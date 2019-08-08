Прогноз и ставки Тун — Спартак Москва (08.08.19)

Увезет ли «Спартак» победу из Швейцарии?

«Тун»

В четверг, 8 августа, в рамках первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, швейцарский «Тун» на своем поле примет московский «Спартак». Начало поединка — в 20:00 мск. Прогноз на



Швейцарский клуб, не бывавший в еврокубках с 2015 года, с трудом пробился в Лигу Европы после травмы капитана и лидера «Туна» Денниса Хедигера, который порвал «кресты» в феврале.





С Хедигером «Тун» набирал в среднем за матч 1,6 очка, а без него — 0,8. По результатам во второй части сезона «Тун» был на предпоследнем месте, но в итоге удержался на 4-м месте.









Все прогнозы на Лигу Европы





Новый сезон швейцарцы тоже начали не слишком удачно, сыграв вничью дома с «Ксамаксом» (2:2) и на выезде с «Лугано» (0:0) и уступив на своем поле одному из двух лидеров швейцарского футбола — «Базелю» (2:3).





Главный тренер Марк Шнайдер предпочитает схему 4-2-3-1. Однако, не смотря на наличие двух опорников, в первых трех играх его подопечные пропустили пять мячей в свои ворота









Капитан «Туна» еще не поправился и со «Спартаком» не сыграет. Еще не сыграет лучший бомбардир Деян Соргич, второй по результативности в Швейцарии.







«Спартак»



В стартовом матче чемпионата России «Спартак» с большим трудом одолел на своем поле «Сочи» (1:0), забив в компенсированное время при очень неоднозначном судействе.









Во втором туре «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Ростовом» (2:2). Красно-белые пропустили в первом тайме, быстро отыгрались, после перерыва повели в счете, но упустили победу в компенсированное время.





В третьем туре «Спартак» на выезде упустил «Тамбову» со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом из таймов.









Столичное дерби 4-го тура с «Динамо» завершилось домашней ничьей без забитых мячей. В результате, с 5 очками «Спартак» занял 1-е место в таблице РПЛ.





Незадолго перед стартом еврокубковой кампании спартаковцы продали пару ключевых игроков — нападающего Луиса Адриано и полузащитника Фернандо. Чуть ранее команду покинул нападающий Зе Луиш.





Календарь и таблица Лиги Европы





Состав команды пополнили именитый немец Андре Шюррле, шведский нападающий Джордана Ларссона и голландский хавбек Гус Тиль, но последний не заявлен в Лигу Европы.





Шесть лет назад москвичи уже встречались в Лиге Европы со швейцарцами. На выезде сыграв с «Санкт-Галленом» 1:1, на своем поле «Спартак» проиграл 2:4.







Прогноз



На победу «Спартака» в этом матче букмекеры дают коэффициент 2,35, на ничейный результат — 3,15, а на успех «Туна» — 3,10.









Обе команды неудачно начали сезон, но «Тун» удачнее играет на своем поле, а «Спартак» на выезде не очень блещет. Прогнозируем, что швейцарцы не проиграют в домашнем матче.









Кононов постарается сыграть на выезде понадежнее, но защита обеих команд пока играет не лучшим образом. Тем не менее, вряд ли матч будет сильно результативным. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,65 и «Обе забьют» за 1,90.





Тун — Спартак Москва 08.08.2019

Тун — Спартак Москва 08.08.2019

07.08.2019 31 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на первый матч полуфинала квалификации Лиги Европы, в котором между собой сыграют Швейцарский Тун и Московский Спартак. Эта встреча пройдет в Туне на стадионе «Стокхорн Арена» в предстоящий четверг. Начало матча назначено на 20:00 по московскому времени.

П1 (2.92) Х (3.30) П2 (2.47) Тун Спартак Москва Лига Европы. Квалификационный раунд. Полуфиналы. Первый матч «Стокхорн Арена». Тун 08.08.2019 20:00



Ориентировочные составы на матч Тун — Спартак Москва

Тун : Тун: Фавр; Хефти, Суттер, Гелми, Гларнер; Стиллхарт, Фаткич, Саланович, Вашич, Кастроман; Рапп. Спартак Москва : Спартак Москва: Максименко; Аиртон, Джикия, Жиго, Рассказов; Гулиев, Бакаев, Ташаев, Зобнин, Шюрле; Понсе.



История личных встреч

История личных встреч между Туном и Спартаком не знает ни одного поединка. Предстоящий матч станет первым в данном противостоянии.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

В прошлом сезоне Тун занял четвертую строчку по итогам Швейцарского чемпионата и завоевал путевку в квалификацию Лиги Европы. Однако, вряд ли можно рассматривать всерьез клуб, который отстал от чемпиона аж на 45 очков и больше голов пропустил, нежели забил. Да и новый сезон у Туна, мягко говоря, не задался. Ни одной победы за три сыгранных тура говорят о многом.

Московский Спартак тоже не показывает своей лучшей игры в новом сезоне. В команде наметилась глобальная перестройка. Вот только, уровень футболистов, собранных в составе Спартака, гораздо выше, чем в составе Туна. Да и еврокубковый опыт Россиян вполне может повлиять на конечный исход. Спартаку по силам собраться и увезти из Туна приемлемый результат.

Прогноз: Гости не проиграют этот матч. Но вряд ли он станет слишком результативным.

Интересные факты перед матчем

Туну удалось выиграть только в 2 из 12 последних домашних поединков. Московский Спартак не может забить уже 2 матча кряду.

Рекомендованные ставки на матч

По итогу прогноза можно сказать, что надежными ставками на матч Тун — Спартак Москва будут:

Получи 100$ для ставки Получить Тун — Спартак Москва Ставка: Победа Спартака с форой (0) Коэфф: 1.77 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Тун — Спартак Москва Ставка: Тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5) Коэфф: 1.71 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)



Тун — Спартак Москва. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (08.08.2019)

Тун — Спартак Москва. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (08.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Тун — Спартак Москва состоится в четверг 8 августа в 20:00 (МСК) на стадионе Стокхорн. В прошлый четверг завершил свой короткий путь в Лиге Европы тульский Арсенал, а на этой неделе в борьбу на международной арене вступают еще две российские команды — Краснодар дебютирует в Лиге чемпионов матче с Порту, а Спартаку в рамках третьего отборочного раунда Лиги Европы предстоит выезд в швейцарский Тун, где он сыграет с одноименным клубом. Букмекеры считают москвичей фаворитами, хотя и оценивают их шансы на победу ниже 50%.

Спартак готовится к этой игре после нулевой ничьей в дерби с Динамо в чемпионате России. Начало сезона у подопечных Олега Кононова получается не очень удачным и из четырех матчей они выиграли только один, да и тот у новичка Премьер-лиги Сочи с голом в компенсированное время, забитым после нарушения правил. В прошлом сезоне в Лиге Европы Спартак сразу попал в групповой турнир, но в плей-офф выйти не сумел — в компании с Рейнджерс, Вильярреалом и венским Рапидом он набрал лишь пять очков и одержал только одну победу. Вообще, за 16 последних матчей в Лиге Европы Красно-белым удалось победить всего два раза при пяти ничейных результатах и девяти поражениях. А на выезде Спартак выиграл только один из восьми последних поединков в Лиге Европы при четырех ничейных исходах и трех проигрышах.

Тун в этом сезоне провел три официальных матча и пока не побеждал. В выходные после двух подряд ничьих он проиграл дома Базелю в чемпионате Швейцарии со счетом 2:3. В Лиге Европы он не играл с 2015 года, когда в отборочном плей-офф уступил пражской Спарте. Из 11 последних матчей в этом турнире Тун выиграл всего один и проиграл шесть раз. В то же время на своем поле он проиграл только два из девяти предыдущих поединков, одержав пять побед и дважды сыграв вничью. Эксперты сайта считают, что ему под силу не только не проиграть домашний матч против Спартака, но и одержать над ним победу. В данном случае выгодной будет ставка на выигрыш Туна с нулевой форой.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Тун — Спартак Москва:

Победа Туна — 2.84, ничья — 3.28, победа Спартака — 2.49.

Тун — Спартак Москва. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа):

Победа Туна с форой (0). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.50). На втором месте по популярности победа Спартака 1:0 (коэффициент 7.50). Ставки на выигрыш Туна с форой (0) могут быть сделаны с коэффициентом 2.06.

Прогноз на

матч

«Тун» — «Спартак» 8 августа

8 августа в 20:00 (мск) в Туне состоится первый матч квалификации Лиги Европы.

Прогноз на матч «Тун» — «Спартак»

Швейцарцы неудачно начали в чемпионате и набрали только два очка в трёх турах, но соперники были сильные, да и «Тун» целенаправленно готовился к ЛЕ. Это плотная и хорошо обученная команда, которая солидно играет в обороне, быстро развивает контратаки и ничего не отдаёт на втором этаже. Состав средненький, но стабильный, сыгранный и уже проверенный в еврокубках. Зная, насколько тяжело придётся в Москве, хозяева точно сделают ставку на домашний матч, а непривычные для соперника условия высокогорья дополнительно помогут «Туну».

Liga Europa: Sp. Braga vai defrontar vencedor do FC Thun-Spartak Moscovohttps://t.co/ijIh9nZbcv pic.twitter.com/PHgdX9trhU — maisfutebol (@maisfutebol) August 5, 2019

Красно-белые, продавшие почти всех иностранных звёзд, сейчас только привыкают к новому составу. Нет лидера на поле, новички ещё не присоединились к основной группе, поэтому вновь придётся выходить непонятной солянкой, как и против «Динамо» в субботу. Тогда вообще ничего не получилось, быстро схватили удаление и только отбивались, а сейчас тем более придётся туго, поскольку соперник гораздо солиднее, нежели бело-голубые, играть на выезде, на приличной высоте.

У контор «Спартак» стоит фаворитом, но это лишь проделки оптимистичных болельщиков москвичей, а не реальное отражение дел. Икс швейцарцев — железобетон.

Прогноз: «Тун» не проиграет за коэффициент 1,56 в БК «1хСтавка»

Ещё прогнозы на сегодня:

Прогноз на матч Миннесота Юнайтед — Портленд Тимберс

Прогноз на матч Каролина Возняцки — Ига Святек

Прогноз на матч Пюник — Вулверхэмптон

Прогноз на матч Спарта Прага — Трабзонспор

Прогноз на матч Николай Басилашвили — Александер Зверев

Прогноз на матч Брондбю — Брага

Прогноз на матч ФК Нефтчи Баку — Бней Иегуда Тель-Авив

Прогноз на матч Фейеноорд — Динамо Тбилиси

Прогноз на матч Антверпен — Виктория Пльзень

Прогноз на матч Мидтьюлланд — Рейнджерс

Прогноз на матч Вадуц — Айнтрахт

Прогноз на матч Люцерн — Эспаньол

Прогноз на матч Торино — Шахтер Солигорск

Прогноз на матч Нью-Йорк Сити — Хьюстон Динамо

Тун

Тун не появлялся в еврокубках с 2015 года. И вот долгожданное возвращение! Длительным ли оно получится ? У команды старт сезона ну откровенно не удается, три тура чемпионата позади, а в копилки всего-то два балла, и пропущено пять мячей. С обороной у команды однозначно проблемы просматриваются, в чемпионате уже на пропускали прилично, в товарищеских предсезонных матчах выглядели так же крайне не убедительно , порой пропуская по три, и даже пять мячей, от соперников откровенно слабого уровня. Сказать что швейцарцам достался супер сложный соперник на данной стадии турнира, конечное же нельзя, но, даже полу-мертвый Спартак пожалуй может рассчитывать на забитые голы в ворота такой ну совершенно слабо играющей у своих владений команды…

Но наверняка без забитого гола и сами альпийцы с поляны не уйдут. Все мы прекрасно знаем атакующей порыв швейцарских команд ! И в целом их лигу, в которой хоккейные счета встречаются очень даже часто ! А проходной двор в обороне Спартака, наверняка по способствует тому, что бы Тун после длительного отсутствия в еврокубках, в первом же матче отличился, не смотря на откровенно слабый старт в чемпионате страны.

Спартак Москва

Ну а что же Спартак ? Еще один тур в чемпионате страны позади, уже 4-й, и вновь без победы… 0-0 в столичном дерби с Динамо, играя с 35 минуты в меньшинстве , ну сложно сказать, хорошей эта результат, или нет… Появился в этом темном Спартаковском царстве сейчас светлый лучик по имени Анде Шюррле, который выйдя в дерби на замену, однозначно в одиночку сумел ощутимо поднять атакующею игру Спартака ! В обороне играет один вратарь…. Защитники на отрез отказываются ему помогать… Честно говоря, не сильно мне верится в то, что Спартак сможет выиграть этот швейцарский матч… Ну как они эта сделают ??? Швейцарцы в лучшем для Спартака случае, забьют однажды, а кому у Спартака дважды забивать эта уже вопрос… Только чудо спасет Кононова, от увольнение в ближайшие дни, и скорей всего, если Спартак не выиграет данный матч, увольнение последует, а шансов на победу ну откровенно не много….

Прогноз

Пожалуй стоит остановится в данном матче на варианте ставки : Обе забьют- Да ! Команды друг друга стоят, у обеих старт сезона безобразный, и вряд ли кто-то оставит свои ворота сухими. Ну а пытаться предугадывать тут исход поединка крайне сложно, матч по сути, на три результата! У обеих команд кучи проблем, и понять, кто же сейчас хоть немного лучше, крайне сложно…