Прогноз, ставки и коэффициенты Вадуц — Айнтрахт (08.08.19)

«Вадуц» — «Айнтрахт Ф». Прогноз на матч 8 августа. Лига Европы УЕФА

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«Айнтрахт» является безоговорочным фаворитом в игре с «Вадуцем» 8 августа, но сумеют ли «орлы» оправдать этот статус – мы оценили их перспективы в прогнозе. Дадут ли бой хозяева?

Вадуц

«Вадуц» пока полностью оправдывает прогнозы болельщиков в нынешнем сезоне – команда Марио Фрика не оставила шансов уже двумя соперникам в квалификации Лиги Европы. «Брейдаблик» особого сопротивления не оказал, проиграв 1:2 по сумме двух матчей.

Пройти «Видеотон» удалось «Вадуцу» только в дополнительное время – команды обменялись домашними победами 1:0, а в экстра-тайме подопечные Фрика сумели забить и в итоге прошли дальше.

Прогноз редакции на матч ФК Вадуц — Айнтрахт

Команды находятся в настолько разных весовых категориях, что об исходе здесь говорить не приходится. УЕФА потратит уйму денег на зарплату судьям, делегатам и другим официальным лицам, хотя сама игра не будет нести никакой смысловой нагрузки. «Валдуц» неплохо пошумел в этой еврокубковой компании но, похоже, пора успокоиться и остановится. Пройти клуб из Бундеслиги – утопия.

Ориентировочные составы на матч «Вадуц» — «Айнтрахт»

«Вадуц» (3-5-2): Бушель – Сулунгез, Шмид, Коппель – Дорн, Кажич, Виессер, Антонияцци, Чичек – Щвицер, Суттер

Не сыграют: —

«Айнтрахт» (4-4-2): Видвальд – Да Коста, Туре, Хасебе, Ндика – Костич, Торро, Кор, Камада – Пасиенсиа, Йовелжич

Не сыграют: —

Прогноз на матч «Вадуц» — «Айнтрахт»

Сезон в Бундеслиге еще не начался, но «Айнтрахт» уже играет с полной выкладкой. Немцы проходят уже второй отборочный раунд, а в перерывах между ними ищут спарринг на контрольные матчи. Команда из Лихтенштейна для такого клуба не соперник. Велик соблазн обкатать молодежь, но это будет неуважением к футбольному карлику.

«Айнтрахт» забивает не очень много, видимо, команда еще не вошла в сезон. Унижать гордого соперника, который прошел так далеко – как-то неправильно. Зачем громить того, кого ты намного сильнее. Наш прогноз – тотал меньше 4,5 за 1,75.

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Вадуц — Айнтрахт 8 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

«Вадуц» является обладателем Кубка страны. Клуб из Лихтенштейна мировой рекордсмен по количеству побед в национальном кубке (47 раз). Хозяева этой встречи прошли уже две стадии текущего турнира. «Айнтрахт» занял 7-е место в чемпионате. Благодаря тому, что в финале Кубка Германии играли две команды, уже обеспечившие себе участие в еврокубках, клуб из Франкфурта попал во 2-й отборочный раунд ЛЕ, где прошёл эстонскую «Флору».

О матче

Коллектив Марио Фрика считается аутсайдером этой пары, поставить на их победу в матче можно примерно за 7,9. Котировки на проход «Вадуца» дальше находятся в районе 8,9. Стоит заметить, что команда впервые за последние 4 года добралась до этого раунда. Шансы на победу гостей оценены кэфом порядка 1,4.

Статистика для ставок

В 4 последних домашних матчах в ЛЕ «Вадуц» всегда забивал. Немцы в ЛЕ пропускают в 3 выездных играх кряду. Гол хозяев можно заиграть примерно за 1,6.

В 3 из 4 последних играх в ЛЕ клуб из Лихтенштейна заканчивал 1-й тайм вничью. У подопечных Ади Хюттера статистика точно такая же. Пари на ничью в 1-м тайме этой встречи оценено коэффициентом около 2,6.

Прогноз на

матч

«Вадуц» ‒ «Айнтрахт» 8 августа

Содержание:

«Вадуц»

«Айнтрахт»

Надёжный прогноз на матч «Вадуц» ‒ «Айнтрахт»

Будет ли разгром в Лихтенштейне?

В четверг, 8 августа, «Вадуц» на своем поле примет «Айнтрахт» Франкфурт в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, которая пройдет в Вадуце, начнется в 21:30 по московскому времени. Прогноз на



В Челлендж-лиге же, которая является вторым дивизионом Швейцарии, подопечные Марио Фрика заняли 6-е место из 10-ти.









В новой кампании они добыли четыре очка в трех стартовых турах, а предыдущих восьми матчах всех турниров одержали четыре победы.







«Айнтрахт» Ф



«Айнтрахт» в летнее трансферное окно продал в мадридский «Реал» за 60 миллионов евро сербского форварда Луку Йовича. В минувшем сезоне он помог дойти «Орлам» до полуфинала Лиги Европы.





На этой стадии франкфуртцы только по пенальти уступили будущему победителю турнира лондонскому «Челси» (оба матча закончились по 1:1).





В чемпионате Германии в прошлом сезоне франкфуртцы долгое время шли в зоне Лиги чемпионов, но не выдержав игр на два фронта в итоге скатились до седьмой строки.





Подопечные Ади Хюттера успели провести только два официальных матча в новом сезоне, одолев на выезде «Флору» в первом поединке со счетом 2:1.





В ответной игре они переиграли эстонского соперника с аналогичным результатом.







Прогноз



Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,28, тогда как успех хозяев поля оценивается в 9,5, а ничья — в 5,8.









Рекомендуем ставить на тотал больше 3,5 голов за 2,5.