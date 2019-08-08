Прогноз, ставки и коэффициенты Антверпен — Виктория Пльзень (08.08.19)

Прогноз редакции на матч ФК Антверпен — Виктория Пльзень

В сезоне 2018/2019 ЦСКА обыграл мадридский “Реал” на “Сантьяго Бернабеу” со счетом 3:0, но не смог выйти даже в плей-офф Лиги Европы, заняв четвертое место в группе. Виной тому — чешская “Виктория”, забравшаяся на третью строчку. Но в новом сезоне чехи останутся без визита к мадридскому “Реалу” или “ПСЖ”. Команда Павла Врбы во втором квалификационном раунде уступила “Олимпиакосу” по сумме двух матчей — 0:4. Теперь чехов ожидает встреча с бельгийским “Антверпеном” в третьем раунд отбора в Лигу Европы.

Ориентировочные составы на матч Антверпен — Виктория

"Антверпен" (4-2-3-1): Болат — Сек, Бута, Батубинсика, Юклеред — Де Сар, Хайреманс — Харун, Родригес, Рафаэлов — Мбокани

Не сыграют: —

"Виктория" (4-5-1): Грушка — Перника, Ржезник, Брабец, Глоушек — Грошовский, Калвач, Копич, Михалик, Каямба — Крменчик

Не сыграют: —

Прогноз на матч Антверпен — Виктория:

“Олимпиакос” отправил “Викторию” в мощнейший нокдаун. Греки забили все 4 гола во втором тайме второго матча. После такого разгрома чехи не смогли собраться и обыграть в национальном чемпионате скромный “Богемианс” со дна турнирной таблицы — 0:0.

“Антверпен” в новом сезоне провел только две встречи и обе выиграл с одинаковым счетом 4:1, дело было в чемпионате, пострадали “Эйпен” и “Васланд-Беверен”. Бельгийцы видятся нам фаворитом в этой паре, наш прогноз — победа хозяев с форой (0) с коэффициентом 1,66.

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Прогноз на

матч

«Антверпен» — «Виктория» 8 августа

8 августа в 20:30 (мск) в Брюсселе состоится первый матч квалификации Лиги Европы.

Прогноз на матч «Антверпен» — «Виктория»

Хозяева ударно стартовали в национальном чемпионате и выиграли два матча с общим счётом 8:2. «Антверпен» смело лез в атаку, высоко прессинговал, подолгу держал мяч и постоянно плёл кружева рядом с чужими воротами. Чехи, конечно, так наглеть не позволят, но в целом «Виктория» любит действовать вторым номером, поэтому без проблем отдаст инициативу в разумных пределах.

Отвечать контратаками и выплёвывать мяч на высоченных форвардов, которые скидывают его на ход полузащитникам в свободные зоны — главная забава гостей. Они без проблем найдут моменты и сложат минимум один гол, тем более выездной мяч всегда приоритетен в первой игре.