Прогноз и ставки Нью-Йорк Сити — Хьюстон Динамо (09.08.19)

Прогноз редакции на матч Нью-Йорк Сити — Хьюстон Динамо

На этой недели итальянским СМИ стало известно, что нападающий “Наполи” Дрис Мертенс собирается в следующем году пополнить стан “Нью-Йорк Сити”. Бельгиец не хочет продолжать карьеру в футболе неополитанцев и вариант с МЛС выглядит весьма перспективным развитием для форварда. Некоторые издания сообщают, что уже в январе хозяева “Янки Стэдиума” подпишут предварительное соглашение с новым игроком, а летом он отправится по маршруту Неаполь — Нью-Йорк. А в ближайшие дни его будущий клуб проведет встречу с “Хьюстоном”, которые проиграл четыре встречи за последние пять матчей.

Ориентировочные составы на матч Нью-Йорк Сити — Хьюстон Динамо:

“Нью-Йорк Сити” (3-4-3): Джонсон — Свит, Сандс, Чанот — Матаррита, Офори, Ринг, Тиннерхольм — Эбер, Митрита, Кастелланос

Не сыграют: Скалли, Тажури

“Хьюстон Динамо” (4-5-1): Дерик — Бисли, Фигероа, Струна, ДеЛаГарза — Гарсия, Вера, Мартинес, Элис, Родригез — Манотас

Не сыграют: —

Прогноз на матч Нью-Йорк Сити — Хьюстон Динамо:

Принимающая сторона этого противостояния, казалось бы, уверенно обосновалась в зоне плей-офф, но на самом деле, одно поражение может откинуть сразу на несколько позиций ниже. Плотность в турнирной таблице чемпионата Америки увеличивается и теперь каждое очко на счету. После перерыва “Нью-Йорк Сити” выдал серию из трех поражений и двух побед, что точно не красит команду Доменека Торрена. Тем не менее, мы не думаем, что явный фаворит способен отобрать баллы у фаворита. Тем более, еще и на выезде. Ставим на П1 с коэффициентом 1,53

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Нью-Йорк Сити

Очевиден спад этого коллектив,в последнее время похуже стала играть в оборонительной трети Нью-Йорк Сити. Напомню что за 16 игр у этого клуба было только одно поражение, но затем наступил спад, в итоге за 5 крайних матчей данный клуб потерпел 3 поражения. Справедливости ради, даже сейчас в Восточной конференции меньше всего поражений у Нью-Йорк Сити, но при этом 8 раз сыграл вничью. В 4 из 5 крайних домашних матчей Нью-Йорк Сити пропускал как минимум 1 гол, но набрал 12 очков.

Хьюстон Динамо

Оборонительная треть слабо действует при отражении контратак, а так же при борьбе на втором этаже. Хьюстон Динамо за матч пропускает 1.6 гола. Сильной стороной атаки является создание шансов для реализации благодаря индивидуальным способностям. Нападающие Альберт Мартинес и Мауро Мантоас на двоих забили 15 голов. На 9 позиции в Западной конференции Хьюстон Динамо, отстает от топ-6 на три очка. Этому клубу крайне важно добыть очки, есть хорошая возможность попасть в зону плей-офф.

Прогноз

Нью-Йорк Сити на пятом месте в Восточной конференции, но ближайших преследователь вне зоны плей-офф отстает лишь на 3 очка, так что этому клубу очень важно добывать очки. Дома в 9 из 10 матчей Нью-Йорк Сити добывал очки, забивает за матч 1.9 гола, конечно этот клуб наверняка забьет. На выезде Хьюстон Динамо играет плохо, но всё же в крайнем выездном матч удалось одержать победу, была прервана проигрышная серия. Для Нью-Йорк Сити, команда Хьюстон Динамо является неудобным соперником, ведь из 6 очных встреч Нью-Йорк Сити одержал 1 победу. Кстати, с учетом всех соревнований эти клубы играли между собой 6 раз и в 5 из них обменивались голами. Считаю, что здесь обе команды забьют.

Прогноз на

матч

«Нью-Йорк Сити» – «Хьюстон» 9 августа

До начала июля «Хьюстон» хотя бы здорово работал дома, выдав 10-матчевую серию без поражений, но затем у команды начался системный кризис. При том, что от потерь состав «динамовцев» не сильно страдал, а в последних играх их вообще не было, за 15 встреч они продули 10 раз и дважды сыграли вничью.

В беспросветной серии «Динамо» нельзя засчитать даже считанные победы, так как соперники выступили очень слабо. Дома техасцы раздавили «Ред Буллс» (4:0), хотя одна из лучших команд Востока должна была по крайней мере навязать борьбу. «Торонто» на своем поле играет достаточно уверенно, но периодически сливает соперникам, которые на победу не наработали, – и таковым оказался «Хьюстон» (3:1).

В то же время команда Кабреры проиграла два последних домашних матча с минимальным счетом «Сиэтлу» и «Чикаго», одним из худших выездных коллективов, и тем более печально закончились встречи с топовыми «Атлантой» (5:0) и «Лос-Анджелесом» (3:1).

В предпоследнем домашнем матче «Сити» проиграл «Портленду» с минимальным счетом. Это было первое поражение ньюйоркцев на своем поле, хотя при 15 ударах и пяти прицельных они заслуживали как минимум ничью. Впрочем, в следующей домашке «горожане» оформили счет 2:0 еще до удаления в стане «Спортинга», после чего команды еще обменялись голами.

Прогноз

В серии ФКНЙ, которая включает разгром «Филадельфии» (4:2), матч с «Портлендом» стал исключением, тем более, что «лесорубы» отлично выступают на выезде. В следующем туре «Сити» сыграет с одной из худших гостевых команд, поэтому рассчитываем на заход форы «Нью-Йорка» (-1,0). БК «Леон» оценивает ее в 1.82.

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