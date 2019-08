Прогноз редакции на матч ФК Антверпен — Виктория Пльзень

В сезоне 2018/2019 ЦСКА обыграл мадридский “Реал” на “Сантьяго Бернабеу” со счетом 3:0, но не смог выйти даже в плей-офф Лиги Европы, заняв четвертое место в группе. Виной тому — чешская “Виктория”, забравшаяся на третью строчку. Но в новом сезоне чехи останутся без визита к мадридскому “Реалу” или “ПСЖ”. Команда Павла Врбы во втором квалификационном раунде уступила “Олимпиакосу” по сумме двух матчей — 0:4. Теперь чехов ожидает встреча с бельгийским “Антверпеном” в третьем раунд отбора в Лигу Европы.

"Антверпен" (4-2-3-1): Болат — Сек, Бута, Батубинсика, Юклеред — Де Сар, Хайреманс — Харун, Родригес, Рафаэлов — Мбокани

Не сыграют: —

"Виктория" (4-5-1): Грушка — Перника, Ржезник, Брабец, Глоушек — Грошовский, Калвач, Копич, Михалик, Каямба — Крменчик

Не сыграют: —

“Олимпиакос” отправил “Викторию” в мощнейший нокдаун. Греки забили все 4 гола во втором тайме второго матча. После такого разгрома чехи не смогли собраться и обыграть в национальном чемпионате скромный “Богемианс” со дна турнирной таблицы — 0:0.

“Антверпен” в новом сезоне провел только две встречи и обе выиграл с одинаковым счетом 4:1, дело было в чемпионате, пострадали “Эйпен” и “Васланд-Беверен”. Бельгийцы видятся нам фаворитом в этой паре, наш прогноз — победа хозяев с форой (0) с коэффициентом 1,66.

8 августа в 20:30 (мск) в Брюсселе состоится первый матч квалификации Лиги Европы.

Хозяева ударно стартовали в национальном чемпионате и выиграли два матча с общим счётом 8:2. «Антверпен» смело лез в атаку, высоко прессинговал, подолгу держал мяч и постоянно плёл кружева рядом с чужими воротами. Чехи, конечно, так наглеть не позволят, но в целом «Виктория» любит действовать вторым номером, поэтому без проблем отдаст инициативу в разумных пределах.

Отвечать контратаками и выплёвывать мяч на высоченных форвардов, которые скидывают его на ход полузащитникам в свободные зоны — главная забава гостей. Они без проблем найдут моменты и сложат минимум один гол, тем более выездной мяч всегда приоритетен в первой игре.

Антверпен — Виктория Пльзень. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (08.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Антверпен — Виктория Пльзень состоится в четверг 8 августа в 20:30 (МСК) на стадионе Король Бодуэн.

В этой паре букмекеры оценивают шансы соперников как равные, но в отдельно взятом первом поединке фаворитом считается Антверпен. Бельгийский клуб в этом сезоне провел два официальных матча и оба выиграл с одинаковым счетом 4:1 — в гостях у Эйпена и дома у Васленд-Беверена в чемпионате страны. В Лиге Европы он сыграет впервые и хорошим результатом для него станет выход в групповой турнир.

Виктория в выходные сыграла вничью 0:0 в гостях у Богемианс в чемпионате Чехии. Во второй раз подряд она не смогла забить. Международный сезон Виктория начинала в Лиге чемпионов и там уступила по сумме двух встреч первому же сопернику — греческому Олимпиакосу (ничья 0:0 дома и поражение 0:4 на выезде). В Лиге Европы в прошлом сезоне она стартовала с 1/16 финала, попав туда с третьего места в группе главного Еврокубка, и уступила на этой стадии загребскому Динамо. В целом за девять последних матчей в Лиге Европы Виктория одержала шесть побед и потерпела только два поражения. А вот в гостях она выиграла только 1 из 13 предыдущих поединков, проиграв восемь раз. В семи встречах на данном отрезке Виктория не забивала ни одного гола. Эксперты сайта считают, что Антверпен в лучшей форме, чем Виктория, судя по его первым результатам в сезоне, так что он может выиграть дебютный матч в Лиге Европы. Выгодной будет ставка на его выигрыш с форой (0).

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Антверпен — Виктория Пльзень:

Победа Антверпена — 2.30, ничья — 3.33, победа Виктории — 3.08.

Антверпен — Виктория Пльзень. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа):

Победа Антверпена с форой (0). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.50). На втором месте по популярности победа Антверпена 1:0 (коэффициент 8.10). Ставки на выигрыш хозяев поля с нулевой форой принимаются с котировкой 1.69.

«Антверпен» — «Виктория Пльзень». 08.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. 3-й раунд квалификации Лиги Европы, первый матч.

«Антверпен» (Бельгия) — «Виктория Пльзень» (Чехия)

Брюссель, Бельгия. Стадион «Руа Бодуэн». 08.08.2019. 20:30 МСК.

Судья: Йенс Моэ (Дания)

В третьем раунде квалификационной стадии Лиги Европы бельгийский «Антверпен» встретится с «Викторией Пльзень» из Чехии. «Антверпен» прекрасно начал новый чемпионат Бельгии, в то время как чешский клуб не порадовал выступлениями в квалификации Лиги чемпионов.

«Антверпен»: пробиться в групповую стадию Лиги Европы

«Антверпен» в предыдущем чемпионате Бельгии показал добротный футбол и смог пробиться в чемпионский раунд, где смог составить конкуренцию «Генту» и «Стандарду». В итоге, клуб с 39 очками оказался на четвёртой позиции, которая дала путёвку в третий квалификационный раунд Лиги Европы. «Антверпен» отлично начал новый сезон в Бельгии, одержав две победы с одинаковым счётом 4:1. На выезде команда не оставила шанса «Эйпену», а в родных стенах оказалась сильнее «Васланд-Беверен».

В данный момент лишь «Брюгге» опережает «Антверпен» в турнирной таблице благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Во время предсезонного турне команда сыграла шесть встреч, в которых одержала две победы, четыре раза был зафиксирован ничейный результат. В предстоящем еврокубковом матче команде не поможет ганский защитник Дэниел Опаре, под вопросом участие Мартинга Хонгла.

«Виктория Пльзень»: реабилитироваться за неудачные выступления

Чешский клуб по результатам минувшего сезона получил путёвку во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. Команде пришлось встретиться с греческим «Олимпиакосом». В Чехии команды не смогли порадовать фанатов забитыми голами, а матч в Греции получился результативным. «Олимпиакос» на своём поле просто размазал соперника, на табло был зафиксирован результат 4:0, но он не передал картины этой встречи.

Преимущество греческой команды было просто громадным над «Викторией», возьмём к примеру количество ударов по воротам: устрашающие 29 против жалких 4. «Пльзень» ничего не смогла противопоставить грекам. Теперь же «Виктория» постарается пробиться хотя бы в групповую стадию Лиги Европы. В чемпионате Чехии «Виктория» сыграла четыре матча, в которых набрала десять очков. Команда идёт на втором месте вслед за «Славией». В предстоящем матче с «Антверпеном» тренерский штаб клуба не сможет рассчитывать на Богеля, Чермака, Экпая и Губника.

«Антверпен» — «Виктория Пльзень»: примечательные факты

Это будет первая игра между командами в истории.

В минувшем сезоне кубковые выездные матчи «Виктории Пльзень» получались весьма результативными (3,3 гола в среднем за игру).

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Прогноз и ставки на матч «Антверпен» — «Виктория Пльзень»

«Антверпен» показывает уверенную игру на старте нового чемпионата Бельгии, но в предстоящей встрече команду ждёт более серьёзный соперник в лице «Виктории Пльзень». Чешский клуб не собирается оставаться без еврокубков и постарается добиться хорошего результата в Бельгии. На этот матч предлагаем поставить на следующие варианты.

Первый тайм тотал больше 1 с коэффициентом 1.83



Антверпен

Клуб Антверпен после ста лет в обед наконец-то возвратился в еврокубки, что, наверное, стало настоящим событием для болельщиков и самих футболистов данного некогда грозного бельгийского коллектива. В связи с чем я сильно сомневаюсь, что игроки хозяев стадиона посмеют здесь испортить праздник для всего города, который наверняка от мала до велика ждёт предстоящего матча!

Но всё это лирика, а ведь сама суть состоит в том, что Антверпен и впрямь тут способен добиться максимально положительного итога. По крайней мере, атака у подопечных Ласло Белени находится на текущий момент практически в идеальном состоянии, забившая в двух стартовых турах нового чемпионата Бельгии аж 8 мячей в ворота Ваасланда-Беверена (4:1) и Эйпена (4:1)!!

Виктория Пльзень

Что касается Виктории, то серебряный призёр Чехии неожиданно легко сложил лапки кверху в двухраундовом единоборстве с греческим Олимпиакосом в рамках действующей селекции Лиги Чемпионов УЕФА. Разгромно уступив в пригороде Афин Пирее с результатом 0:4 после нулевой ничьей дома, продемонстрировав тем самым полное попустительство в собственных оборонительных порядках.

Прогноз

Считаю, что будет немного странновато, если рвущийся на всех парусах в интернациональный бой Антверпен не сможет здесь хотя бы единожды прорвать далеко не строгую защитную линию Виктории Пльзень!