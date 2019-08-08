«Аустрия» — «Аполлон». 08.08.19. Прогноз и ставки на матч

Аустрия — Аполлон. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (08.08.2019)

Аустрия — Аполлон. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (08.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Аустрия — Аполлон состоится в четверг 8 августа в 21:30 (МСК) на стадионе Дженерали Арена. В этой игре букмекеры считают фаворитом Аустрию, оценив вероятность ее победы чуть ниже 50%. К матчу с Аполлоном она подходит после крупного поражения от ЛАСК в чемпионате страны со счетом 0:3. Это был второй подряд проигрыш венской команды и оба раза она пропускала по три мяча. В Лиге Европы Аустрия играет впервые с 2017 года. Тогда она смогла пробиться в групповой турнир и в квартете с Миланом, АЕК и Риекой набрала всего пять очков. За 15 последних матчей в Лиге Европы Аустрия одержала всего три победы и потерпела семь поражений, еще в пяти случаях сыграв вничью. На своем поле она и вовсе не побеждает в восьми последних встречах турнира — три ничьи и пять поражений. В половине из этих восьми поединков Аустрия не забивала ни одного гола.

Аполлон не пропустил ни одного розыгрыша Лиги Европы, начиная с 2013 года. В двух последних сезонах он добирался до групповой стадии. В частности, в прошлом году киприоты попали в квартет с франкфуртским Айнтрахтом, Лацио и Марселем и набрали семь очков. В этом футбольном году Аполлон стартовал с первого отборочного раунда и сначала прошел каунасский Жальгирис — победа 2:0 в гостях и победа 4:0 дома, а затем добился победы по сумме двух встреч над Шемрок Роверс — поражение 1:2 на чужом поле и победа 3:1 в дополнительное время дома. Аполлон выиграл пять из шести последних матчей в Лиге Европы и аналитики сайта считают, что его шансы в предстоящей игре недооценены. Он как минимум не проиграет Аустрии, так что должна пройти ставка на выигрыш кипрской команды с положительной форой (+0.5).

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Аустрия — Аполлон:

Победа Аустрии — 2.13, ничья — 3.32, победа Аполлона — 3.47.

Аустрия — Аполлон. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа):

Победа Аполлона с форой (+0.5). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.80). На втором месте по популярности победа Аустрии 1:0 (коэффициент 8.00). Ставки на выигрыш Аполлона с форой (+0.5) принимаются с коэффициентом 1.71.

Аустрия — Аполлон Лимасол 8 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Победитель этого двухматчевого противостояния продолжит участие в 4-м квалификационном раунде Лиги и сыграет с победителем пары «Хёугесунн» — ПСВ, а проигравший завершит своё выступление в еврокубках.

О матче

В минувшем сезоне «Аустрия» заняла 4-е место в чемпионате Австрии. Данный результат позволяет команде начать участие в текущем розыгрыше Лиги Европы с 3-го отборочного этапа. Ранее австрийский клуб заканчивал своё выступление в данном турнире минимум в 4-м раунде. В прошлой стадии «Аполлон» Лимасол переиграл в двухматчевом противостоянии ирландский «Шемрок Роверс». Отметим, что в прошлых двух сезонах киприотам удавалось доходить до группового этапа Лиги Европы. Фаворитом пары является «Аполлон» Лимасол: коэффициент на проход команды в следующий раунд в районе 1,7, против почти 2,2 на «Аустрию». Несмотря на это хозяева являются фаворитами первой встречи: котировки на победу австрийского клуба расположились в районе 2,1. Взять триумф «Аполлона» Лимасол в этой игре можно примерно за 3,6.

Статистика для ставок

В 7 последних матчах в ЛЕ «Аустрия» не выиграла 6 раз. Эта статистика даёт неплохие шансы на то, что киприоты победят или будет ничья. Поставить на непроигрыш гостей можно с коэффициентом в районе 1,7.

В 7 последних матчах в ЛЕ «Аполлон» Лимасол забивал своим соперникам минимум 2 гола 6 раз. Поставить на больше 1 гола киприотов в этой встрече можно с примерным коэффициентом 1,4.

«Аустрия» — «Аполлон». Прогноз на матч 8 августа. Лига Европы УЕФА

Мой прогноз

«Аустрия» крупно проиграла два матча в чемпионате Австрии, но смогут ли «фиалки» реабилитироваться 8 августа в игре с «Аполлоном» — ответ есть в прогнозе. Каким получится матч?

Аустрия

Для «Аустрии» еврокубковый сезон только начинается, но в чемпионате команда Кристиана Илльцера успела сыграть уже два тура. В стартовом поединке «фиалки», вопреки всем прогнозам, проиграли 1:3 «Тиролю». Поражение 0:3 от ЛАСКа отправило «Аустрию» на предпоследнее место в таблице, с чем наставнику придется разобраться в ближайшее время.