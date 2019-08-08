Прогноз, ставки и коэффициенты Динамо Минск — Динамо Москва (08.08.19)

Матч Лиги чемпионов Брюгге – Динамо Киев. Ставки от Георгия Черданцева

Букмекеры.РФ представляют вашему вниманию прогноз эксперта БК «Олимп» и спортивного телекомментатора Георгия Черданцева на матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов Брюгге – Динамо Киев.

Напоминаем, что начало встречи подопечных Филиппа Клемана и Александра Хацкевича назначено на 6 августа в 21:30 МСК.

В букмекерской конторе «Олимп» считают фаворитами подопечных Филиппа Клемана. Ставки на победу Брюгге принимаются с коэффициентом 2,00. Ничью букмекеры выставили с коэффициентом 3.46, а ставки на победу Динамо Киев принимают с коэффициентом 4.00.

Брюгге – Динамо Киев. Прогноз Георгия Черданцева:

За последние три года Динамо не выиграло на выезде ни одного матча и забило всего три мяча. У Брюгге дела не лучше — за те же три года команда не выиграла ни одного матча дома. Думаю, в этом матче ближе к низовой ничьей. Динамо, имея в запасе матч дома, не будет рисковать, ну а задача Брюгге в такой игре, где силы примерно равны, не попустить на своём поле.

Ставка от эксперта БК «Олимп» Георгия Черданцева на матч Брюгге – Динамо Киев:

Общий тотал голов в матче меньше 2,5 (коэффициент 1,74); ничья в первом тайме (коэффициент 2,12).

Анализируйте цифры и факты, изучайте спортивную статистику!

Прогноз на матч СКА – «Динамо» Рига (05.08.2019)

Хоккей. Sochi Hockey Games.

СКА – «Динамо» Рига

Арена: «Шайба» (Сочи, Россия)

05.08.2019. 19:30 МСК.

Хоккеисты СКА и рижского «Динамо» в своих стартовых матчах на Sochi Hockey Open потерпели поражение от хозяев турнира с одинаковым счётом – 1:2. Кто будет ближе к победе в очном противостоянии команд? Мы считаем, шансы армейцев на успех заметно выше!

Форма команды СКА

После неудовлетворительных результатов минувшего сезона в отставку был отправлен главный тренер армейцев Илья Воробьёв, а его место занял Алексей Кудашов. Первый блин у нового рулевого СКА оказался комом. Петербургский клуб вышел на стартовый матч турнира практически в оптимальном составе, однако к началу третьего периода уступал – 0:2. Лишь после этого армейцам удалось прибавить, Виктор Тихонов отыграл одну шайбу, но на этом подвиги СКА закончились, поражение – 1:2. Ни один из многочисленных новичков команды не смогли показать своих лучших качеств, поэтому в ближайших встречах им необходимо серьёзно прибавлять.

Форма команды «Динамо» Рига

«Динамо» медленно, но верно возвращается в число команд, которые будут биться за попадание в плей-офф. Да, в межсезонье рижане потеряли двух своих главных звёзд Мэтью Майоне и Линуса Виделля, но общий уровень команды позволяет им рассчитывать на успех. Подопечные Гиртса Анкипанса раньше всех команд лиги начали проводить контрольные встречи: сначала случилось поражение от «Нефтяника» – 1:2, а затем рижане разгромили «Сарыарку» – 6:1. В стартовом матче Sochi Hockey Open латыши смогли открыть счёт, долгое время удерживали преимущество, однако в третьем периоде пропустили, дело дошло до буллитов, где сильнее были игроки «Сочи» – 1:2.

История личных встреч между СКА и «Динамо» Рига

В рамках КХЛ команды провели между собой 36 очных встреч. На счету петербургского клуба 24 победы, а рижане были сильнее в 12 поединках. Разница заброшенных шайб также на стороне армейцев – 113:83. В минувшем сезоне соперники встречались четыре раза: трижды победу праздновали игроки СКА – 2:1, 3:1 и 7:1, а однажды сильнее были хоккеисты «Динамо» – 3:2.

Ставки и прогнозы от профессионалов

В стартовом матче Sochi Hockey Open хоккеисты СКА оставили очень скромное впечатление и потерпели поражение от сочинцев. Да, это товарищеский турнир, поэтому результаты здесь, казалось бы, совершенно не важны. Но не для Алексея Кудашова. Для нового рулевого армейцев второе поражение кряду вызовет колоссальное давление со стороны руководства, прессы и всех других причастных к хоккею людей. Очевидно, что этого никто не хочет, поэтому во втором поединке от петербургского клуба стоит ожидать гораздо более качественных действий. Как итог, напрашивается ставка на





Динамо Загреб — Ференцварош. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги чемпионов (06.08.2019)

Динамо Загреб — Ференцварош. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги чемпионов (06.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов Динамо Загреб — Ференцварош состоится во вторник 6 августа в 21:00 (МСК) на стадионе Максимир. Фаворитом в этой паре является Динамо и в отдельно взятом первом поединке букмекеры прогнозируют его победу с разницей не менее, чем в два мяча. Загребский клуб готовится к этой игре после победы над Горицей в чемпионате Хорватии со счетом 3:1. По ходу встречи Динамо вело 3-0 и только в конце встречи пропустило один мяч. Это был шестой официальный матч команды в нынешнем сезоне и все шесть она выиграла. Причем гол от Горицы стал для Динамо первым пропущенным в нынешнем сезоне. В то же время в четырех матчах оно забивало минимум три мяча. В Лиге чемпионов на предыдущей стадии Динамо уверенно обыграло грузинский клуб Сабуртало — 2:0 в гостях и 3:0 дома. В прошлом сезоне ему удалось дойти до отборочного плей-офф, но в групповой турнир Динамо не попало, проиграв по сумме двух встреч Янг Бойз — ничья 1:1 на выезде и поражение 1:2 дома. За восемь последних матчей в Лиге чемпионов Динамо потерпело всего одно поражение и одержало пять побед. Перед этим, для сравнения, оно проиграло шесть встреч кряду. У себя загребский клуб выиграл три из четырех предыдущих поединков в Лиге чемпионов и в каждом победном матче оставлял собственные ворота в неприкосновенности.

Ференцварош в этом сезоне играл только в Лиге чемпионов. Он начинал свой путь с первого отборочного раунда, обыграв Лудогорец — победа 2:1 дома и победа 3:2 на выезде. Затем венгерская команда оказалась сильнее Валетты — победа 3:1 дома и ничья 1:1 в гостях. Если брать в расчет только основное время, то Ференцварош проиграл всего один матч из восьми последних в Лиге чемпионов, одержав четыре победы. А на выезде он не проигрывает в трех последних встречах. Тем не менее, в предстоящей игре с Динамо, как считают аналитики сайта , ему не удастся добиться хорошего результата и он проиграет, пропустив не менее двух голов. Результативность встречи, скорее всего, будет высокой, так что можно поставить на тотал больше 2,5 голов.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Динамо Загреб — Ференцварош:

Победа Динамо — 1.47, ничья — 4.13, победа Ференцвароша — 6.54.

Динамо Загреб — Ференцварош. Прогноз на матч (Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, первый матч, 6 августа):

Победа Динамо; тотал больше 2,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Динамо со счетом 1:0 или 2:0 (коэффициенты 6.00 и 6.50 соответственно). Ставки на тотал больше 2,5 голов принимаются с коэффициентом 1.92.

Фейеноорд

5 последних матчей подряд Фейеноорд не знает побед. В стартовавшем чемпионате Голландии в 1м туре у себя дома вырвал ничью у Спарты на 95й минуте. Хочу сразу отметить, что все эти 5 матчей Фейеноорд играл через «верх». А ещё в команде перемены. Яп Стам сменил этим летом на посту тренера Ван Бронкхорста

Динамо Тбилиси

Тбилисское Динамо будет уже 3й раунд играть в квалификации к лиге Европы. Сначала без особых проблем грузины выбили команду из Андоры Энгордани 6-0 и 0-1. А потом куда более крепкую азербайджанскую Габалу 0-2 и 3-0. В последнем матче разбили в дерби земляков из Локомотива 6-0. Как видим и грузины играют очень результативно и в 6 из 7 последних своих матчей тоже стандартный тотал пробивают.

В распоряжении испанского наставника Динамо Миранды, есть пара его земляков. Не самого высокого уровня надо сказать. Пералес играл в Химнастике, Монхеаль всего 5 матчей за Вальдолид сыграл. Есть такого же уровня француз. Этого мало, что бы тягаться на равных с бронзовым призёром чемпионата Голландии на его поле.

Прогноз

Я не зря заострил внимание на результативности. Исходя из имеющихся данных тут можно просто заиграть тб 2.5. К уже имеющимся фактам добавлю ещё, что голландцы 18 из 20 своих последних матчей играют тб 2.5. Но можно пойти и чуть дальше. Фейеннорд не выигрывает уже месяц это так. Но матчи то все кроме последнего были товарищескими. И соперники в них были при всём уважении к Динамо куда сильнее и авторитетнее. Зальцбург, Панатинайкос, Саутгемптон…. И одно дело подготовительный период к сезону, совсем другое игра в еврокубках. Тут настрой у голландцев будет совсем другой. В прошлом году они уже остались без евротурниров на осень вылетев из лиги Европы как раз вот на этой стадии. 2й раз подряд Фейеннорд себе наверняка такого свинства не позволит.

Яп Стам, со своими подопечными понимают, что в Грузии играть будет куда тяжелее и в силу географического положения и Динамо там будет биться до последнего. А значит задел общей победы надо делать дома и посолиднее. 2-3, а то и больше мячей хозяева тут вполне способны забить. Но учитывая их проблемы в обороне, Фейеноорд пропускает в 9 из 10 последних матчей, гол гостей тут очень даже возможен. Так, что зрители наверняка получат зрелищный матч и скорее всего порадуются победе своей команды. Слишком разный уровень, соперников, уровень чемпионатов в которых они играют. Всё это скажется и на игре и на результате.

Прогноз на

матч

«Фейеноорд» ‒ «Динамо Тбилиси» 8 августа

Содержание: