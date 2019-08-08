Прогноз Фейеноорд — Динамо Тбилиси (08.08.19), ставки и коэффициенты

Фейеноорд — Динамо Тбилиси 8 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

«Фейеноорд» стартует в еврокубках с этой стадии благодаря бронзовым медалям в чемпионате Голландии. «Динамо» серебряный призёр национального первенства. В отличии от голландцев клуб из Грузии прошёл уже 2 стадии турнира. Более того, динамовцы выиграли все 4 игры и ни разу не пропустили.

О матче

Клуб из Роттердама 2-й сезон подряд выступает в ЛЕ. В прошлом году команда вылетела из еврокубков именно на этой стадии. В предыдущем розыгрыше ЛЕ грузины вылетели на первой же стадии. Букмекеры не имеют сомнений в фаворите матча и противостояния в целом. На то, что «Динамо» не проиграет, можно поставить с коэффициентом около 4,3. На победу «Фейеноорда» кэф всего 1,2. Шансы на дальнейший проход гостей оцениваются в районе 6,4.

Статистика для ставок

Команда Джованни ван Бронкхорста в ЛЕ пропускает уже 5 матчей кряду. Клуб из Тбилиси забивает в 6 еврокубковых играх подряд. Котировки на гол гостей в этой встрече составляют примерно 1,9.

Уже на протяжении 5 матчей «Фейеноорда» в ЛЕ 1-й тайм оказывается результативным. В 6 из 8 последних игр «Динамо» в ЛЕ в стартовые 45 минут забивается минимум 1 гол. Поставить на то, что в этом матче до перерыва будет забит хотя бы 1 мяч, можно с кэфом около 1,2.

Фейеноорд — Динамо Тбилиси 08.08.2019

Фейеноорд — Динамо Тбилиси 08.08.2019

07.08.2019 21 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на первый матч полуфинала квалификации Лиги Европы, в котором между собой сыграют Голландский Фейеноорд и Тбилисское Динамо. Эта встреча пройдет в Роттердаме на стадионе «Де Куйп» в предстоящий четверг. Начало матча назначено на 20:30 по московскому времени.

П1 (1.34) Х (5.65) П2 (7.80) Фейеноорд Динамо Тбилиси Лига Европы. Квалификационный раунд. Полуфиналы. Первый матч «Де Куйп». Роттердам 08.08.2019 20:30



Ориентировочные составы на матч Фейеноорд — Динамо Тбилиси

Фейеноорд : Фейеноорд: Вермеер; Хапс, Ван дер Хейден, Боттегин, Юсте; Бюргер, Кокцу, Фер; Синистерра, Нарсинх, Бергёйс. Динамо Тбилиси : Динамо Тбилиси: Пералес; Рухая, Медиуб, Кобури, Каплиенко; Шишка, Кардава, Зария; Шулая, Куталия, Даффе.



История личных встреч

История личных встреч между Фейеноордом и Динамо Тбилиси не знает ни одного поединка. Предстоящий матч станет первым в данном противостоянии.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

В прошлом сезоне Фейеноорд стал третьим в Голландском первенстве. Однако, в борьбе за чемпионство между ПСВ и Аяксом Фейеноорд вклиниться так и не смог. От чемпиона Роттердамский клуб отстал на 21 очко. В летнее трансферное окно Фейеноорд потерял многих лидеров и это сразу начало сказываться на результатах. Подопечные Стама проиграли во всех значимых товарищеских встречах, а в первом туре нового первенства Голландии дома не смогли обыграть Спарту, сыграв с ней вничью 2:2. Пока Фейеноорд не готов к сезону.

А вот у Тбилисского Динамо всё в полном порядке. Оно успешно преодолело две стадии квалификации Лиги Европы, обыграв сперва скромный Андоррский клуб Энгордани со счетом 7:0 по сумме двух матчей, а потом выбив мощную Азербайджанскую Габалу со счетом 5:0. Да и в первом туре Грузинского первенства Динамо обыграло Тбилисский Локомотив в дерби со счетом 6:0. С атакой у Грузинского клуба всё в полном порядке.

Прогноз: Динамо Тбилиси не развалится перед своим соперником. Мы ждём результативный поединок.

Интересные факты перед матчем

Динамо Тбилиси победило в восьми последних матчах кряду. Фейеноорд не знает побед на своем поле уже 5 игр подряд.

Рекомендованные ставки на матч

По итогу прогноза можно сказать, что надежными ставками на матч Фейеноорд — Динамо Тбилиси будут:

Получи 100$ для ставки Получить Фейеноорд — Динамо Тбилиси Ставка: Обе забьют (ОЗ) Коэфф: 1.83 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Фейеноорд — Динамо Тбилиси Ставка: Тотал больше 2.5 гоов (ТБ 2.5) Коэфф: 1.53 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)



Прогноз на

матч

«Фейеноорд» ‒ «Динамо Тбилиси» 8 августа

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Надёжный прогноз на матч «Фейеноорд» ‒ «Динамо Тбилиси»

Фейеноорд — Динамо Тбилиси. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (08.08.2019)

Фейеноорд — Динамо Тбилиси. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (08.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Фейеноорд — Динамо Тбилиси состоится в четверг 8 августа в 20:30 (МСК) на стадионе Фейеноорд. В этой паре букмекеры ставят на две победы Фейеноорда. В том числе в Роттердаме голландский клуб должен победить с разницей не менее, чем в три мяча. В выходные Фейеноорд провел первый официальный матч в этом сезоне и сыграл только вничью со Спартой из своего же города 2:2. Причем Фейеноорд уступал 1-2 и отыгрался на пятой компенсированной минуте. В Лиге Европы в прошлом сезоне он не смог пройти ни одного соперника, уступив уже третьем отборочном раунде Тренчину — поражение 0:4 в гостях и ничья 1:1 дома. В целом Фейеноорд не выигрывает в этом турнире пять поединков кряду, проиграв три из них. В каждом из проигранных матчей он оставался без забитых голов. А вот у себя дома голландцы выиграли шесть из девяти предыдущих поединков, уступив лишь дважды. Только в одном матче на данном отрезке они не забили, а в четырех поединках им удавалось поразить цель не менее двух раз. Кроме того, в четырех из семи последних матчей на своем поле Фейеноорд не пропускал ни одного гола.

Динамо в воскресенье обыграло тбилисский Локомотив в чемпионате Грузии со счетом 6:0. Это была его восьмая подряд победа в официальных матчах и за эти восемь встреч динамовцы пропустили только один гол. В Лиге Европы в прошлом сезоне Динамо проиграло в первом же отборочном раунде словацкому ДАК, а в этом сезоне прошло уже два круга, сначала обыграв Энгордани (победа 6:0 дома и победа 1:0 на выезде), а затем уверенно разобравшись с Габалой (победа 2:0 в гостях и победа 3:0 на своем поле). Динамо выиграло в Лиге Европы четыре матча подряд. Перед этим оно одержало лишь одну победу за десять поединков турнира, проиграв семь раз. В гостях динамовцы не проигрывают в Лиге Европы в трех последних матчах. Перед этим они уступали на чужом поле в четырех подряд встречах с общим счетом 0:8. Эксперты сайта считают, что Фейеноорд оправдает статус фаворита и одержит победу в этой игре. При этом есть основания ожидать высокой результативности от матча, так что можно поставить на тотал больше 3,5 голов.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Фейеноорд — Динамо Тбилиси:

Победа Фейеноорда — 1.22, ничья — 6.24, победа Динамо — 12.88.

Фейеноорд — Динамо Тбилиси. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа):

Победа Фейеноорда; тотал больше 3,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Фейеноорда со счетом 2:0 или 3:0 (коэффициенты 6.00 и 7.00 соответственно). Ставки на тотал больше 3,5 голов принимаются с коэффициентом 2.22.

Позволит ли «Динамо» вернуться «Фейеноорду» к победам?

В четверг, 8 августа, в рамках первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы нидерландский «Фейенорд» примет на своем поле грузинский «Динамо» Тбилиси. Начало поединка — в 20:30 мск. Прогноз на



Примечательно, что дружина Япа Стама только на 90+5-й минуте избежала поражения благодаря голу Сема Ларссона. Этот поединок увенчал пятиматчевую безвыигрышную серию команды с учетом товарищеских встреч.











«Динамо» Тб



«Динамо» Тбилиси начинало свой путь во втором по значимости европейском клубном турнире с 1-го отборочного раунда.





Соперником грузинского клуба был андоррский «Эндоргани», от которого они не оставили и следа, переиграв в двухматчевом противостоянии с общим счётом (7:0).





Во втором раунде команда взяла верх над азербайджанской «Габалой» с чуть менее крупным результатом по итогам дуэли — 5:0.





В чемпионате Грузии «Динамо» сохраняет лидерство. После 21 проведенного матча столичная дружина имеет в своем активе 41 очко.





Примечательно, что коллектив выиграл восемь предыдущих поединков во всех турнирах, пропустив в них только один мяч, а в последних пяти — ни одного.







Прогноз



Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которого равен 1,33, тогда как успех гостей оценивается в 8,5, а ничья — в 5,25.









Рекомендуем ставить на то, что «Фейеноорд» выиграет, и обе команды забьют за 2,45.