Прогноз редакции на матч Стяуа — Млада

Прогноз, ставки и коэффициенты Стяуа — Млада Болеслав (08.08.19)

Забьет ли Комличенко в третьем матча кряду в ЛЕ?

«Стяуа»

В четверг, 8 августа, в первом поединке третьего отборочного раунда Лиги Европы румынская «Стяуа» на своем поле примет чешскую «Младу Болеслав». Начало матча — 21:30 по мск. Прогноз на



«Стяуа» в текущем розыгрыше Лиги Европы уже преодолела два раунда. На первом этапе квалификации «армейцы» преодолели барьер в лице молдавского «Милсами Орхей» — 2:0 и 2:1.





На следующей стадии квалификации румынский коллектив выбил армянский «Алашкерт». В Армении «красно-синие» победили со счетом 3:0.









В ответной игре «Стяуа» была на волоске от позора. Румыны остались в меньшинстве на 27-й минуте встречи и проигрывали в первом тайме 1:3, но во второй половине смогли переломить ход неудачного поединка, забив очень нужный гол, итог проигрыш 2:3 и билет в следующий раунд.





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С учетом поражения от армянской команды на данный момент у клуба из Бухареста 3-матчевая проигрышная серия. Еще два пришлись на матчи чемпионата Румынии, где «Стяуа» с четырьмя очками после четырех туров идет только девятой.







«Млада Болеслав»



«Млада Болеслав» взяла старт в этой Лиге Европы только со второго квалификационного раунда, где одолела казахский «Ордабасы».









Первая игра, которая прошла в Чехии, закончилась вничью со счетом 1:1, а в Казахстане чешский коллектив победил 3:2 и прошел в третий раунд отбора.







«Млада Болеслав»: Переговоры о переходе Комличенко в «Локо» продолжаются

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Отметим, что два еврокубковых гола из четырех провел российский форвард Николай Комличенко, ставший с 28 мячами в прошедшем чемпионате Чехии лучшим бомбардиром.









Во внутреннем первенстве «болка» провела три поединка и набрала в них шесть очков (две победы одно поражение), позволяющее команде находится на шестой позиции.







Прогноз на «Стяуа» — «Млада Болеслав»



Так как, оба коллектива не особо надежно действуют в обороне, считаем, что в этом поединке забитые мячи будут в обе стороны.



Стяуа — Млада-Болеслав 8 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Румынский клуб прошёл уже два раунда турнира. «Млада-Болеслав» провела одну стадию ЛЕ, в которой переиграла «Ордабасы». Победитель этой пары пройдёт в следующий этап соревнований, проигравший покинет еврокубки.

О матче

Фаворитом этого матча является румынский клуб, на победу которого можно поставить с коэффициентом приблизительно 2,2. Котировки на победу чехов находятся в районе 5. В двухматчевом противостоянии букмекеры также больше верят в «Стяуа» выставив на их проход кэф порядка 1,5. На гостей он составляет примерно 2,5. За всю историю Лиги Европы румыны всегда проходили дальше текущей стадии. «Млада-Болеслав» наоборот ни разу не поднималась выше этого раунда.

Статистика для ставок

В 3 последних матчах «Стяуа» в турнире всегда забивалось не менее 3 голов. В 3 из 4 последних матчах чешского клуба в ЛЕ забивалось больше 2 мячей. Букмекеры оценивают шансы на то, что в этой встрече будет забито 3 мяча или более кэфом около 1,9.

В 5 из 6 последних игр румынского клуба в ЛЕ в 1-м тайме забивались голы. В 6 последних матчах с участием «Млады» в ЛЕ стартовый тайм всегда был результативным. Поставить на то, что в этой встрече до перерыва будет забит хотя бы 1 мяч можно за коэффициент порядка 1,3.

«Стяуа» — «Млада Болеслав». Прогноз на матч 8 августа. Лига Европы УЕФА

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«Стяуа» проиграла два последних домашних поединка, но смогут ли «армейцы» справиться 8 августа с «Младой» — мы предлагаем свой прогноз на эту встречу. Останутся ли чехи непобежденными?

Стяуа

«Стяуа» стартовала в Лиге Европы противостоянием с «Милсами», из которого сумела выйти победителем. Обыграв соперника со счетом 6:4 по сумме двух матчей, команда Богдана Андонэ получила в соперники армянский «Алашкерт». Обыграв соперника со счетом 3:0 в гостях, «армейцы» расслабились и проиграли армянам 2:3 дома, но дальше пройти сумели.

Прогноз редакции на матч Стяуа — Млада

Румынский “ФКСБ” (более известный под названием “Стяуа”) в очередном отборочном раунде Лиги Европы постарается пройти чешскую “Младу”. “Стяуа” уже прошел 2 раунда квалификации ЛЕ: сначала был переигран молдавский “Милсами” (4:1 по сумме двух игр), а затем армянский “Алашкерт” — 5:3.

“Младе”, в отличие от своего сегодняшнего соперника, довелось играть в одном пока квалификационном раунде Лиги Европы. В нем чешский клуб по сумме двух матчей одолел представителя казахстанского футбола “Ордабасы” — 4:3.

Ориентировочные составы на матч ФКСБ — Млада Болеслав

“ФКСБ” (4-3-3): Влад — Попеску, Кристя, Планич, Филип — Вина, Неделчу, Тэнасе — Ницэ, Коман, Саломау

Не сыграют: Бэлаша, Стан, Момчилович, Морутан, Гнохере

“Млада Болеслав” (4-4-2): Седа — Крапка, Пудил, Такач, Тулио — Ладра, Матейовски, Хубинек, Будински — Мешанович, Комличенко

Не сыграют: —

Прогноз на матч ФКСБ — Млада Болеслав

Календарь игр у “Стяуа” очень насыщенный. В понедельник команда провела сложный выездной матч национального чемпионата против “Астры”, и уже через два дня на третий игра против “Млады”. В турнирной таблице чемпионата Румынии “Стяуа” идет пока на скромном 9 месте.

“Млада” должна подойти к этому матчу гораздо в лучших физических кондициях, так как у представителя чешского футбола был недельный цикл для подготовки к игре против “Стяуа”. После трёх туров в национальном чемпионате в активе “Млады” 6 набранных очков и 5 место в турнирной таблице.

Шесть лет назад команды играли между собой два товарищеских матча, в обоих играх победы с минимальным счетом были за “Младой”. Нас ожидает равный поединок, у “Стяуа” очень сложный календарь, к тому же из-за дисквалификации игру пропустит основной центральный защитник хозяев поля Бэлаша. Мы ставим, что “Млада” точно не проиграет с разницей в два гола. Наш прогноз: Ф2 (+1) за 1.7.

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Прогноз на матч «Стяуа» – «Млада Болеслав» (08.08.2019)

Футбол. Лига Европы. Квалификация.

«Стяуа» (Румыния) – «Млада Болеслав» (Чехия).

Джурджу, 08.08.2019, «Марин Анастасовичи», 21:30 (МСК).

1-й матч.

Команда российского форварда Николая Комличенко «Млада Болеслав» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы встретится с румынским «Стяуа». Рассмотрим варианты ставок и прогнозы на первый матч противостояния.

«Стяуа»: цель – Лига чемпионов

Как ни крути, а «Стяуа» по-прежнему можно назвать флагманом румынского футбола, даже несмотря на то, что национальное первенство клуб не может выиграть уже 4 сезона подряд, раз за разом занимая вторую строчку. За эти 4 года «Стяуа» опережали и «Астра», и «Вииторул» Георгия Хаджи и «ЧФР Клуж». Румыния, согласно рейтингу ФИФА, имеет только одну путёвку в ЛЧ, так что «Стяуа» уже который год вынужден выступать в Лиге Европы.

В текущем розыгрыше «Стяуа» сначала переиграл молдавский «Милсами» (2:1, 2:0), а затем справился с армянским «Алашкертом», выиграв 3:0 в гостях, и уступив дома 2:3. Особенно сложно дался ответной матч с «Алашкертом» — «Стяуа» открыли счёт, но остались в меньшинстве и пропустили трижды, дотянув, однако, в итоге до финального свистка.

В целом, в новом сезоне «Стяуа» пока очень много пропускает. Ко второй игре с «Алашкертом» можно добавить два поражения в чемпионате Румынии – 1:2 от «Астры» и 0:2 от «Ботошани». Так вот – 3 поражения подряд заставляют быть очень осторожным в прогнозе и выборе ставки на матч футбольного клуба «Стяуа»…

«Млада Болеслав»: фактор Комличенко

Николай Комличенко не только с большим отрывом стал лучшим бомбардиром минувшего чемпионата Чехии с 24 мячами, но и стал настоящим лидером команды «Млада Болеслав». Очередным подтверждением этому стали матчи команды во втором раунде текущей квалификации против казахстанского «Ордабасы». Комличенко отличился в каждом из матчей. В первой встрече у него 1,26 xg, а второй – 0,75 хg, при точности передач в 86%. Великолепные показатели, достойные лидера коллектива…

Что касается команды в целом, то на успех в противостоянии со «Стяуа» ставить всё-таки не стоит. У «Млада Болеслав» очень скромный опыт выступлений в еврокубках, и даже в противостоянии с «Ордабасы» (1:1 дома, 3:2 в гостях) команда имела трудности, проиграв казахам по единоборствам в обеих встречах, а первую игру и вовсе провалив – 64% точности передач, по крайней мере, очень низкий показатель…

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов

Наличие такого форварда в составе «Млада Болеслав», как Николай Комличенко, вкупе с не очень уверенной игрой в обороне «Стяуа» позволяет сделать ставку в предстоящем матче на голы. Хозяева, наверняка, отличатся и обязательно пропустят. Ставка