Прогноз Норрчепинг — Хапоэль Беэр-Шева (08.08.19), ставки и коэффициенты

Норрчепинг — Хапоэль Беэр-Шева 8 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Оба клуба стартовали с первого раунда ЛЕ. Шведы выиграли все 4 игры в текущем розыгрыше. «Хапоэль» Беэр-Шева выиграл 2 матча, а ещё 2 завершил вничью.

О матче

«Норрчепинг» за последние 10 лет 2-й раз играет в ЛЕ. Прошлое участие в турнире закончилось для хозяев вылетом во 2-м отборочном раунде. Израильский клуб 6-й год подряд играет в ЛЕ. До группового этапа за это время гости добирались дважды. Подопечные Йенса Густафссона считаются фаворитами как конкретного матча, так и противостояния в целом. Поставить на их победу можно примерно за 2, а на дальнейший проход за 1,8. Победа гостей оценена кэфом в районе 4.

Статистика для ставок

Шведы забивают в 8 матчах ЛЕ подряд. В 16 из 18 последних матчей в ЛЕ «Хапоэль» Беэр-Шева пропускал. В этой ситуации интересно смотрится ставка на гол хозяев за коэффициент порядка 1,3.

В ЛЕ в матчах с участием «Норрчепинга» 1-й тайм зачастую результативен. Так, к примеру, в 4 из 6 последних игр в стартовые 45 минут забивался хотя бы 1 гол. В 6 из 7 последних матчей клуба из Беэр-Шевы в ЛЕ до перерыва забивался минимум 1 мяч. Поставить на то, что в 1-м тайме будут голы можно за кэф в районе 1,4.

«Норрчёпинг» — «Хапоэль Беер-Шева». Прогноз на матч 8 августа. Лига Европы УЕФА

Мой прогноз

«Норрчепинг» считается фаворитом матча, но сможет ли «Хапоэль» 8 августа опровергнуть этот статус – мы подготовили свой прогноз. Каким будет итог?

Норчепинг

«Норрчепинг» пока достаточно уверенно продвигается по сетке квалификации – команда Янса Густафссона расправилась уже с двумя соперниками. Пройти ирландский «Сент-Патрикс» шведам не составило труда – дважды они обыграли соперника со счетом 4:1 по сумме двух матчей.

Оправдали прогнозы «бело-голубые» и в противостоянии с «Лиепаей» — победы 2:0 на своем поле и 1:0 в гостях гарантировали им проход в следующий раунд.

Норрчепинг — Хапоэль Беэр-Шева. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (08.08.2019)

Норрчепинг — Хапоэль Беэр-Шева. Прогноз, ставки на матч квалификации (08.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Норрчепинг — Хапоэль Беэр-Шева состоится в четверг 8 августа в 21:00 (МСК) на стадионе Остготапортен. В этой игре букмекеры считают фаворитом Норрчепинг, оценив вероятность его победы примерно в 50%. Он играет в Лиге Европы во второй раз. Его дебют в этом турнире состоялся в 2017 году, когда во втором отборочном раунде шведы проиграли Ритеряю. В этом сезоне Норрчепинг стартовал с первого квалификационного круга и после двух побед над Сент-Патрикосм (2:0 на выезде и 2:1 дома) дважды обыграл и Лиепаю (2:0 дома и 1:0 в гостях). В целом за восемь матчей в Лиге Европы Норрчепинг одержал семь побед и проиграл лишь раз. При этом в пяти поединках он не пропускал ни одного гола. А у себя дома он выиграл все четыре матча Лиги Европы с общим счетом 11:2.

Хапоэль с 2014 года играет в Лиге Европы, не пропустив с тех пор ни одного розыгрыша турнира. В прошлом сезоне он проиграл первому же сопернику — кипрскому АПОЭЛ в третьем отборочном раунде (ничья 2:2 дома и поражение 1:3 на выезде). А в этом футбольном году он прошел албанский Лачи (ничья 1:1 в гостях и победа 1:0 дома), а затем оказался сильнее Кайрата (победа 2:0 дома и ничья 1:1 на чужом поле). В целом за все 24 матча в Лиге Европы Хапоэль одержал только пять побед и потерпел 11 поражений, еще в восьми встречах сыграв вничью. В гостях он и вовсе выиграл всего 1 из 12 матчей и не побеждает в девяти последних поединках — четыре ничьи и пять поражений. На фоне такой статистики аналитики сайта прогнозируют поражение Хапоэля от Норрчепинга в предстоящей игре, считая, что израильский клуб пропустит больше одного мяча.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Норрчепинг — Хапоэль Беэр-Шева:

Победа Норрчепинга — 1.94, ничья — 3.46, победа Хапоэля — 3.94.

Норрчепинг — Хапоэль Беэр-Шева. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа):

Победа Норрчепинга; индивидуальный тотал Норрчепинга больше 1,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.80). На втором месте по популярности победа Норрчепинга 1:0 (коэффициент 6.50). Ставки на индивидуальный тотал хозяев больше 1,5 голов принимаются с коэффициентом 2.18.