского первенства. Но, вряд ли команду, которая пропустила гораздо больше, чем забила за весь сезон, можно рассматривать всерьез на еврокубковой сцене. В летнее трансферное окно Мариупольцы не сделали никаких значимых усилений и всё идёт к тому, что Украинцы лишатся одного представителя на стадии полуфиналов.

АЗ Алкмар тоже завершил прошлый сезон на четвертой строчке в первенстве Голландии. Но, в отличие от Мариуполя, у АЗ нет никаких проблем с результативностью и клуб полностью заслуживает своего места. Голландцам пришлось стартовать в квалификации Лиги Европы в прошлом раунде, где они без особого труда прошли Шведский Хеккен со счетом 3:0 по сумме двух матчей. Кажется, что в полуфиналах АЗ Алкмару достался ещё более лёгкий соперник.

Прогноз: Гости добьются победы. Мариуполь вряд ли можно назвать боеспособным клубом.

Интересные факты перед матчем

Мариуполь сохранил свои ворота на замке только в одном из шести последних домашних поединков. АЗ Алкмар забивал в каждом из пяти предыдущих гостевых матчей.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Мариуполь — АЗ Алкмар, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Мариуполь — АЗ Алкмар Ставка: Победа АЗ Алкмар (П2) Коэфф: 1.76 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Мариуполь — АЗ Алкмар Ставка: Тотал больше 2 голов (ТБ 2) Коэфф: 1.62 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)