Прогноз и ставки Мольде — Арис (08.08.19)

Мольде — Арис 8 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

«Мольде» является серебряным призёром чемпионата Норвегии. В этом розыгрыше Лиги Европы команда прошла уже два раунда. В прошлом сезоне норвежцы вылетели на стадии плей-офф. «Арис» занял 5-е место в минувшем чемпионате Греции. В Лиге Европы команда стартовала со второго отборочного раунда, в котором с общим счётом 1:0 прошла АЕЛ.

О матче

Фаворитом первого матча является норвежский коллектив, на победу которого можно поставить с коэффициентом примерно 2. Шансы на победу гостей оценены в районе 4. Что касается прохода в следующий раунд, то и тут по мнению букмекеров больше шансов имеет «Мольде». Котировки на дальнейший проход хозяев этого матча составляют порядка 1,7. На то, что «Арис» выйдет в следующий раунд кэф около 2,1.

Статистика для ставок

Домашние матчи «Мольде» в ЛЕ зачастую радуют результативностью в 1-м тайме. Так, к примеру, в 6 из 7 последних матчей в стартовые 45 минут забивался минимум 1 гол. В 3 последних матчах «Ариса» в ЛЕ в 1-м тайме всегда были голы. Поставить на то, что и этот матч не станет исключением в плане результативности можно за коэффициент порядка 1,4.

Продолжая тему первых таймов, стоит отметить, что в 6 из 7 последних домашних матчей норвежцев в ЛЕ в стартовом отрезке не случалось ничьи. В 3 последних выездных матчах греков в ЛЕ 1-й тайм всегда выигрывала одна из команд. Ставка на то, что и в этом матче одна из команд выиграет первую сорокапятиминутку, оценена кэфом примерно 1,7.

Прогноз редакции на матч ФК Мольде — Арис Салоники

Один из двух сильнейших клубов Норвегии последних лет принимает скромный греческий “Арис”, который чемпионом последний раз становился более 70 лет назад, и даже второе место занимал аж в далеком 80-м. Но при этом с ролью если не третьей, то четвертой-пятой силы в греческом футболе справлялся пристойно, и в итоге набрал немалый багаж еврокубкового опыта. За “Мольде” в этой паре говорит многое, однако в оголтелые фавориты их писать не стоит. Достаточно вспомнить предыдущий евросезон “Ариса” — тогда “Бог войны” был весьма кровожаден и поставил на ноги пол-Европы!

Ориентировочные составы на матч Мольде — Арис:

“Мольде” (4-2-3-1): Кранинкс — Харальдсайд, Бьорнбак, Форрен, Хауген — Орснес, Хуссаин — Хестад, Эйкрем, Омойджуанфо — Джеймс

Не сыграют: Андерсен, Линде

“Арис” (4-2-3-1): Хулиан — Сундгрен, Велес, Роз, Корхут — Матилья, Баша — Фетфацидис, Тонсо, Дигюини — Браун

Не сыграют: Цанакакис, Гама, Юнес

Прогноз на матч Мольде — Арис Салоники:

В сезоне 2010/11 “Арис” не просто просочился в группу ЛЕ через “Ягеллонию” и “Аустрию”. Он еще и круто там пошумел, обыграв “Атлетико” и норвежский (sic) “Русенборг”, и лишь по весне сложил оружие в неверном сиянии “голубой луны”. “Мольде” по европейским меркам — коллектив куда более опытный, успехов у него было точно не меньше — так, “MFK” также недавно добирался до 1/16 ЛЕ. А год назад норвежцы с боем уступили путь в групповой этап “Зениту”.

Клуб Эрлинга Мё по большей мере составлен из местных кадров, однако атакой заправляют два темнокожих бомбардира. “Арис” — настоящий интернационал, в основе одновременно выходят представители 8-9 стран.

Судьбу двух матчей “Ариса” против “АЕЛа” решил лишь 1 гол. 2 из 4-х матчей “Мольде” в ЛЕ вовсе не принесли голов. Прогнозируем вариант ТМ (2.5) за 1.74.

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«Мольде» — «Арис». 08.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Лига Европы, третий квалификационный раунд, первый матч.

«Мольде» — «Арис».

Мольде. Стадион «Акер Штадион». 08.08.2019. 20:00 МСК.

В ближайший четверг норвежская команда «Мольде» в родных стенах примет греческий «Арис» в рамках первых матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Норвежцы в предстоящей встрече выступают фаворитами, что вполне логично, учитывая текущий тонус соперников, а также их международный опыт.

«Мольде»: лидер норвежской элиты

В прошлом сезоне «Мольде» в квалификации Лиги Европы дошёл до раунда плей-офф, где уступил питерскому «Зениту». На «Газпром Арене» «Зенит» оказался сильнее противника 3:1, но в родных стенах «Мольде» взял реванш 2:1. Перед поражением от россиян «викинги» выбили из розыгрыша североирландский «Гленавон», албанский «Лачи» и шотландский «Хайберниан». Из четырёх домашних матчей в том розыгрыше, «Мольде» выиграл все четыре.

На текущем турнире «Мольде» уже прошёл два раунда, сперва оказался сильнее исландского КР 7:1 и 0:0, а после, одолел сербскую команду «Чукарички» 0:0, 3:1. Причём с балканцами «Мольде» впервые за два сезона в еврокубках не выиграл дома, а добился итоговой виктории в гостевом матче. Правда, в той игре норвежцы 21 раз пробили по воротам соперника, 11 попали в створ, подали 8 угловых ударов, но мяч упорно не шёл в ворота.

Также отметим, что «Мольде» в норвежском первенстве лидирует, после 17-ти сыгранных матчей в активе этой команды 36 очков, что на 4 балла больше, нежели имеется у «Бодо/Глимта», ближайшего преследователя, будущих хозяев поля. Правда, тут же стоит обратить внимание на то, что у «Бодо/Глимта» в запасе ещё имеется две игры.

«Арис»: команда без международного опыта

Если «Мольде» в последнее время регулярно выступал в еврокубках, в прошлом розыгрыше ЛЕ, норвежцы были близки к групповому турниру второго по значимости еврокубка. То «Арис» до текущего турнира не «светился» в Европе 9 лет, с сезона 2010/11. Т.е. нынешнее поколение коллектива из Салоник, по сути, не имеет командного опыта игры в Европе. Во втором раунде «Арис» встретился с кипрским АЕЛом. Дома сыграл вничью 0:0, на выезде оказался сильнее 1:0 благодаря голу Дигуни, забитому с пенальти.

В целом, «Арис» — настоящий интернационал, кого тут только нет: австриец, несколько испанцев и португальцев, представители Маврикия, Нигерии, Туниса, Кабо Верде, Бразилии, Аргентины, Франции, Швеции и Венгрии. Имеются даже четыре сборника, но всего лишь шесть греков в заявке из 25-ти футболистов.

Сезон в Греции ещё не стартовал, начнётся он только 24 августа, уже после дуэли с «Мольде». А в трёх последних контрольных матчах «Арис» обыграл «Атромитос» 2:1, но оказался слабее ПСВ и «Гента». Командам из БеНиЛюкса, греки уступили с одинаковым счётом 0:3.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогноз

Можно предположить, что «Мольде» и «Арис» являются командами, примерно равными по классу. Однако, на стороне норвежцев не только фактор своего поля, но и лучший игровой тонус, ведь первенство Норвегии сейчас в самом разгаре, а в Лиге Европы «Мольде» уже отыграл четыре матча.

В свою очередь, «Арис» провёл два официальных матча на Кипре и дома с АЕЛом, В Норвегии южан ждут совсем другие погодные условия и соперник более высокого класса. Кроме того, не стоит забывать о международном опыте. «Мольде» в этом плане выглядит на голову предпочтительней «Ариса».